Desenmascarado: cuando la política de identidad se vuelve mortal

Hacer sus necesidades en público es ilegal en todos los estados. Supongo que pocos lectores se sorprenden al escuchar esto; También asumo que muchos lectores se preguntan por qué siento la necesidad de mencionar este tema tan desagradable. Pero tengan paciencia conmigo: hay una moraleja aquí, y es una que tiene implicaciones inquietantes para el futuro de nuestra nación.

Aunque damos por sentadas estas restricciones, a veces pueden ser inconvenientes, como puede atestiguar cualquiera que esté fuera de casa después de haber tomado demasiadas tazas de café. Pero el inconveniente es trivial, y el caso de tales reglas es convincente, tanto en términos de protección de la salud pública como una forma de evitar causar ofensas públicas. Y hasta donde yo sé, no hay activistas políticos enojados, y mucho menos manifestantes armados, exigiendo el derecho a hacer sus negocios donde quieran.

Lo que me lleva a mi tema real: los requisitos de mascarilla facial en una pandemia.

Usar una máscara en público, como sostenerla durante unos minutos, es un poco inconveniente, pero no es una carga importante. Y el caso de imponer esa leve carga en una pandemia es abrumador. Las variantes del coronavirus que causan Covid-19 se propagan en gran parte por gotitas en el aire, y el uso de máscaras reduce drásticamente la propagación de las variantes.

Por lo tanto, no usar una máscara es un acto imprudente de poner en peligro, no tanto para usted mismo, aunque las máscaras parecen brindar cierta protección al usuario, como a otras personas. Cubrirnos la cara mientras dura la pandemia parecería ser una simple buena ciudadanía, sin mencionar un acto de decencia humana básica.

Sin embargo, Texas y Mississippi acaban de poner fin a sus requisitos estatales de máscaras.

El presidente Biden ha criticado estos movimientos, acusando a los líderes republicanos de los estados de "pensamiento neandertal". Pero probablemente esté siendo injusto con los neandertales. No sabemos mucho sobre nuestros parientes homínidos extintos, pero no tenemos ninguna razón para creer que su escena política, si es que tuvieron una, estuvo dominada por la mezcla de despecho y mezquindad que ahora gobierna el conservadurismo estadounidense.

Empecemos por las realidades objetivas.

Hemos avanzado mucho contra la pandemia durante los últimos meses. Pero el peligro está lejos de terminar. Todavía hay sustancialmente más estadounidenses hospitalizados con COVID-19 ahora que, digamos, en junio pasado, cuando muchos estados se apresuraban a reabrir y Mike Pence, el vicepresidente en ese momento, nos aseguraba que no habría una segunda ola. Aproximadamente 400,000 muertes después, sabemos cómo funcionó.

Es cierto que ahora hay una luz brillante al final del túnel: el desarrollo de vacunas efectivas ha sido milagrosamente rápido y el ritmo real de vacunación se está acelerando rápidamente. Pero esta buena noticia debería hacernos más dispuestos, no menos, a soportar los inconvenientes ahora: en este punto, estamos hablando solo de unos pocos meses más de vigilancia, no de un largo trabajo sin un final a la vista.

Y mantener bajas las infecciones durante los próximos meses también ayudará a descartar una posible pesadilla epidemiológica, en la que evolucionan nuevas variantes resistentes a las vacunas antes de que podamos controlar las variantes existentes.

Entonces, ¿qué está motivando la prisa por desenmascarar? No es economía. Como dije, los costos de usar una máscara son triviales. Y la economía básica nos dice que las personas deberían tener incentivos para tener en cuenta los costos que imponen a los demás; si exponer potencialmente a quienes conoces a una enfermedad mortal no es una "externalidad", no sé qué lo es.

Además, una pandemia resurgente dañaría más el crecimiento y la creación de empleo, en Texas y en otros lugares, que casi cualquier otra cosa que se me ocurra.

Por supuesto, sabemos lo que realmente está pasando aquí: la política. Negarse a usar una máscara se ha convertido en una insignia de identidad política, una declaración descarada de que rechazas los valores liberales como la responsabilidad cívica y la fe en la ciencia. (Esos no solían ser valores liberales, pero eso es lo que son en Estados Unidos en 2021).

Esta versión médica de la política de identidad parece triunfar sobre todo, hasta e incluyendo la creencia en los derechos sagrados de los propietarios. Cuando los organizadores de la reciente Conferencia de Acción Política Conservadora pidieron a los asistentes que usaran máscaras, no como una cuestión de política, sino simplemente para cumplir con las reglas del hotel que organizaba la reunión, se encontraron con abucheos y gritos de "¡Libertad!" ¿La gente grita sobre sus derechos cuando ve un letrero de una tienda que dice: "Sin zapatos, sin camisa, sin servicio"?

Pero podría decirse que no debería sorprendernos. En estos días, a los conservadores no parece importarles nada más que la política de identidad, que a menudo se expresa sobre los temas más insignificantes. Los demócratas parecen estar a punto de promulgar un enorme proyecto de ley de ayuda que incorpora muchas prioridades políticas progresistas. Pero la respuesta republicana ha sido notablemente escasa, y los medios de comunicación de derecha están obsesionados con el (falsamente) supuesto complot para hacer que Potato Head sea neutral en cuanto al género.

Desafortunadamente, la política de identidad puede hacer mucho daño cuando se interpone en el camino para lidiar con problemas reales. No sé cuántas personas morirán innecesariamente porque el gobernador de Texas ha decidido que ignorar la ciencia y terminar con el requisito de la máscara es una buena manera de poseer las bibliotecas. Pero el número no será cero.