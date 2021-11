Quienes la conocen, dicen que Victoria Rodríguez Ceja es una mujer brillante y una funcionaria eficaz. Con todo y eso, no cumple con los requisitos legales para ser gobernadora del Banco de México.

La ley del banco central es muy clara: quien aspire a suceder a Alejandro Díaz de León debe haber ocupado "por lo menos durante cinco años" cargos de alto nivel en organismos con funciones de autoridad en materia financiera. ¿Y cuáles son esas autoridades? El propio Banxico, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; la de Seguros y Fianzas; la Consar y el IPAB.

Y, pues, Rodríguez Ceja apenas va a cumplir tres años como subsecretaria de Egresos de la SHCP. Además, su paso por la Secretaría de Finanzas capitalina no cuenta para este caso, al no ser considerada en las leyes como autoridad financiera, dado que no supervisa al sistema bancario, ni determina políticas monetarias.

Pero, bueno, para la 4T eso de los requisitos legales son minucias. Pasa porque pasa, ¡faltaba más!

***

Por cierto que luego del anuncio de la nominación de Rodríguez Ceja, el dólar se disparó y ahora sí no hay nadie más a quién echarle la culpa. Ante esto finalmente apareció Rogelio Ramírez de la O, aunque fuera en un breve video de minuto y medio.

Al lado de la eventual gobernadora del Banxico, el titular de Hacienda quiso calmar los nervios de los mercados. Pero su mensaje no fue muy tranquilizador. Y es que dijo que van a respetar la autonomía del Banco de México... ¡como si pudiera no hacerlo! A su vez, Rodríguez Ceja afirmó que no tocará las reservas internacionales, como si se tratara de una generosa concesión de su parte y no su obligación institucional. No, pos' ¿gracias?

***

El flamante titular de la UIF, el morenista Pablo Gómez, tiene ante sí una oportunidad dorada para demostrar que su trabajo será profesional y no partidista. En su escritorio están las denuncias por financiamiento ilegal a candidatos de Morena en Tamaulipas.

Se trata, sin duda, de un asunto candente, dado el asesinato de Sergio Carmona Angulo, quien supuestamente fue quien aportó dinero ilegal a esas campañas. Aquí se verá si Pablo Gómez es quien dice o si de lengua se come un taco.

***

Como en la película Armageddon, la NASA lanzó un cohete para desviar la ruta de un asteroide. Según científicos, es más fácil lograr esa hazaña en el espacio que hacer cambiar de opinión al Presidente sobre su contrarreforma eléctrica.

