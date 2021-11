***Diego, aprobación

Arias Consultores presentó su evaluación de septiembre de los 32 gobernadores. El de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, se ubica en el lugar 18 con el 29.8% de aprobación al desempeño, un 17.1% califican de indiferente y el 62.6% desaprueba.

*A la baja

En la evaluación anterior la aprobación a Diego fue 36.8%, en el lugar 10. De los nueve gobernadores panistas hoy supera al de Nayarit y Durango únicamente. El mejor evaluado de los 32 fue el de Querétaro (PAN) y al fondo el de Colima (PRI).

*Bueno y malo

La mejor posición la registró en servicios de salud en la posición 8 y en obra pública en 9; mientras que las calificaciones más bajas fueron en entrega de apoyos a sectores vulnerables en el sitio 26 y en seguridad en el 27 con 86% que lo ve mal.

***Sin sorpresas

Los nombramientos dominicales que anunció el gobernador Diego Sinhue no sorprenden a nadie, aunque no por ello dejan de ser polémicos. Héctor López estaba cantado que llegaría a la Dirección General del Puerto Interior en relevo de otro ex alcalde leonés, Luis Quirós, cuya esposa Martha Hernández es diputada.

*Elvira, dudas

El mayor ruido mediático y político lo tendrá con la llegada de Elvira Paniagua a la Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, en el sitio que dejó el irapuatense Poncho Ruiz para convertirse en Consejero del Poder Judicial. Un enroque que a todas luces parece ser innecesario y riesgoso.

*Consolación

Elvira terminó su gestión como Alcaldesa de Celaya con un amplio rechazo de la población que gobernó, que ya veremos cómo toma este premio a la panista. Se trata de una posición de enlace con fuerzas políticas y sociales, de conciliación.

*En espera

En la banca el PAN tenía otras mujeres como la ex alcaldesa de Salvatierra, Alejandrina Lanuza, quien fuera derrotada en la elección por la diputación federal por Pedro Ortega, de Morena; y Karina Padilla, quien mordió el polvo por segunda vez por la diputación local frente a Morena en Salamanca. Tendrán que esperar.

*Narváez, acomodo

Al ex secretario general del Congreso del Estado, Ricardo Narváez, no lo iban a dejar desamparado y llega a la Subsecretaría de Sedeshu que había dejado vacante hace poco el actual director general del DIF Estatal, Gerardo Trujillo. Tendrá como jefe al mismo que conoce bien desde el Legislativo, el ex diputado Jesús Oviedo.

*Joven panista

El relevo en el ‘recargado’ nuevo Instituto de la Juventud (que se fusionó con lo que era Educafin), es para abrir la posición a Antonio Navarro Padilla, ex regidor de San Francisco del Rincón y ex dirigente estatal de Acción Juvenil. Angélica Medina regresa a las tareas educativas, hoy al CECyTEG, ya antes encabezó el Inaeba.

***Reciben a Sheinbaum

Ya huele a campaña y los grupos se acomodan con ‘sus gallos’. Para recibir en el aeropuerto de Guanajuato el sábado pasado a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, estuvieron el ‘súper delgado’ Mauricio Hernández, los diputados locales Ernesto Millán e Irma Leticia González y regidoras de Salamanca.

***Nueva oficina

El nuevo Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, que presentó Alejandra Gutiérrez al Ayuntamiento el mismo día de su toma de posesión y que fue aprobado el jueves, establece la creación de la Dirección General de Gestión Gubernamental, de la cual se ha explicado hasta hoy muy poco.

*Apoyo a alcaldía

En el papel, se pretende que con esta nueva oficina la Presidenta Municipal cuente con un auxilio para coordinar y dar seguimiento a los avances, resultados y cumplimiento de los objetivos de los instrumentos de planeación.

*Ni tan nueva

Se trata de fortalecer una área que ya existía pero dentro de la Dirección General de Desarrollo Institucional, se encarga de dar seguimiento a los programas operativos anuales de las dependencias y al cumplimiento de metas respecto al plan trianual.

*La estructura

En el documento que detalla las funciones de esta nueva oficina, del cual AM tiene copia, se explica que la nueva dirección tendrá, como parte de su estructura: Dirección de Evaluación y Seguimiento y Dirección de Inteligencia Gubernamental.

*Alineación

En lenguaje de los burócratas, con la nueva dependencia, “se busca lograr una alineación total de la estrategia de gobierno en todos los niveles, vigilando el cumplimiento de metas y, principalmente, el logro de impactos reales que se traduzcan en una mejor calidad de vida para los leoneses”.

*Plan de gobierno

La Dirección General de Gestión Gubernamental tendrá como su primera atribución la de “coordinar acciones y coadyuvar con el Instituto Municipal de Planeación en la elaboración del Programa de Gobierno Municipal”. Uno se pregunta ¿para qué quiere Graciela Amaro alguien que le ayude con lo que ella hace?

*El seguimiento

Además tiene como tarea: Dar seguimiento al Programa de Gobierno Municipal -que también le toca al Implan-, diseñando e implementando herramientas para monitorear el avance de su cumplimiento y proponer estrategias de carácter general que permitan eficientar el trabajo de las dependencias.

*Otras tareas

Otras atribuciones son: Proponer acciones necesarias para el alineamiento del gabinete respecto a la estrategia, con la finalidad de alcanzar la eficiencia y eficacia del trabajo. Y dirigir las sesiones de gabinete con un enfoque de seguimiento de resultados al Programa de Gobierno Municipal y planes estratégicos.

*La gestión

El argumento de la autoridad está en que el Implan proyecta hacia dónde vamos y esta oficina del Alcalde (sa) debe apoyar en la gestión para llegar a los objetivos. Ya veremos si justifica lo que nos cuesta o termina siendo una área prescindible.

*A la cabeza

La duda ahora es a quién nombrará Alejandra al frente de esta nueva oficina. En el Implan sigue al frente Graciela Amaro, aunque no se sabe por cuánto tiempo más.

Respeto a los derechos LGBTI+

Los legisladores locales del Partido Verde Ecologista en Guanajuato, Gerardo Fernández y Martha Ortega, sostuvieron este viernes en la sede del Congreso del Estado una 2da. Reunión de Trabajo con representantes de asociaciones que impulsan el respeto a los derechos de la comunidad LGBTI+ en el estado.

El objetivo fue darle seguimiento a las iniciativas presentadas, una de ellas el reconocimiento al matrimonio igualitario -en la que coincide toda la oposición- y al cambio de identidad. Además de la prohibición de terapias de conversión, etc.

