***Diego y constructores

Al igual que hace tres años cuando iniciaba su mandato, el góber Diego Sinhue acompañó este domingo a los constructores afiliados a la CMIC, que comanda Enrique Aranda, al foro que durante tres días tiene lugar en Punta Mita, Nayarit.

*Obra pública, aprietos

Aunque habrá para el 2022 un incremento del 2.3% al 3% en el Impuesto Sobre Nómina, y les queda un guardadito de 2 mil millones de la deuda autorizada para poder ejercer, Diego advirtió que la inversión pública en obra seguirá en apuros.

*Voltear a lo privado

La convocatoria de Diego se centró en que ‘se trepen’ a la obra privada que habrá con varias empresas extranjeras que llegarán a invertir a Guanajuato. El detalle, aceptó él mismo, es que eso no es tan simple y no lo han podido lograr en años.

***Comanjilla, otra vez

Por tercera vez nos dicen que ahora sí se hará la necesaria obra de modernización del entronque de Comanjilla con la carretera federal 45. Aunque será una obra federal, el anuncio lo hizo Diego Sinhue en el foro con los constructores. A Punta Mita Nayarit no asistió ningún representante de la SCT, ni del Gobierno federal.

*Proyectos clave

Esta obra, junto con otras como la ampliación de la Silao-San Felipe, son de los proyectos de infraestructura claves de los que se gestionan recursos federales. El Gobernador lamentó que en tres años no se ve por ningún lado las obras de la 4T.

*Guía de Arturo

Para conocer directamente su urgencia es que Diego la hizo de chofer del entonces titular de Hacienda, Arturo Herrera, en septiembre del 2020. Él se fue y nada pasó.

*Alcaldes, presentes

El foro inició el domingo 5 y termina el miércoles 8 y en los primeros días nos cuentan han asistido los alcaldes de: Silao, Guanajuato, Abasolo, Huanímaro, Valle de Santiago, Santiago Maravatío, Jerécuaro, Pueblo Nuevo, y otros representantes.

*Valientes, dice diego

Diego Sinhue les dijo que son valientes los alcaldes que asisten a este foro, porque otros le temen a notar en los periódicos que digan que se fueron a la playa. Pero “vienen a trabajar”, aclaró, pues ES importante el respaldo a esta industria guanajuatense, que los funcionarios se sensibilicen y los proyectos caminen.

*Respaldo a secretario

Al foro asistió por supuesto el secretario de Infraestructura y Conectividad, el jalisciense Tarcisio Rodríguez, del que Diego bromeó que hace tres años nadie lo saludaba por desconocido y ahora porque lo conocen. Pero, ya hablando en serio, Sinhue respaldó el desempeño del funcionario que pinta para terminar el sexenio.

*Subsidio para vivienda

Diego anunció también que habrá un subsidio para el desarrollo de vivienda con beneficio para las empresas afiliadas a la CMIC, como se hizo este año en alianza con la Cámara de la Vivienda (Canadevi). No anunció todavía el monto a etiquetar.

*Revisar alternativas

El Góber le pidió al ISSEG, Fondos Guanajuato, y a todo el equipo, buscar alternativas para detonar más obra para reactivar a la industria de la construcción que viene de años muy complicados. “No estamos de brazos cruzados”, expresó.

*Gabinete en foro

Del gabinete estatal a Punta Mita asistieron: Jesús Oviedo, secretario de Desarrollo Social y Humano; Juan Antonio Guzmán, de Fondos Guanajuato; Francisco de Jesús García León, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA); Froylán Salas, subsecretario para el Desarrollo de las MiPymes en Secretaría de Economía.

***Lalo, recorrido

El nuevo Comité Estatal del PAN que comandan Eduardo López Mares y Rosario Corona, mantiene su propósito de recorrer los 46 municipios. La conferencia de prensa de los lunes fue realizada ayer desde la sede azul de Juventino Rosas. Criticaron que AMLO prometió en 2020 el acceso hasta Atarjea, pero no cumplió.

*Por el noreste

López Mares dijo que no van a perder el tiempo para trabajar con la militancia desde ahora y recuperar en la zona noreste el poder en San Miguel de Allende, Tierra Blanca y Xichú, y mantener con resultados los que gobierna, uno, San José Iturbide.

*Ricardo, rudo

A la visita de la dirigencia a este municipio acompañó el diputado federal del distrito del noreste, Ricardo Villarreal García, quien se le fue a la cabeza al ex gobierno de San José Iturbide que encabezó el alcalde de Morena, Genaro Martín Soto Zúñiga.

*Bajo sospecha

“Aquí gobernaba, y lo digo con todas sus letras, un delincuente, una persona ligada al crimen organizado, que hizo que las inversiones dejaran de llegar y la delincuencia creciera, y que las familiares perdieran la paz y la tranquilidad”, declaró (sin mostrar alguna prueba), el panista sanmiguelense desde San José Iturbide.

*Por eso no venía

El legislador federal panista comentó que a este municipio no iba el Gobernador para no aparecer en fotografías con el ex Alcalde, ahora la semana pasada estuvo en gira y encabezó el arranque de un parque industrial para beneficio del noreste.

Dialoga Diputado con taxistas

Para escuchar las inquietudes del gremio de taxistas tradicionales, derivado de la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad que libera los permisos de taxis por plataformas tecnológicas, el diputado Martín López Camacho, presidente de la Comisión de Seguridad y Movilidad, se reunió con taxistas de varios municipios.

El panista escuchó las dudas y las propuestas de los representantes de taxistas tradicionales de Celaya, Salamanca, Irapuato, Guanajuato capital y León.

“Ellos quieren ser escuchados, quieren plasmar su punto de vista sobre la propuesta. Por parte de la Comisión que encabezo habrá apertura”, ofreció.

Foto: Cortesía PAN.

