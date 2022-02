***Diez muertes

Diego Sinhue se alteró cuando periodistas preguntaron sobre los asesinatos de menores de edad. Este año han matado a 10 menores de 17 años. Más tarde ofreció disculpas a los periodistas y reconoció la violencia contra los niños.

*Los 62

El año pasado, Guanajuato ocupó el terrible primer lugar a nivel nacional, en homicidios de niños y adolescentes con 62 víctimas. Sicarios despiadados los asesinaron a mansalva o por equivocación. No sabemos sobre detenidos.

*Pregunta

La pregunta al Gobernador sobre qué puede hacer el Estado para parar los homicidios de menores, la hacemos todos. ¿Cómo detener la barbarie contra nuestros niños y adolescentes? Algo que nunca sucedía en tiempos pasados.

***Reciente

Hace dos noches, Iker de 8 años, fue asesinado en su casa, en San Francisco del Rincón, mientras estaba con su mamá y otros dos hermanos. Iker y su mamá cayeron acribillados por una ráfaga de balas.

*Ayer

José Guadalupe, de 17 años, también se encontraba en su casa y de pronto cayó muerto. Un hombre entró y le disparó. Nadie vio nada.

*Enero negro

Hugo de 17 años, Brian de 12, Leonardo y Ulises de 16, dos chicos de 15 años, dos jovencitos de 17 y un albañil de 14, son las víctimas del primer mes de este año.

*Antecedente

Sería terrible que los crímenes contra menores sigan el mismo camino que los asesinatos de mujeres, tan comunes que en ocasiones se registran hasta 3 casos en 24 horas.

*Por humanidad

No puede existir mayor prioridad, porque si no, seríamos un pueblo peor que bestias.

***Limpiando imagen

Lupita Robles, directora de la Feria de León, inició campaña de limpieza de imagen porque quiere seguir en el puesto.

*La siguiente

Su jefe Juan Carlos Muñoz, presidente del Patronato de la Feria, tiene pocas posibilidades de ser ratificado. Lo único que puede salvarlo es que se disculpe con Ale Gutiérrez por haber insultado a su marido.

*Cierre

Lo natural sería que la Alcaldesa le dé las gracias el próximo mes y no lo junte en ningún consejo, mínimo los próximos tres años.

*Presente

Pero Lupita quiere seguir de mandamás en la Feria con la promesa de no festejar su cumpleaños con concierto en la terraza y no tolerar sobrecupo en la Velaria. También promete no esconder las sesiones del Consejo e informar novedades.

*El deslinde

Da la impresión que la Directora de la Feria quisiera deslindarse de las aventuras de Juan Carlos aunque ella es corresponsable de todo lo que sucede alrededor del evento.

*Mal día

Por cierto, Lupita y Juan Carlos eligieron mal día para salir a hablar del éxito de la Feria. Ayer se registraron 40 muertes por Covid y 1,818 contagios en el estado.

*Muñoz, no y no

En marzo se renueva el Consejo del Patronato de la Feria Estatal de León. Desde el Gobierno Municipal la consigna está muy clara: Juan Carlos no tiene que repetir.

*Se ve en verano

Pero el empresario transportista no parece que quiera hacerse a un lado. Ayer, antes de terminar la Feria, ya adelantaron que preparan la edición de verano. Con lo que manda el mensaje de que, pase lo que pase, él ya trabaja como si se quedara.

*Guiño al estado

“...Un esfuerzo muy grande que está haciendo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, de la mano de la Secretaría de Turismo con Juan José Álvarez, obviamente con Desarrollo Económico. Han estado presentes todo el tiempo", dijo.

*No es suficiente

Ni una palabra del Ayuntamiento, Seguridad Pública Municipal, Protección Civil Municipal, muchos menos para la Alcaldesa. El reconocimiento, todo, al Estado. Pero esta vez la cercanía con el Gobernador no parece que sea suficiente. Después del audio filtrado ni Diego ni nadie se atrevería a sugerir a Alejandra que lo dejara.

***Sapal, renovación

Este lunes 31 de la Presidencia Municipal salieron los oficios a las cámaras empresariales para que hagan sus propuestas para consejeros del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) y de donde saldrá el nuevo Presidente. Es un hecho que el empresario Jorge Ramírez Hernández no se queda en otro periodo.

*El nombre de nacho

De los 14 consejeros ciudadanos que integran el Sapal, nueve terminan y no pueden repetir, y otros cinco sí tienen la posibilidad de quedarse un siguiente trienio. El exsecretario de Finanzas de los gobiernos de Carlos Medina y Miguel Márquez, Ignacio Martín Solís, es uno de los nombres en radiopasillo. Pronto lo sabremos.

*La despedida

Jorge Ramírez estará hoy ante el Pleno del Ayuntamiento leonés para presentar el informe trianual del Sapal. El actual Consejo Directivo termina el día 28 de febrero.

*Cortocircuito

La realidad es que la relación entre la Alcaldesa y el actual Presidente de Sapal es fría. No tienen conflicto, pero tampoco comunicación. Al parecer no han tenido contacto más allá de 15 minutos para revisar el tema de la reparación del daño a las familias de los trabajadores fallecidos en la planta tratadora en noviembre del 2020.

*Punto final

Por cierto los convenios con las familias ya están en elaboración en el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial, y el Consejo Directivo del Sapal confía en que el tema quede resuelto antes de que se vayan, y no heredar una “papa caliente”.

Pide no desmantelar instituciones

Inició el segundo periodo ordinario de sesiones en San Lázaro y el diputado presidente de la Comisión Anticorrupción, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y 16 organismos más, están en riesgo de desaparecer por una austeridad convertida en “austericidio”.

“Atacar las autonomías es una expresión más de la concentración de poder. Pareciera que destruyen por la incapacidad de construir”, apuntó el panista.

En la fotografía los diputados federales del PAN de Guanajuato con su coordinador nacional, Jorge Romero Herrera y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Foto: Twitter Juan Carlos Romero.

