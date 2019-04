En la mira

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. En Aldo, grupo canadiense están interesados en hacer negocios con fábricas de calzado leonesas.

Platicando con Daniel Sepúlveda, gerente de comercio exterior de la Ciceg, explicó que la compañía minorista ha compartido que se han visto afectados por los aranceles estipulados por el gobierno de Donald Trump contra China, razón por la que el gigante de calzado está volteando a considerar otras opciones, entre ellas en México a León, Guanajuato.

Aunque aún no comparten el porcentaje que están interesados en cubrir por estos lares, ni los precios que están dispuestos a ofrecer; si mencionaron que su plan es trabajar con pequeñas fábricas de calzado que puedan adaptarse a su visión y medidas necesarias para producir sus zapatos bajo un esquema de maquila.

Por ahora con la gente de Aldo están trabajando en el plan de conocer las necesidades del tipo de calzado y el volumen justamente que planean posteriormente adquirir.

Uno de los factores a favor que tiene León es en la logística, el tiempo es menor al que se lleva el producto en llegar cuando viene de China.

“Representa un 20% de nuestros precios de importación para estos productos”, dijo David Bensadoun, CEO de Aldo Group después de un discurso en el Candian Club, comparte el Journal de Montreal.

En el caso de León a territorio estadounidense, en un inicio a Toronto en particular llevaría un promedio de 14 días.

El contacto con la marca Aldo se logró en la pasada visita de la comitiva de Ciceg y Cofoce a Canadá en una misión para atraer a compradores, mismos que estuvieron presentes en la pasada edición de Sapica, de la cual a propósito se fueron satisfechos del producto que se ofrece en León, así que sería un punto a favor para que se concreten los negocios entre Aldo y los productores locales.

En la próxima edición de Sapica podría venir gente de Aldo a conocer de cerca la exposición y las fábricas que tengan el perfil para comenzar a producir zapato de caballero.

Uno más

Un segundo proyecto que traen entre manos es con Schumaker.

El contacto también se registró en el viaje a Canadá, sería parte del programa Shoes From México y el plan es entrar con 15 marcas guanajuatenses, aprovechar la infraestructura de la marca y poder distribuir en sus 400 cuentas que tiene la también de origen canadiense.

Los directivos de Ciceg tienen claro que defenderán el tema legal de los aranceles por el costo-país, pero está prohibido quedarse con los brazos cruzados.

Por esa razón es que en este año su apuesta es reforzar los trabajos de internacionalización; uno es el de atracción de compradores y el segundo es hacer la visita al país y posteriormente nombrarlo país invitado para organizar una misión comercial que visite León. En ambos programas es un trabajo entre Cofoce y Ciceg.

Ni hablar

La inversión de 13 millones de dólares que generó Lowe’s México en León no duró ni un año, y con ello 200 personas se quedaron sin empleo.

La compañía llegó a la ciudad con su primera sucursal -de dos que tenían proyectadas- ofreciendo 20 mil productos entre remodelación y decoración del hogar principalmente.

La primera vez que hablamos del tema en este espacio fue en septiembre del 2017, momento en que pudimos confirmar que la marca llegaría a la ciudad.

En aquel tiempo nos enteramos, y hoy a propósito de su cierre le contamos que su plan inicial era estar lo más cerca de la zona de Centro Max; obviamente por la cercanía de su principal competencia que es The Home Depot.

Nos cuentan que sus ventas a 9 meses de su apertura no eran malas.

Desde noviembre del año pasado Lowe’s había informado su intención de salir del mercado mexicano; y luego de un proceso de evaluación y análisis llegaron a la conclusión del cierre.

Sodimac es la marca que extraoficialmente podría interesarse por llegar a León.

Que tenga productivo fin de semana, disfrute en los siguientes días de su pausa laboral, y nosotros nos volvemos a leer el lunes 22 de abril.