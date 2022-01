***Dos ausentes

En la abarrotada presentación en el Teatro Doblado del Programa de Gobierno 2021-2024 los que no estuvieron fueron el director de Salud Municipal, Ernesto García Caratachea, y el presidente del Patronato de la Feria, Juan Carlos Muñoz.

*Feria y cuarta ola

Ambos estaban en reunión revisando los últimos detalles de las medidas sanitarias a seguir en la Feria de León 2022, que inicia ya este próximo viernes 14 en plena cuarta ola de COVID-19, aunque, eso sí, todavía se presume un semáforo verde.

*Hora de informar

A dos días no se ve que piensen en la suspensión del evento, lo que sí es urgente es que salgan a informar con claridad las acciones que todos deberán cumplir, empezando por el uso obligado del cubrebocas, y si habrá o no límites en los aforos.

***Presentación al 100

Dirán que estamos en semáforo verde y el aforo al 100 por ciento está permitido, lo cierto es que, ante la preocupación por el repunte de los contagios de COVID-19, no había necesidad de realizar en un espacio cerrado la presentación del Programa de Gobierno 2021-2024 en un Teatro Manuel Doblado que lució a máxima capacidad.

*Los morenos

Los tres regidores de Morena: Gabriela Echeverría, Érika Rocha y Antonio Cabrera, no asistieron. El único de la 4T presente fue el empresario expriista Aurelio “Chachis” Martínez, que despacha como representante de Banobras en el estado.

*Consejo de consejos

Alejandra lo ofreció en campaña y lo confirmó ayer en su mensaje: el 20 de enero anunciará la integración de un Consejo Rector en el que estén sentados los 36 presidentes de los consejos directivos y consultivos de los organismos municipales y los paramunicipales, encabezado por supuesto por la Presidenta Municipal.

*Del dicho al hecho

El propósito es entendible: evitar que cada uno jale por su lado e integrarlos en un proyecto de ciudad a mediano y largo plazo. Lo difícil será llevarlo a la práctica. El reto es avanzar coordinados con el Implan, y no confundirse en el camino. Se espera que pronto se presente la iniciativa del reglamento que le de vida. Atentos.

***Mutis panista

Tras que el Congreso local mantiene en la congeladora o a paso de tortuga las iniciativas de diversos partidos para plasmar en la ley el reconocimiento al matrimonio igualitario, el pastor de los diputados panistas, Luis Ernesto Ayala Torres, evade hablar sobre el tema.

*La circular

Luego de que desde el Poder Ejecutivo el pasado 20 de diciembre se emitiera una circular para que en las oficinas del Registro Civil no existan reestricciones para las parejas del mismo sexo que acuden a contraer matrimonio, el Grupo Parlamentario del PAN respondió con un comunicado en el que decían que están en el análisis.

*Sin palabras

Ayala Torres asistió ayer a la presentación del Programa de Gobierno 2021-2024 que encabezó la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez. Se le abordó para conocer de viva voz su postura sobre el tema, pero prefirió, otra vez, no decir nada.

*Pasó de noche

También anduvo por ahí el ex pastor de la bancada azul y ahora secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, Jesús Oviedo, quien se limitó a decir: "Es una definición que el Grupo Parlamentario tendrá que ver y no puedo comentar más al respecto". Definición que no le apuró a su bancada en la LXIV Legislatura.

***Taxistas y amenazas

El permanente conflicto que existe entre operadores de taxis ejecutivos sin permiso y la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado, esta vez subió dos rayitas.

*El conflicto

El director operativo de Transporte del Estado, Alfredo González Orozco, presentó una denuncia contra un operador de la plataforma Didi identificado como Enrique, porque se dice que lo amenazó durante la manifestación de taxistas, el 7 de enero.

*Calientes los ánimos

Lo anterior, tras levantar una infracción al conductor de un taxi ejecutivo. Fue un escándalo en el gremio por el nivel de injurias. Se dijo que un ruletero del grupo Gómez Morín calmó al presunto agresor y lo retiró poco antes de llegar a los golpes.

*Reforma pendiente

Esto ocurre mientras se sale de control el tema de regular los servicios de taxis ejecutivos, y en la víspera de una reforma a la Ley de Movilidad que permitiría la libre competencia. Diego Sinhue envió la iniciativa al Congreso el 29 de octubre.

*Libre mercado

La propuesta plantea que el servicio mediante plataformas tecnológicas se pueda prestar solamente cumpliendo con los requisitos de un registro y ya no, como la Ley actual, a través de permisos limitados a un estudio en manos del Gobierno Estatal.

*App del estado

Esto incluye que sea el propio Gobierno del Estado quien ponga a disposición de los taxis ejecutivos una nueva aplicación tecnológica que les permita competir en mejores condiciones contra las grandes compañías. La licitación de la App se anunció que sería lanzada a finales del 2021, pero todavía eso no ha sucedido.

Piden a alcaldes no confiarse

El Gobierno del Estado hizo un llamado a las y los presidentes municipales a no confiarse ante virus predominantes en esta época invernal como son Ómicron, Delta e Influenza, que afectan principalmente a las personas que no están vacunadas.

“El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo nos pide que sigamos cerrando filas y haciendo equipo, y así continuemos en el camino de la reactivación económica cuidando la salud”, les dijo la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo, en una reunión virtual de funcionario estatales con autoridades municipales.

El secretario de Salud, Daniel Díaz, informó que la ocupación hospitalaria no ha rebasado el 20% de su capacidad, no obstante reiteró el llamado “a no confiarnos”.

Y resaltó que las aulas son un espacio seguro cumpliendo con las medidas.

