Dos rebaños por inmunizar

A los científicos muy propios no les gusta que digamos “inmunidad de rebaño”, prefieren la más elegante “inmunidad comunitaria”. Pero en México estamos muy acostumbrados a los borregos por eso será imposible que hablemos el buen lenguaje de la medicina. Son dos inmunidades las que debemos buscar.

La primera es la que ya se está dando en Estados Unidos y hace que las infecciones bajen un 35 por ciento y la mortandad más de un 50% en los últimos días. Las cuentas son sencillas para explicar cómo la curva finalmente será domada. Cuentas rápidas: en EU se registran 26 millones de infectados. Los expertos creen que por cada uno detectado hay dos o tres más asintomáticos o bien cuyos síntomas no los llevaron a hacerse la prueba. Eso da entre 80 y cien millones de habitantes.

Si además hay ya 33 millones de vacunados, la cifra -120 a 130 millones inmunes- supera un tercio de la población de 330 millones. Se supone que la inmunidad de rebaño llega cuando hay un 70% de los habitantes infectados pero empieza a notarse más cuando la gente usa cubrebocas y se cuida más.

Recordamos que al principio de la pandemia Suecia quiso dejar abierta la economía y el resultado fueron miles de ancianos fallecidos. Mientras los europeos y sus colegas nórdicos vivían en el encierro la primavera del año pasado, los suecos sonreían y la pasaban bomba en los bares y restaurantes. Al poco tiempo tuvieron que dar marcha atrás.

El jefe de la estrategia sueca, Anders Tegnell, era reverenciado por su ensayo abierto pero la gente comenzó a comparar los resultados con sus colegas escandinavos, Noruega, Finlandia y Dinamarca. Ahí había una sexta parte de defunciones. Se dieron cuenta que el invento no funcionaba del todo. Cambiaron de rumbo.

Era el tiempo en que López-Gatell decía que 60 mil muertos en México sería una “catástrofe”, que López Obrador no tenía fuerza de contagio sino fuerza moral y una serie de sandeces que lo perseguirán hasta el fin de sus días.

Tarde o temprano alcanzaremos la inmunidad, tarde o temprano el virus desaparecerá de nuestra vida cotidiana y perderá su potencia con o sin mutaciones. En medio del sufrimiento y angustia por la pandemia, tenemos que revisar la historia para saber que no es el fin del mundo, ni de la especie humana y que en unos meses los países más vacunados verán amaneceres sin la ansiedad de hoy.

En México podrán pasar seis meses o más si no se resuelve el problema de la vacunación. No sabemos cuántos más morirán porque vivimos otra enfermedad que ataca sin piedad a nuestra organización social, económica y política: el populismo. Ataca a la sociedad porque predica prosperidad donde no hay productividad sino puro asistencialismo; lastima la economía porque destruye el espíritu emprendedor del país y daña la democracia al tratar de convertir a México en el lugar donde un solo hombre manda.

La vacuna para evitar la destrucción del tejido social, las instituciones y la vida democrática saldrá muy cara. Costará crecimiento, bienestar y -la vida no lo quiera- malestar social. En junio veremos qué tanto inmuniza a los electores el fracaso de la 4T, algo que ya ni siquiera los partidarios de Morena pueden negar.