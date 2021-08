Dos semanas de vacaciones…

Las cifras oficiales reportan que este gobierno ha generado 4 millones más de pobres, sobre todo en Oaxaca, Guerrero y Chiapas; en síntesis, sus programas sociales de "primero los pobres" no sirven. En la mañanera el Presidente pide que pongan un video de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal. También cifras oficiales: 15 millones de mexicanos dejaron de tener servicios de salud por la desaparición del Seguro Popular y la llegada del Insabi.

El Gobierno instaló en el Zócalo una pirámide de tablarroca y neón que parece table dance.

Entre 2018 y 2021, 4 mil homicidios de niñas y niños; de hecho, en 2020 la primera causa de muerte en el país para adolescentes fue el homicidio. López Obrador promete que nunca más volverá a haber una Conquista como la de los españoles a los aztecas.

El principal candidato presidencial opositor acusa persecución política del régimen y anuncia que se va del país temporalmente. El más prestigiado arqueólogo del país, quien por cierto excavó el Templo Mayor, le aclara al Presidente: este año no se cumplen 500 años de nada. Rebelión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cae su presidente.

López Obrador se queja de que el nuevo presidente del Tribunal lo insulta en redes sociales y presenta un tuit en la conferencia mañanera; el tuit era falso. Zaldívar se baja de la ley Zaldívar: no habrá extensión de mandato ni reelección del presidente de la Corte. La encargada gubernamental del deporte, Ana Guevara, justifica los pésimos resultados en Tokio con un legendario "no competí yo". López Obrador descalificó a todos los consejeros del INE y magistrados del Tribunal porque "no son demócratas"; quiere un cambio total, es decir, poner él a una nueva autoridad electoral.

La tercera ola de COVID, a todo lo que da. Se contradicen los semáforos epidemiológicos para la capital del país: el zar federal para la pandemia dice rojo y simultáneamente la jefa de Gobierno dice naranja. La SEP lanza una Carta Compromiso de Asistencia Voluntaria y Corresponsabilidad para el regreso a clases… el Presidente la contradice. El narco más poderoso de la actualidad amenaza a una de las periodistas más destacadas del país, por nombre y apellido. El padre del narcotráfico en México ofrece una entrevista desde la cárcel y elogia al presidente López Obrador.

El presidente se lanza contra su subgobernador del Banco de México, a quien él mismo nominó: lo llama "ultra tecnócrata". Corrieron a un agregado cultural de la embajada de México en España cuando hizo declaraciones críticas contra el obradorato. AMLO ya no quiere revocación de mandato, sino ratificación de mandato. Un diputado morenista es detenido, acusado de abuso sexual contra menores.

Otro diputado obradorista acusado de corrupción sigue logrando sortear el juicio político. A propósito de nada, giran orden de aprehensión a un rector universitario, que antes fue canciller. Se cumple un año de los videos de Pío López Obrador, recibiendo clandestinamente dinero en efectivo… y no pasa nada.

Me tomé dos semanas de vacaciones. Esto pasó en estas dos semanas. El recuento me parece una radiografía perfecta del Presidente y su gobierno.

