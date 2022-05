ES CURIOSO: mientras el Presidente de México anuncia nuevos apoyos económicos para El Salvador, Nayib Bukele anda apostando las finanzas públicas de su país como si estuviera en un casino.

EL SALVADOREÑO trae la idea de que el bitcoin es la mejor y más rápida inversión, lo cual no estaría mal si estuviera perdiendo su propio dinero y no el de los salvadoreños... y al parecer también el de los mexicanos.

SE CALCULA que Bukele ha comprado con recursos públicos 2 mil 300 criptomonedas, que no están reguladas en ningún lado y quienes sí saben de inversiones han advertido reiteradamente que son un riesgo demasiado alto. La mayoría de estos bitcoins los adquirió cuando estaban por arriba de los 50 mil dólares, hoy se han hundido a 30 mil y se cree que podrían desplomarse todavía más.

EN SU visita del fin de semana, Andrés Manuel López Obrador anunció un incremento en la ayuda a El Salvador por 15 millones de dólares... justo la cantidad necesaria para los 500 bitcoins que el lunes compró Bukele. Coincidencias con dinero ajeno.

*

URGE una reforma electoral que les permita votar a los menores de 12 años. A ver si así, convirtiéndolos en electores, el Presidente AMLO se interesa por ellos y los toma en serio.

PORQUE hasta ahora la 4T ha sido un régimen estilo Herodes, pues se ha ensañado con la niñez que no tiene ni cómo defenderse. A los menores de edad les quitaron las estancias infantiles, los han dejado sin medicinas para el cáncer (y además los acusaron de golpistas), les están quitando la posibilidad de un futuro en materia climática y ahora, para colmo, les quieren poner una vacuna ¡que ni estudios tiene!

COMO parte de su shopping por Cuba, López Obrador trajo miles de vacunas Abdala para aplicarlas a las niñas y niños mexicanos. Hasta ahora no existen estudios públicos sobre ese biológico y ni siquiera la Cofepris ha explicado cómo es que aprobó su uso.

ANTE ESTA nueva imposición, los padres de familia deberán decidir si dejan sin inmunizar a sus pequeños... o aceptan que les pongan una vacuna sin aval científico. ¡Vaya dilema!

*

POR MEDIO de un "acuerdo" obtenido bajo presión del Secretario de Gobernación, se van a trasladar todos los vuelos chárter y los de carga del AICM al AIFA.

ESTO SIGNIFICA que se van a llevar a Santa Lucía los vuelos que no tienen pasajeros y aquellos en los que los pasajeros no tienen voz ni voto individuales, pues van en grupo. La razón de esto es más que evidente: los usuarios de las aerolíneas, en su graaan mayoría, no tienen el menor interés en viajar desde o hacia el "Felipe Ángeles".

'ORA SÍ que aunque el elefante blanco se vista de seda... ¡elefante blanco se queda!