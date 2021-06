Economía en una nación post-verdad

Si un árbol cae en un bosque pero no hay nadie para escucharlo, ¿hizo algún sonido? Si tenemos una economía en rápida expansión, pero gran parte del electorado se niega a reconocerla, ¿el país está experimentando un auge?

A pesar de algunos dolores de crecimiento, la economía de EU. Está claramente en un desgarro impulsado por vacunas y estímulos, y casi todas las medidas indican una rápida recuperación de la depresión pandémica.

Sí, los cuellos de botella de la oferta han provocado algo de inflación, aunque los datos recientes parecen validar la opinión de que esta inflación es transitoria: los precios de la madera han caído drásticamente, los metales industriales también han bajado y los precios de los automóviles usados parecen haber alcanzado su punto máximo. Sí, algunos empleadores parecen tener problemas para contratar suficientes trabajadores para mantenerse al día con la creciente demanda, pero es casi seguro que esto sea un problema temporal.

En general, estamos claramente en un lugar mucho mejor económicamente que hace unos meses.

Sin embargo, según la encuesta de consumidores de la Universidad de Michigan, en promedio, los republicanos autoidentificados evalúan la situación económica de manera mucho menos positiva ahora que antes de las elecciones de 2020.

Puede sentirse tentado a decir que esto era de esperar. Después de todo, casi dos tercios de los republicanos creen, completamente falsamente, que la elección presidencial fue robada, y alrededor de una cuarta parte está de acuerdo en que el mundo está dirigido por pedófilos adoradores de Satanás. ¿Por qué sorprenderse de ver que el estado mental posterior a la verdad se extiende también a la economía?

Pero las afirmaciones sobre el fraude electoral y el culto QAnon son teorías de conspiración, afirmaciones sobre acciones secretas de las cábalas. El estado de la economía, por el contrario, está a la vista. Las personas, podría pensar, pueden juzgarlo por su propia experiencia o la de sus amigos y familiares.

Y para ser claros, el número de Michigan al que me refiero es el índice de condiciones económicas actuales en lugar del índice de expectativas del consumidor. Es decir, se supone que se trata de cómo están las cosas ahora, no de lo que la gente piensa que sucederá. Así que no se trata de que los republicanos crean que la bidenomía destruirá la prosperidad en el futuro; se trata de que crean, a costa de la experiencia vivida, que ya lo ha hecho.

Pero, ¿acaso el partidismo no ha influido siempre en las percepciones de la economía? ¿Y no sucede en ambos lados? Bueno, sí, pero no hasta este punto.

Si miras hacia atrás en las encuestas de Michigan de hace una docena de años, no ves nada como la polarización partidista de hoy. En junio de 2009, demócratas y republicanos tenían puntos de vista similares sobre las condiciones actuales, aunque los republicanos eran más pesimistas sobre el futuro.

Tampoco las partes se comportan de forma simétrica. Los demócratas marcaron sus puntos de vista económicos después de las elecciones presidenciales de 2016, pero no tanto. La verdadera pregunta sobre las secuelas de las elecciones de 2016 es por qué las evaluaciones republicanas se volvieron mucho más favorables, a pesar de que no habían cambiado mucho. De hecho, no hubo una interrupción significativa en el desempeño de la economía, ciertamente nada comparable al actual auge pospandémico.

Una posibilidad es que los puntos de vista de los republicanos sobre la economía estén impulsados por la creencia de que las cosas son terribles para otras personas, incluso cuando a ellos mismos les va bien. Es decir, puede ser como la narrativa de la derecha sobre la violencia urbana. Tucker Carlson y los de su calaña han estado vendiendo la visión de una nación "tapiada", con sus ciudadanos acobardados por el miedo a los disturbios y el crimen. La gente tiene que saber que sus propios vecindarios no son así, pero pueden imaginar que está sucediendo en otro lugar.

Cualquiera que sea la explicación, la política de la posverdad ha expandido su dominio hasta el punto de anular la experiencia cotidiana. A la derecha, en todo caso, la economía que perciben los votantes ya no guarda mucha relación con la realidad.

¿Qué dice esto sobre la política de la política económica?

Una gran cantidad de investigaciones en ciencias políticas dice que la economía impulsa las elecciones. Específicamente, lo que parece haber importado en el pasado fue la tasa de crecimiento de los ingresos en los seis meses anteriores a las elecciones.

Esto siempre fue un resultado preocupante, en parte porque los presidentes generalmente no tienen mucha influencia sobre los desarrollos económicos a corto plazo, en parte porque sugiere que no hay recompensas políticas por un buen desempeño a largo plazo. De hecho, si cree en los modelos electorales estándar, la estrategia política óptima para un presidente que busca dos mandatos sería comenzar con una recesión profunda, para dejar espacio para un crecimiento rápido en el período previo a las próximas elecciones. (Esto es más o menos lo que realmente sucedió durante el primer mandato de Ronald Reagan, aunque no fue deliberado).

Aún así, las cosas podrían ser peores, y parece que han empeorado. Parece que nos hemos convertido en un país en el que una gran parte del electorado ni siquiera juzgará a un presidente por su desempeño a corto plazo, porque las percepciones de esos votantes sobre la economía están impulsadas por un partidismo no relacionado con la realidad.

Bien, tal vez estoy siendo demasiado pesimista aquí. Las elecciones se deciden al margen, por lo que una buena política aún puede ser recompensada incluso si, digamos, un tercio de los votantes estadounidenses se niegan a creer en las buenas noticias si un demócrata ocupa la Casa Blanca. Pero todavía extraño los días en que la verdad importaba.

@PaulKrugman