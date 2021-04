Economía: la dura realidad y las mentiras del presidente

Mentira del presidente: "No tenemos problemas mayores, tenemos control de inflación".

Realidad: La inflación anual al cierre de marzo de 2021 fue de 4.67%, lo que significa que se rompió la barrera de la meta inflacionaria del Banco de México que es 3% anual +/- 1%.

Mentira del presidente: "No hemos aumentado la deuda, es decir, no hemos pedido deuda, no hemos contratado deuda".

Realidad: En poco más de dos años, este gobierno ha contratado 3 mil 855 millones de dólares de créditos con el Banco Mundial, esto es 65% que lo que se endeudó en sus seis años Peña Nieto. Por lo que se refiere a la deuda global, en 2020 representó el 52.4% del PIB, un récord histórico. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la deuda de México represente el 63% del PIB al cierre de este año.

Mentira del presidente: "No se han incrementado por encima de la inflación los precios de la gasolina, el diésel y la electricidad...".

Realidad: El costo de la luz a los hogares de menor consumo (los más pobres) tuvo un incremento de diciembre a abril de 8.6%. En lo que va del año, la gasolina Magna ha aumentado 11.90%, mucho, mucho más que la inflación. La Premium, peor: 15.61%. El gas doméstico LP sólo en marzo subió 5.21%.

Mentira del gobierno: "El costo total no recuperable para finiquitar los 692 contratos pendientes del proyecto cancelado del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco ascenderá a 71,000 millones de pesos, que serán liquidados en los próximos meses": Javier Jiménez Espriú, entonces secretario de Comunicaciones.

Realidad: Según ha aceptado el propio presidente, tras su altercado con la Auditoría Superior de la Federación, el costo de haber cancelado el aeropuerto de Texcoco es de 100 mil millones de pesos. Y puede ser más.

Mentira del presidente: "La renegociación de los contratos de los gasoductos va a significar un ahorro para la hacienda pública de alrededor de cuatro mil 500 millones de dólares".

Realidad: La Auditoría Superior de la Federación diagnosticó que "al final del término de los contratos pagará (la CFE), en términos nominales, 6,836 millones de dólares adicionales a los estipulados antes de la renegociación de los gasoductos". El chistecito de Bartlett salió en 7 mil millones de dólares.

Mentira del presidente: "Detuvimos la caída en la producción de petróleo".

Realidad: La caída no se ha detenido. En el último año de Peña Nieto fue de 1 millón 813 mil barriles al día en promedio, sin socios y sin considerar condensados. En 2019, López Obrador produjo menos: 1 millón 678 mil barriles diarios. En 2020, todavía menos: 1 millón 660 mil. En lo que va de 2021 el promedio va abajito: en 1 millón 659 mil barriles diarios. Pemex hizo un truco: informó que había aumentado la producción de crudo porque sumó a la cifra el crudo condensado, que no se incluía antes.

Mentira del presidente: "Ya rescatamos a Pemex del fracaso, de la bancarrota".

Realidad: Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, la empresa tuvo una pérdida de 480 mil 966 millones de pesos, mientras que en el mismo periodo del 2019 fue de 347 mil 926 millones de pesos.

historiasreportero@gmail.com