¡Saludos legendarios! Voy a cumplir la promesa que dejé en el año pasado porque no concluí la leyenda de Edipo y el enigma de la Esfinge. Hago un recordatorio de los personajes de la leyenda: Creón, hermano de la reina; Yocasta, la reina de Tebas; la Esfinge, un monstro cruel y Edipo, un extranjero valiente quien, vamos a ver, cómo vence a la Esfinge. Recordemos que la Esfinge por ser monstruo cruel que se comía a las personas que no resolvían la adivinanza del Esfinge y de tal forma se los comía, la ciudad de Tebas estaba sufriendo porque los habitantes que tenían que realizar comercio con los tebanos empezaron a retirarse y por lo tanto la ciudad de Tebas empezaba a decaer. Recordemos que Creón, hermano de la reina divulgó un decreto señalando que la persona que le ganara a la Esfinge contestando la adivinanza que planeaba, sería el esposo de la reina y por lo tanto se convertiría en el rey de Tebas. Edipo conoció el edicto y como no tenía nada que perder porque estaba solo en el mundo, se presentó con Creón y le aseguró que él no tenía miedo y que él tenía la confianza de vencer a la Esfinge. Lo que se había quedado en el libro es lo siguiente: “Cuando se propagó la noticia por la ciudad de Tebas que un extranjero se había animado a enfrentarse a la Esfinge muchos Tebanos llenos de esperanza se aglomeraron para presenciar el encuentro entre la Esfinge y el extranjero Edipo. Muy confiado Edipo se coloca las manos en forma de altavoz y grita al cielo: ¡Esfinge! ¡Aquí estoy! ¡Estoy listo para enfrentarte! De inmediato el suelo tiembla bajo las patas de la bestia que llega apresuradamente. Sus alas se baten en el aire y finalmente aterriza. La Esfinge se posa sobre una roca, a poca distancia de Edipo. El monstro sacude su cola de serpiente, rechina los dientes, se pone a rascar la roca con las garras y le pide a Edipo que avance. Edipo se aproxima al pie de la roca y pacientemente espera la reacción de la Esfinge. En ese momento Edipo reúne toda la fuerza de su inteligencia y se prepara para resolver el Enigma y le dice a la Esfinge: Estoy esperando, y quiero escucharte. La Esfinge profiere un grito salvaje, sus ojos son como relámpagos y se pregunta quién es este hombre que se atreve a desafiarme. La Esfinge le plantea la pregunta y le dice: -¿CUÁL ES LA CRIATURA QUE POSEE CUATRO PATAS AL AMANECER, DOS AL MEDIO DÍA Y TRES AL ANOCHECER” La mente de Edipo empieza a trabajar rápidamente. Y empieza a pensar en voz alta. Una criatura... entonces es un ser vivo, con patas... entonces es un ser que camina y razonando sigue... después se hace una pregunta. – ¿Cómo se puede tener un número diferente de patas en el curso del día... a menos que... La Esfinge se pone impaciente sintiendo que la van a vencer y agita rápidamente sus alas. Edipo no se deja distraer sigue con su razonamiento. Mañana, tarde, noche. Parece ser que es una forma de designar la vida de los humanos. Infancia, cuatro patas, edad adulta dos pies y vejez dos pies con un bastón, son tres patas. Y fuertemente le grita a la Esfinge la respuesta siguiente. Esa criatura...¡ES EL HOMBRE! Y le sigue explicando. Al amanecer de su vida es un bebé y camina a cuatro patas. Al medio día, adulto, solo se desplaza en dos. Al anochecer cuando es viejo se ayuda con un bastón. Ante estas palabras la Esfinge da un salto para atrás. Sus ojos dan vuelta en todas direcciones y enloquecido gruñe, babea, patalea”. Los dos acontecimientos que siguen, ustedes los pueden imaginar. Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “El ser humano con su capacidad de razonamiento puede siempre resolver cualquier enigma”.

