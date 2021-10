El 68 y los hombres del guante blanco

En aquel entonces, en México, los jóvenes estudiantes estaban hartos de la censura que imponía el establishment, era un país provinciano, donde se controlaba y censuraba todo: el cine, el teatro, la libre expresión, los medios de comunicación, el amor libre; era mal visto traer el cabello largo, hacer conciertos de rock y echarse un churro de mota…, los jóvenes repudiaban la doble moral victoriana de la “gente bien, de las buenas conciencias.” Era un ambiente pesado, castrante, que remataba con la falta de oportunidades.

“Todos contra la pared, todos al suelo y al que alce la cabeza se lo lleva la chingada. Vi cómo los hombres del guante blanco golpeaban y arrastraba jalándolos de los cabellos, a estudiantes y a jóvenes, que arrestaban,” relataría la periodista Oriana Fallaci, tiempo después.

El escritor Luis González de Alba, ex líder del 68, sostiene que los soldados acudieron a la plaza de Tlatelolco a dispersar a los manifestantes, no a matarlos. Un operativo intencionalmente perverso, por parte del Estado Mayor, había propiciado la matanza. El escritor afirma que con esto se exonera la culpa moral con la que ha cargado el Ejército a lo largo de varios años.

Los documentos del general Marcelino García Barragán, entonces Secretario de la Defensa Nacional, publicados por Julio Scherer en el libro “Parte de Guerra,” confirman que la provocación del 2 de octubre del 68, en Tlaltelolco, vino del propio Gobierno: Agentes del Estado Mayor, identificados con un guante blanco, apostados en los edificios del lugar, dispararon contra la multitud por órdenes de su jefe, un general anticomunista, Luis Gutiérrez Oropeza.

En una carta del ex Secretario a su hijo, Javier García Paniagua, escribió una década después de aquellos hechos: “Has de recordar que el 2 de octubre, en el tiroteo de Tlaltelolco, el general Luis Gutiérrez Oropeza, Jefe del Estado Mayor Presidencial, mandó apostar en los diferentes edificios de la Plaza de las Tres Culturas a oficiales armados con metralletas, con órdenes de disparar contra la multitud ahí reunida, y fue así que éstos dispararon inicialmente contra gente del pueblo y soldados del Ejército, causando considerables bajas, tanto entre los civiles como entre los militares.

Según narra el general García Barragán: “Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, en conferencia telefónica, me dijo que por órdenes superiores había enviado oficiales del Estado Mayor Presidencial armados con metralletas para apoyar la acción del Ejercito contra los estudiantes revoltosos.” … La contestación de García Barragán fue: “¿Por qué no me informaste de la gente de guante blanco armada, a la que te refieres…?” Gutiérrez Oropeza: “Porque así fueron las órdenes, mi General.” Esta versión responsabiliza de planear y provocar la masacre de Tlaltelolco al presidente Días Ordaz y a su jefe del Estado Mayor Presidencial. Echeverría repitió hasta la saciedad, que: “El jefe del Ejército y del Estado Mayor era el Presidente, yo no supe, ni hice nada.”

Ante los disparos de la gente del guante blanco, que tumbaban estudiantes, pero también soldados, el Ejército respondió la agresión y así se inició el fuego cruzado, donde resultó herido, entre otros, el General Hernández Toledo. Las balas procedían de ese pequeño “ejército” dentro del Ejército, es decir, de las Guardias Presidenciales. Era, realmente, una provocación para justificar la brutal represión del Ejército y de policías de la temible Federal de Seguridad.

Cuenta Julio Scherer que el fotógrafo de confianza de Luis Echeverría le envío al corresponsal de Proceso en Europa una serie de fotografías, documentos y grabaciones, de los que se desprende el siguiente dialogo: “General – jefe del Estado Mayor Presidencial─ , si en el desempeño de sus funciones tiene usted que violar la Constitución, no me lo consulte, porque yo, el Presidente Díaz Ordaz, nunca le autorizaría que la violara; pero, si se trata de la seguridad de México o de la vida de mis familiares, general, viólela, pero donde yo me entere, yo, el Presidente, lo corro y lo proceso, pero su amigo Gustavo Díaz Ordaz le vivirá agradecido. ¿Estamos de acuerdo, general?” Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, dijo haberse estremecido al escuchar estas palabras, pero refrendó su lealtad incondicional al Presidente.

El 1968 fue un importante parteaguas de una época altamente revolucionaria en el orden científico, social, económico y espiritual, que le jaló el tapete a la sociedad mundial. Fue un nuevo principio de una concepción del ser humano sobre el quehacer social, el sentido de la vida, el entramado social y la libertad.

El 68 no se olvida y nos advierte de las tragedias que pueden suceder cuando los gobernantes y los centros de poder cierran los ojos ante los reclamos de cambios, y no se esfuerzan en descifrar a tiempo las señales que envían, a veces con el silencio, los diferentes tejidos que integran la sociedad mexicana.

Dice el poeta inglés, William Blake: “Habla silencio, ¿qué nos quieres decir…?” Entonces, ¿el silencio debe hablar, o el habla debe guardar silencio…? Es decir, los políticos deben de escuchar más a la sociedad y hablar menos. ¡Qué hablen los ciudadanos y los políticos escuchen, para que la política resuelva los desencuentros, porque cuando ésta no alcanza a hacerlo y fracasa, entonces irrumpe el uso del monopolio de la fuerza y la violencia, que le corresponde al Estado! “Una pistola que aparece en el primer acto de una obra teatral, será disparada irremediablemente en el tercero:” Antón Chéjov.

