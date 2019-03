El Coro del “Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña” tiene la fortuna de tener como director a un extraordinario y joven talento mexicano, el maestro Jaime Castro Pineda.

Este coro comunitario fue fundado en el año 2013. La primera ópera presentada fue “Madama Butterfly” de Giacomo Puccini, seguida de otras exitosas presentaciones como “Rigoletto”, “El Trovador” y “La Traviata” de Giuseppe Verdi; “Orfeo y Eurídice”, de Christoph Willibald von Gluck, “La Cenicienta (La Cenerentola)” y “El Barbero de Sevilla” de Gioachino Rossini, “Tosca” de Giacomo Puccini, “Cavalleria Rusticana” de Pietro Mascagni, “Pagliacci” de Ruggero Leoncavallo, “Luica di Lammermoor” de Gaetano Donizetti, y “Carmen” de Georges Bizet. Esto además de música coral sinfónica, como el cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven, y oratorios como el Réquiem de Mozart, y La Creación de Joseph Haydn, entre otras importantes piezas.

Este coro comunitario está formado por entusiastas de la música de diversa formación y experiencia entre los que se encuentran amas de casa, académicos, estudiantes de diversas disciplinas y profesionistas de las más variadas actividades, se ha convertido en un eje central de la difusión musical en el centro del País. Podríamos preguntar: ¿cuántas óperas o conciertos corales se realizaban al año en el estado de Guanajuato antes y después de la creación del Coro del Bicentenario? La respuesta claramente señala la importancia que este coro ha tenido en la difusión cultural en esta región del País. Ha permitido acercar el mundo de la música operística y coral a una población que prácticamente no tenía acceso a ella.

Es justo reconocer que todo esto no sería posible de no ser por el apoyo del Forum Cultural Guanajuato. Tenemos la fortuna de que los cuerpos directivos del Forum Cultural Guanajuato y del Teatro del Bicentenario están formados por personas conocedoras y entusiastas de su quehacer. Esta pasión se contagia a todos los niveles de este teatro; a las coordinaciones y jefaturas, los asistentes, tramoyistas, taquillas, seguridad y servicios generales. Esto es algo en que coinciden todos los artistas que se han presentado en este teatro y con quienes he tenido el privilegio de platicar. Todos comentan el apoyo, entusiasmo y alegría que se respira con todos y cada uno de los participantes de este Teatro del Bicentenario.

Recientemente el Coro del Teatro del Bicentenario bajo la batuta de su director el maestro Jaime Castro Pineda y magistralmente acompañado al piano por el maestro Alexander Pashkov, presentó un programa titulado “Grandes coros de Opera” con fragmentos corales y operísticos de obras notables en que ha participado este coro.