El Intérprete 63: Más sobre los consejos en León. La portada de Sheinbaum y el regreso de The Beatles

¿Notables habemus?

Quisieron los hechos que continuemos hoy con el tema de los consejos de organismos que acompañan a las autoridades electas en la tarea de gobernar y hasta entretener a los leoneses.

Como señaló AM en sus Asteriscos del miércoles y sobre todo, en La Olla de este domingo 21 de noviembre, los consejeros de SAPAL no quedaron precisamente felices por el regaño que les asestó la presidenta Alejandra Gutiérrez por su desaseo en el manejo de la tragedia que costó la vida a cinco personas en una de sus instalaciones, en noviembre de 2020.

De acuerdo con versiones que corren, la inconformidad por el pronunciamiento de la Alcaldesa ha llegado a algunos antiguos integrantes del consejo de SAPAL, que han proclamado la necesidad de salir en defensa de la autonomía del organismo que dicen ver amenazada.

Y mientras todo esto ocurría, la directora de la Feria de León, María Guadalupe Robles. andaba ocupada con los preparativos de su fiesta de cumpleaños, cuya difusión el sábado en AM nos trajo otra muestra de lo que piensan algunos consejeros de su función y su responsabilidad ante los leoneses.

La respuesta del presidente de la Feria, Juan Carlos Muñoz Márquez, a la molestia del síndico José Arturo Sánchez Castellanos por la celebración del evento -”ahora resulta que hay que explicar la vida personal de cada quien”- es un ejemplo más de la frecuencia que parecen sintonizar algunos de estos grupos.

Y así es como llegamos a la reunión que Gutiérrez Campos y los consejeros de la Feria sostuvieron el viernes por la tarde, cuando todavía no se había publicado la celebración del cumpleaños y AM buscaba por todos a los medios a la Directora, que por fin se comunicó por la noche para demostrar que no le bastó el día entero para formular una versión coherente de lo que había ocurrido.

Pues fue en esa reunión cuando trascendió el proyecto de realizar en las instalaciones de la feria ¡corridas de toros! durante la celebración de enero próximo.

Sobra señalar que la fiesta taurina se ha convertido en un espectáculo muy controvertido y que divide opiniones entre quienes disfrutan de ella y aquellos que pensamos que se trata de una herencia indeseable de otras épocas.

Pero plantear la realización de corridas en la primera feria que habrá de celebrarse durante la gestión de Gutiérrez Campos, equivale a pensar que tuviéramos un Alcalde vegano y lo invitaran a la inauguración de un Congreso de Antropófagos en el Poliforum, así de insensible suena la propuesta cuando es de sobra conocido el amor que la Presidenta profesa a los animales. El rechazo estaba cantado.

Habrá pues que seguir de cerca el desempeño de todos estos consejos. La presencia mayoritaria de empresarios en muchos de ellos es herencia de costumbres de gestión que se practicaron con éxito en León incluso antes de la época panista. Peor fue con los gobiernos blanquiazules que se convirtieron en un ejemplo digno de presumir por los resultados, que ahora en ocasiones vemos amenazados por prácticas poco convincentes.

La fiesta de cumpleaños de la Directora de la Feria, en una de las terrazas de la Velaria. Foto: José Antonio Castro Murillo/AM

Claudia y el futuro de México

El gran chisme político del sábado fue el anuncio de que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y por lo visto ‘corcholata’ favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador para en el proceso de ‘destape’ que se realizará para sucederlo, era el tema de portada de El País Semanal, la revista dominical del periódico español que tan buenos momentos de lectura nos ha dado desde que se publicara por primera vez en 1976.

Terminada la edición dominical de AM, aproveché para leer la entrevista, puesto que El País sube sus contenidos a partir de medianoche. Con toda sinceridad, me pareció poca cosa y me cuesta entender porque fue a dar a la portada.

Más allá del error garrafal de publicar en el índice de la revista impresa que Sheinbaum es “la primera mujer al frente del gobierno de la capital de México”, que subsanan en el texto de interiores al precisar que es la primera que “fue elegida” -Rosario Robles fue designada por la entonces Asamblea cuando Cuauhtémoc Cárdenas dejó el cargo para buscar la Presidencia- la charla y el retrato del personaje dejan mucho que desear. Basta compararlo, por ejemplo, con el realizado en julio sobre Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid que ha puesto patas arriba la política en España.

Queda la curiosidad de saber la razón que llevó a El País a destacar tanto este trabajo. No recuerdo en mucho tiempo semblanzas como esta en la portada de su revista y aunque Sheinbaum es desde luego un personaje fundamental de la política mexicana, me parece mucho más interesante conocer sus críticas contra el feminismo radical que la anécdota de su protesta infantil contra la guerra de Vietnam con la que arranca el trabajo.

Como sea, se reprocha mucho al presidente Löpez Obrador su nostalgia por el pasado y que esta lo lleve a prácticas propias del priismo. Tal vez me equivoque -o ceda al embrujo de mis propios recuerdos profesionales- pero veo que avanzamos hacia un destape muy en sintonía con las prácticas tricolores que tanto tiempo prevalecieron.

El asunto tiene además su lógica, porque hacía tiempo que no había un Presidente que concentrara tanto poder en el País. Pero en los dos próximos años, la diferencia puede ser que detrás de López Obrador no hay ni de lejos una estructura como la que llegó a tener el PRI para garantizar el tránsito al próximo sexenio. Va a ser interesante.

Claudia Sheinbaum, durante una gira de trabajo por Ciudad de México. Foto: Agencia Reforma

¿Qué ver, qué leer?

Hace medio siglo que vimos ‘Let it be’, la película de The Beatles sobre la producción del disco homónimo y, pensábamos, un atisbo a lo que fue el proceso de desintegración del grupo.

No podíamos saber, desde luego, si la obra del grupo iba a perdurar como lo ha hecho o si acaso ocurriría algo parecido a la historia de “Yesterday”, la película de Danny Boyle que cuenta cómo un atrevido artista conquista el mundo cantando los temas de los cuatro de Liverpool… que el mundo entero desconocía.

De jueves a viernes, Disney Plus ofrecerá una de las obras más esperadas de esa lucrativa rama de la industria del espectáculo que es la explotación de la nostalgia: “The Beatles: Get back”, un documental de siete horas (en tres entregas) realizado por el gran cineasta Peter Jackson y que escarba en eso que The New York Times ha llamado “la gloria de la creación artística de la banda de rock más querida e influyente del mundo, y los agotadores conflictos que condujeron a su ruptura, anunciada un año después”.

La obra, como se sabe, fue realizada a partir de casi 60 horas de filmaciones inéditas sobre aquellas sesiones y, según coinciden todos, ofrece una historia muy distinta a la que se reflejó en la filmación estrenada en 1971. Por el material, por el grupo del que se trata, por el talento de Jackson, estamos sin duda a las puertas de un banquete.

Sir Paul McCartney y su hija Mary, a la llegada a la premiere mundial del trabajo de Jackson, realizada en Londres el martes. Fotos: AP

Acompañado por Sshh Liguz, a la presentación acudió también Zak Starkey, el hijo de Ringo, baterista como su padre y a quien hemos disfrutado ya en México, tocando con The Who.

Acompañado por Sshh Liguz, a la presentación acudió también Zak Starkey, el hijo de Ringo, baterista como su padre y a quien hemos disfrutado ya en México, tocando con The Who.

MCMH

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos