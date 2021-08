El Saigón de Biden

Apenas el 8 de julio el presidente estadounidense Joe Biden defendió su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán a más tardar el 30 de agosto. Cuando un reportero le preguntó si una toma de Afganistán por el Talibán era inevitable, respondió: "No, no lo es porque las tropas afganas tienen 300 mil [efectivos] bien equipados, tan bien equipados como cualquier ejército en el mundo, y una fuerza aérea, contra unos 75 mil talibanes. No es inevitable". Rechazó también alguna semejanza con Vietnam. "El Talibán no es el ejército de Vietnam del norte, no son ni remotamente comparables en términos de capacidad. No va a haber ninguna circunstancia en la que ustedes vean a personas levantadas del techo de una embajada".

Sorprende que el comandante en jefe de las fuerzas armadas más poderosas del mundo haya estado tan equivocado. Su predecesor, Donald Trump, anunció el retiro de las tropas de Afganistán, pero Biden no modificó los planes. De hecho, adelantó que realizaría el retiro antes del aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que fueron la excusa para la invasión hace 20 años.

El desastre se desencadenó con una velocidad vertiginosa. Una vez que el Pentágono inició el retiro, el "bien equipado" ejército afgano dejó de pelear. Los talibanes tomaron, una tras otra, varias capitales provinciales. Las tropas afganas no trataron siquiera de defender la capital nacional, Kabul; por eso el retiro de tropas y personal fue tan desordenado y se produjeron las escenas de helicópteros que rescataban a personas de la azotea de la embajada estadounidense y el caos en el aeropuerto, donde cientos de afganos invadieron la pista y algunos se aferraron al fuselaje o a los neumáticos de los aviones militares que despegaban y cayeron a la muerte desde las alturas.

Una fotografía difundida este 15 de agosto por la Casa Blanca mostraba al presidente Biden solitario, atónito, en una sala de juntas en Campo David, la residencia presidencial de descanso, mientras veía fijamente una gran pantalla con imágenes en recuadros que exhibían el desastre que estaba teniendo lugar. Ha sido el "Saigón de Biden", acusó el diario The New York Post.

Como en tantas otras aventuras militares estadounidenses, nunca hubo para esta una declaración de guerra. Las tropas fueron enviadas a Afganistán para derrocar al gobierno talibán por el apoyo que este dio a al-Qaida, la organización terrorista que perpetró los ataques terroristas en Estados Unidos de 2001. Una vez derribado el régimen, la guerra se prolongó 20 años, en los que fallecieron 2,448 soldados estadounidenses, 3,846 "contratistas" también norteamericanos, 66 mil policías y soldados afganos, 1,114 militares de otros países, 47,245 civiles afganos, 51,191 rebeldes talibanes y de otros grupos, 444 miembros de grupos de ayuda y 72 periodistas. Las guerras de Iraq y Afganistán tuvieron un costo directo para Estados Unidos de unos 2 billones de dólares; pero, como el gasto se ha pagado con deuda pública, los intereses podrían ascender a 6.5 billones (cifras de AP).

Una vez más se demuestra que ni siquiera la mayor potencia puede hoy llegar a cualquier país, por pobre que sea, y controlarlo de manera definitiva. También se comprueba que ni la democracia ni un estado de derecho se imponen con una intervención militar. Entiendo la decisión de Biden de retirar las tropas, pero el vacío de poder llevará a abusos de derechos humanos, especialmente de mujeres. Es una derrota dolorosa tras una guerra absurda.

Motociclistas

Suelo ir a Cuernavaca en motocicleta, pero respeto los límites de velocidad y me mantengo en mi carril. Considero inaceptable que la autoridad permita circular a enjambres de motociclistas a 250 kilómetros por hora. La irresponsabilidad cobra vidas.

