El adeudo del FIG

Actualmente, el Festival Internacional del Globo (FIG) de León es un éxito. Este evento de talla internacional pone año tras año a la ciudad en los ojos del mundo y atrae a miles de turistas a nuestro municipio, quienes, con sus alojamientos en hoteles, consumos en restaurantes y compras en los comercios, dejan una importante derrama económica que hoy, más que nunca, es de suma importancia para la reactivación de la economía local.

En este momento, podemos hablar de que el FIG se ha consolidado a todos los niveles como un evento insignia de nuestra ciudad, pero esto solo fue posible gracias al trabajo de más de 20 años de los organizadores, quienes, como se dice coloquialmente, “picaron piedra” para conseguir patrocinadores y generar un espectáculo atractivo que atrajera a los visitantes y lo volviera un evento redituable.

Volver al FIG exitoso, no fue para nada una tarea sencilla, por lo que resulta inviable la propuesta que hizo la semana pasada en sesión de Ayuntamiento la regidora Erika Rocha, de Morena, en el sentido de que debería ser el Municipio el que en próximas ediciones organice el evento, para evitar contratiempos como lo ocurrido con el adeudo que tiene la empresa organizadora con el Parque Metropolitano.

Y es que la empresa organizadora tiene un adeudo de más de 5 millones de pesos con el Patronato del Parque, mismo que debió de haberse cubierto al menos 5 días antes de que se llevara a cabo el evento, el cual se desarrolló del 13 al 15 de noviembre. Sin embargo, la propuesta simplista de la regidora Rocha, deja al descubierto la falta de conocimiento sobre la complejidad de organizar un evento de esta naturaleza.

Por supuesto que la empresa organizadora del festival tendrá que pagar el adeudo comprometido, so pena de ejercer la garantía, y evidentemente se tendrán que cargar los intereses moratorios correspondientes, y sin lugar a dudas el subsidio de 4 millones de pesos que otorga el municipio para este evento no podrá de ninguna manera seguirse otorgando si no se cumplen a cabalidad todas las obligaciones establecidas en el contrato.

Pero no podemos dejar de reconocer lo que hoy en día representa económicamente este evento para nuestra ciudad y lo mucho que han trabajado los organizadores para conseguirlo.

Hace más de dos décadas, cuando el FIG iniciaba y todavía se veían los riesgos que los organizadores corrían al promover un evento nuevo, ningún miembro del Ayuntamiento hubiera sugerido que fuera el municipio quien se encargara de organizar el festival; sin embargo, ahora, como sucede en muchas otras cosas, cuando ven el éxito de un evento, programa o acción, es cuando se proponen ocurrencias como la que escuchamos el jueves 25 de noviembre en sesión del cabildo.

Organizar el FIG no es como organizar una kermés escolar.

El festival Internacional del Globo lo organiza una empresa privada, y así debe seguir siendo, y el Ayuntamiento de nuestra ciudad debe seguir apoyándolo, como se ha hecho desde hace años, sin embargo, es cierto que el apoyo que entregamos debe traducirse invariablemente en la oportunidad para que los leoneses lo disfruten sin problemas, pues ciertamente, el aforo limitado provocó que los boletos de entrada este año fuera insensible (de 130 a 230 pesos) y lejos del alcance de muchas familias, lo que obligará al municipio a intervenir para que el subsidio que se entrega se aplique contra la disminución en los costos de acceso al público en general para las próximas ediciones.

Pero el sugerir que todo lo que funciona bien lo debe tomar el gobierno, como si eso garantizara el éxito, parece propio de una corriente ideológica que solo propone soluciones irreales.

