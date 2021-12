El ahorro no es impuesto

En México se ha celebrado la victoria del candidato del Partido Comunista Gabriel Boric en la contienda electoral chilena, ante la amenaza de que José Antonio Kast, candidato de "ultraderecha", llegara a la Presidencia. Le doy el beneficio de la duda al vencedor, pero empieza mal al confirmar su intención de estatizar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el sistema chileno en el que se basaron las Afores mexicanas y otros regímenes en América Latina.

Este sistema fundado hace 40 años tiene problemas de diseño que se han vuelto evidentes y que deben corregirse. Sin embargo, estatizarlos es la peor solución posible. No hay peor inversionista que el gobierno. En vez de eso, el objetivo debería ser liberarlos por completo, fomentando competencia entre proveedores privados de servicios de inversión, dándoles acceso a los ahorradores a invertir en las empresas más rentables del mundo. Por años se ha visto a las Afores como un vehículo para financiar el desarrollo del país. Estoy de acuerdo en que lo sean, pero no a costa de reducir el potencial de rendimiento de los ahorradores. Sólo se les debe dar preferencia a inversiones locales si pueden comprobar que son iguales o mejores que las oportunidades de inversión en el resto del mundo. Los recursos que se invierten son de los trabajadores y no deben sujetarse a otro tipo de restricciones financiando, por ejemplo, al gobierno. Para eso están los impuestos.

Muchos países enfrentarán el enorme reto de proveer pensiones y servicios de salud para poblaciones cuya esperanza de vida aumentará a un ritmo más acelerado conforme avanza la ciencia. Se han vuelto crónicas muchas enfermedades que antes eran mortales, lo cual incrementa exponencialmente el costo de tratamientos permanentes. Por otro lado, el avance de la medicina "personalizada" ha llevado a que se traten en forma infinitamente más efectiva (y cara) enfermedades que antes recibían tratamientos genéricos. Hoy, por ejemplo, hay decenas de tratamientos para distintos tipos de "leucemia" que antes se trataban igual. Cuesta lo mismo desarrollar cada uno de esos medicamentos, pero éstos son adecuados sólo para una fracción de la población enferma. Por ende, son mucho más caros, pero también mucho más efectivos.

Cuando en Estados Unidos se estableció la edad de retiro en 65 años, la esperanza de vida era de 62, hoy es de casi 80. Los sistemas de pensiones estatales jamás estuvieron diseñados para financiar décadas de vida en retiro y, por lo mismo, en ese país se ha desarrollado un enorme sistema de fondos privados para retiro, conocidos como 401-K, que complementan las insuficientes pensiones públicas.

Es importante darles a los trabajadores la capacidad para ahorrar en forma eficiente, dándoles acceso a alternativas de inversión sofisticadas, diseñadas para maximizar el rendimiento sobre ese ahorro en periodos largos de tiempo. Una de las fallas en el sistema chileno, imitado por otros países, es que se centra demasiado en ser barato. En esto, como en tantas cosas, "lo barato sale caro".

Haciendo una comparación no del todo justa, veamos cómo invierten sus patrimonios las universidades estadounidenses, quizá el epítome de un sistema que busca maximizar ahorro a largo plazo. La mediana del rendimiento logrado por éstas el año pasado fue de 27%. La universidad de Yale logró incrementar su "endowment" 40.2% en 2021, aumentando en 11,100 millones de dólares su ahorro. Estas instituciones evidentemente no "especulan", pero sí utilizan todos los medios a su alcance para optimizar la relación entre el riesgo que toman y el rendimiento que logran. La administración de estos recursos no es barata pues contratan a los mejores expertos del mundo, pero por décadas han demostrado que es rentable hacerlo.

Los trabajadores merecen un retiro digno y para lograrlo deberían tener acceso a instrumentos de inversión que maximicen su ahorro, sin restricciones geográficas y sin regulación obsoleta y obtusa. Esa sí debería ser la bandera de una izquierda moderna. Si tan sólo tuvieran la humildad para navegar un mundo que ni remotamente entienden.

