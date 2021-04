El caballo de Troya

Yo no voté por López Obrador. Estaba convencido de que sí era un peligro para México. Pero a pesar de mis bajas expectativas, jamás lo creí capaz de tanta destrucción en tan poco tiempo. Ahora a esa lista se le suma la destrucción del legado de su jurista favorito.

Para mí, el gran enigma de López Obrador es el porqué de sus decisiones. Estoy en desacuerdo con quien lo considera un político "genial". Si lo fuese, no habría cancelado la obra del Nuevo Aeropuerto. Su irracional decisión no generó suficiente ganancia política para compensar los muchos puntos del PIB que costará a lo largo de su sexenio. Si lo fuera, habría reconocido pronto la victoria de Joe Biden, cuando la totalidad del magro rebote económico de México dependerá de la robusta recuperación estadounidense. Innecesariamente, empezó mal su relación con el Presidente del país hoy vital para nuestro futuro.

Siempre dudo de sus porqués, excepto en este momento, cuando intenta prolongar el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte. Este es un caballo de Troya. Después de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, de la Ley de Hidrocarburos y de los cambios a la Ley de Telecomunicaciones (para hacerse de los datos biométricos de los mexicanos), es justo afirmar que para López Obrador la Constitución no tiene un valor muy superior al que tiene el papel higiénico.

Aun para el gobierno de un país que se aleja del Estado de derecho a la velocidad de la luz, resulta grotesco adicionarle un artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que transgrede el artículo 97 de la Constitución que establece claramente un periodo de 4 años para el presidente de la Corte, improrrogable y no sujeto a reelección. Que el transitorio de una ley pase por encima de la Constitución viola el artículo 133 que claramente establece la jerarquía del orden jurídico. Siempre, siempre está la Constitución por encima de leyes y tratados. Además, evidentemente, el Senado no tiene atribuciones para prolongar el plazo del ministro presidente. La designación de éste le compete exclusivamente al pleno de la Corte. Darle al Legislativo esas facultades arrasa con la separación de poderes.

Si la 4T logra una violación constitucional de esta magnitud, justificando prolongar el mandato del doctor Zaldívar por una potencial "transformación del Poder Judicial", o porque es un hombre "honesto", como lo ha avalado AMLO en sus mañaneras, el día de mañana se usará el mismo burdo mecanismo para otros cambios a modo a la Constitución, alcance o no Morena una mayoría calificada en la elección de junio; podrían incluso alargar la Presidencia de López Obrador, si la situación lo amerita. Se sienta un precedente escalofriante.

Mucho se ha dicho sobre la verticalidad del doctor Zaldívar. Muchos esperan que él rechace la oferta. Quien ha sido profesor de Derecho Constitucional en las mejores facultades de leyes entiende bien el irreversible daño que esta brutal arbitrariedad ocasionaría. Sin embargo, me cuesta trabajo pensar que este proceso haya transcurrido sin su venia. No tengo el gusto de conocerlo, pero quienes sí, me hablan de su excelso ego. Mi pregunta es si éste es mayor que su patriotismo, que su preocupación por hundir su legado para siempre en el fango, si la acepta.

Como mexicano, le suplico no lo haga. En forma curiosa, su perfil como "hombre honesto", que tanto subraya el Presidente, deja de serlo en el instante que permita tan monumental violación a nuestra Carta Magna en su nombre.

Si ya era crucial quitarle a Morena la mayoría legislativa en junio, o al menos garantizar que no alcance mayoría calificada, hoy es mucho más claro que de lograrla se acelerarán los cambios excesivos y arbitrarios; sin una elección por enfrentar, se perderá cualquier asomo de pudor y el proyecto autoritario de López Obrador se consolidará y volverá irreversible.

Como dijo Ricardo Anaya en un video esta semana, es importante que salgamos a votar porque ésta podría ser la última vez que nuestra opinión sea tomada en cuenta.

@jorgesuarezv