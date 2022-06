El candidato “Tic Toquero” puede ganar

A principios de febrero escribí sobre el sorprendente candidato a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández. Con 77 años de edad y una carrera empresarial en la construcción, acaba de entrar a la segunda vuelta electoral contra el izquierdista Gustavo Petro. Ésta definirá el futuro de Colombia.

Hernández no pertenece a ningún partido, ni tejió alianzas con otros políticos como es costumbre en ese país. Como decimos, se fue por la libre con un mensaje distinto a los partidos tradicionales e incluso al partido de izquierda que encabeza Gustavo Petro. La primera vuelta le dio a Petro el 40.5%, a Hernández el 28% y a “Fico” Gutiérrez, de la derecha conservadora sólo el 24%. Aunque Petro encabezó la votación, no obtuvo más del 50% de la votación que marca la ley para entrar en directo sin segunda vuelta.

Hernández tiene la posibilidad de ganar al favorito Petro porque lo apoyarán los sectores de la derecha que tienen miedo a un gobierno socialista. Petro viene de la intelectualidad revolucionaria del M 19 y plantea buenos programas sociales pero sin el balance del impulso a la economía de libre mercado. Prometió subir impuestos, y como todos los candidatos, combatir la corrupción. Fico Gutiérrez pidió a su electorado que vote por Hernández, quien tiene mucho de misógino, pintoresco y hasta admirador del autoritarismo. Petro lleva en la voz, en su cadencia de ideas y sus planteamientos, la impermeabilidad de las ideologías asentadas en su cabeza durante décadas.

Lo interesante de la contienda es que el ex alcalde de una ciudad de medio millón de habitantes pueda meterse en la segunda vuelta definitoria, y que cuente con todo el apoyo de los colombianos que no quieren el socialismo. Su éxito se debe a las redes sociales. No necesitó moverse mucho (porque además ya es grande) para llegar a la gente. Presumió su excelente administración de Bucaramanga y la voluntad de acabar la corrupción que existe entre las elites colombianas (en algún lugar habíamos escuchado eso). Prometió no cobrar sueldo porque es millonario y además él paga su campaña. El mensaje más popular del populista es “voy a acabar con la robadera”.

Si la llamada “petrofobia” o disgusto por la izquierda se une, el ex revolucionario intelectual tendrá pocas posibilidades de obtener los 10 puntos que le faltaron en la primera vuelta. De ganar Hernández, sería un populista más que se sumaría a las filas de Bukele de El Salvador y Bolsonaro de Brasil.

Pero lo interesante es cómo un candidato de 77 años, más desgastado que Joe Biden o el mismo Donald Trump, pudo conquistar al electorado y hacer a un lado a los partidos tradicionales de Colombia. Los liberales y conservadores pelearon siempre la presidencia y conformaron un bloque bastante parecido de tecnócratas y políticos tradicionalistas. Tik Tok es una red para jóvenes que hacen bailes sensuales, muestran gatos o enseñan a tender la cama.

¿Podría un político mexicano usar las redes sociales y obtener el éxito que tuvo Hernández en Colombia? Nadie imaginó que podría llegar a la final de la segunda vuelta con buenas posibilidades de ganar. ¿Qué esperan Juan Carlos Romero Hicks, Damián Zepeda, Ricardo Anaya y las corcholatas para meterse en las millones de reproducciones posibles en Tik Tok, Youtube, Facebook o Twitter?

En México hay más teléfonos celulares que ciudadanos. Un fenómeno que puede cambiar el destino del país en las elecciones del 2024.