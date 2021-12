Acaba de publicarse el libro La Militarización de las Instituciones Policiales y el Derecho Penal Internacional: El Caso de la Guardia Nacional frente a la Responsabilidad del Superior Jerárquico y la Política Criminal (Tirant lo Blanch, 2021).

En este libro Javier Dondé se ha hecho una pregunta fundamental para tratar de vaticinar nuestro futuro a la luz de los acontecimientos y los cometidos que, es probable, se den próximamente. Averiguar cuáles son las responsabilidades que se pueden imputar a los mandos mexicanos en el ámbito internacional con motivo de las actuaciones de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es un cuerpo en construcción.

¿Qué sucede cuando actúa en condiciones institucionalmente incompletas en operativos en donde se despliega gran capacidad de fuego y en donde existen las posibilidades de violar derechos humanos o, en general, diversas disposiciones jurídicas? ¿A quién se le puede atribuir la responsabilidad de las operaciones cotidianas? ¿A los elementos de tropa que las realizan, a los comandantes, a los superiores que las planean o al presidente de la República como titular de la administración pública federal y como comandante supremo de las Fuerzas Armadas?

Javier Dondé se ha hecho estas preguntas y trata de responderlas en este libro. Para ello, y como no podría ser de otra manera, describe las condiciones de operación de las Fuerzas Armadas, las condiciones de creación de la Guardia Nacional y sus condiciones de operación para tomar, finalmente, ese conjunto de elementos normativos y de prácticas para pasarlas por el tamiz, voy a decirlo así, del derecho penal internacional. Las respuestas que Javier nos da son importantes, insisto, no sólo para la comprensión del futuro de nuestro país, sino para un tema que me llama poderosamente la atención.

Esto es, ¿cuáles serán las condiciones de existencia del Estado mexicano? ¿Cuáles serán las condiciones de realización de nuestra democracia? ¿Cuáles serán las condiciones en las que las autoridades presentes de México serán responsables o finalmente sancionadas por las normas del derecho penal internacional? De su respuesta depende mucho de nuestro futuro social en condiciones democráticas.

Javier Dondé no aborda, porque no desea hacerlo, la totalidad de los problemas que acabo de mencionar. Él se limita a un aspecto central, consistente en determinar si eso que hoy se está haciendo por el cuerpo Guardia Nacional, habrá de tener una repercusión importante. Este es el objetivo central de este libro. Estoy seguro de que muchos veremos en él elementos de preocupación respecto a la forma en que nuestro Estado y nuestra sociedad se están constituyendo. Otros muchos, sin embargo, considerarán que estas advertencias son excesivas o tal vez hasta paranoicas.

Me atrevo a señalar que están cometiendo un error. La manera de actuar de las Fuerzas Armadas las afectará a sí mismas porque la necesaria distancia entre sociedad, Estado, gobierno y Fuerzas Armadas se ha roto. También, me parece, traerá consecuencias muy graves sobre la sociedad que ve con buenos ojos una militarización creciente. La manera en la que se está llevando a cabo la acción armada pospondrá la creación y la preparación de fuerzas civiles para combatir a la delincuencia organizada. Todo esto tiene un ángulo adicional poco visto: el relacionado con las responsabilidades internacionales que, no sólo ahora sino desde hace varios años, se vienen constituyendo.

