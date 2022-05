El centro de León II

Los lunes a las 8, en la Plaza Principal, frente a Palacio Municipal, se lleva a cabo la ceremonia de Honores a la Bandera, con la presencia de las autoridades municipales, algunos invitados especiales y con los ciudadanos que gusten estar presentes.

En nuestra ciudad ha habido dos Alcaldesas muy guapas y una de ellas está en funciones actualmente; con un poco de suerte, amable lector, podrá usted saludarla personalmente caminando por la zona centro en el área peatonal.

Después de presenciar esa ceremonia, podemos disfrutar un buen desayuno en la gran gama de restaurantes en ese cuadrante de la ciudad, como ya mencionamos está el del Hotel Condesa, el del Hotel León, el del Hotel Rex y un poquito más adelante por la calle Juárez el del Hotel Señorial, así como otros, el único Bisquets Obregón que quedó en León y los tradicionales El Molinito y el Cadillac que aún sobreviven y aparecen en esta fotografía descrita en la actualidad del centro de León.

Para hospedarse, aparte de la hotelería mencionada hay más opciones económicas en la zona, como el Hotel Capri, Hotel Santa Rita, Hotel El Dorado, en las calles Belisario Domínguez y en la Juárez.

Aunque no se denomine “Plaza del Calzado”, en la zona centro, caminando encuentro decenas de opciones para comprar calzado, bueno y a precios accesibles, para hombre, mujer y niños, de gran variedad de estilos y materiales, casuales, formales, de vestir, tenis, huaraches, alpargatas y obviamente con mucho mayores opciones de distracción y entretenimiento; pues entre tanto caminar, se puede tomar un refrigerio o un bocadillo entre múltiples opciones que se brindan en todos los portales y calles aledañas, como jugos y frutas, nieves de diferentes tipos y aguas frescas (no se preocupe de que la mayoría se denominen La Michoacana, pero no son las mismas y no tengo explicación para ello), pizzas, pollo rostizado, guacamayas, tortas, muchas tortas de todo tipo por doquier, a escoger, hamburguesas y hot dogs, que ya no faltan, empanadas, duritos de harina o de puerco con salsa y más.

Luego ahí se concentran gran parte de las opciones culturales, museográficas y bibliotecas públicas de la ciudad. Simplemente empiezo por introducirme al Palacio Municipal y observar y admirar los murales o frescos del maestro Gallardo y la estatua de bronce de tamaño normal de pie de don Benito Juárez, además la belleza de la arquitectura con sus pilares y barandales de cantera rosa; hacia la calle de Justo Sierra, ahora pueden visitarse lo que fueron dos cárceles: la de hombres, que es el Museo de las Identidades Leonesas y la de mujeres, donde se instaló el Archivo Histórico Municipal de León, en ambos hay exposiciones permanentes y temporales, pero en este último le suelen obsequiar múltiples publicaciones recientes para su lectura y conocimiento de la historia local.

También en la Plaza de los Cuatro Leones o de Los Fundadores está el portal norte o conocido como Las Delicias, ahí se encuentra la Casa de la Cultura Diego Rivera, en cuyo patio he presentado alguna de mis obras, con esas hermosas arcadas de cantera y varios recintos donde hay exposiciones, espectáculos musicales y bailables regionales y club de cine de arte. Luego vamos al Instituto Cultural de León, enfrente de la Catedral, denominada hace tiempo Plaza Benedicto XVI, pero luego ya con el mural en relieve, las personas le han cambiado de nombre. De allí cruzo la calle y a un costado de la Catedral ingreso al Museo de Arte Sacro donde hay seis salas para admirar pinturas, esculturas, gobelinos, orfebrería, vestimenta y ornato sacerdotales antiguos.

Es muy extenso este rubro de caminata cultural por el centro de León, casi no alcanzo con el espacio semanal que me brinda el periódico AM, así que los otros doce puntos de visita faltantes y la variedad de templos y recintos religiosos de este polígono los describiremos la próxima semana.

Nota: Con motivo del Día del Niño celebrado ayer, llegó a mis manos un folleto orientador sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que ha emprendido el señor Eduardo Hernández Padilla, con fundamentos legales e instituciones protectoras. Cuidemos a quienes son el presente y futuro de nuestra sociedad.