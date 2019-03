El chavo Góber

Asistí al primer informe “corto” de Diego Sinhue, nuestro Góber. “Corto”, pues una parte es en realidad, el resultado de la gestión del MMM -y dado que nuestra Constitución exige se presente en marzo-, informó DS de los 164 días que apenas lleva en el gobierno.

Es la primera vez que soy invitado a un informe y confieso que éste me pareció innovador, pues rompió los esquemas tradicionales que se ven en la televisión, pues la gente –sobre todo los jóvenes-, ya no gustan de los esquemas rígidos y de culto a la personalidad.

Interesante porque recién acontecía el operativo en la tristemente famosa Santa Rosa Plan de Ayala y un día antes de la visita de AMLO.

El viernes, nuestro chavo Góber salía bien librado de la reunión con el Presidente y controlaba la situación en un escenario creado para abuchear a los gobernadores.

Pero regreso al Informe: en el contenido destaca que crecemos económicamente al doble que el País; que somos gente trabajadora que superó la “crisis de la gasolina”; que nuestra juventud es la estudiosa y triunfadora que con su esfuerzo todo lo vence.

Nuestro sector salud es el mejor de toda la Federación; somos evaluados por el INEGI como el estado menos corrupto; redujimos a la mitad la población en pobreza extrema. Con datos duros,

esto es cierto.

Diego es un chavo que gana a la gente; es sencillo, directo, simpático.

Aún frente a un público de gente suya, azul, panista, creó un ambiente de optimismo (me hubiera gustado que no subrayara tanto que estaban allí tantos panistas o alguno impresentable como el Jefe Diego).

No me sentí en un informe “popular”, sino en uno “fifí”, pues llegué vestido como cualquier paisano y la verdad, contrastaba con la formalidad de todos.

Sentí que también en el guión estuvieron ausentes las mayorías pobres, las que hemos olvidado de hechos y palabras. El término “inseguridad” fue mencionado casi 200 veces y el de justicia o equidad social, ninguna.

Diego envió varios mensajes a la Secretaría de Gobernación, representante de AMLO, quien vio seguramente en DS a un político joven que tiene capacidad de convocatoria y enorme aceptación entre los votantes y que se perfila como el candidato del PAN a la Presidencia para el 2024.

Lo que capté en el discurso fue un tono conciliatorio con la Federación, pues hasta hoy AMLO y nuestro chavo Góber han visto la conveniencia de trabajar juntos para combatir la delincuencia organizada.

Sus estrategias son diferentes, tanto como su brecha en edad y en estilos. Los separa el modelo económico neo-keynesiano y el neo-liberal que defienden.

Aquél quiere cerrar y éste abrir; aquel prioriza la reducción del gasto y éste el incremento de las ventas; AMLO insiste en repartir subsidios y DS en darlos a quienes más lo merecen.

Aquél se refiere al “pueblo bueno” y éste a la “sociedad civil”. Aquel considera necesario bajar sueldos y éste subirlo a los mejores funcionarios.

El Presidente elimina obras como el NAICM y el Gobernador las busca. Una brecha de tres décadas en estilos y en visiones. El viernes, los dos fundidos en abrazos y en elogios mutuos.

Me alegró que la estrategia del abucheo que prepara Morena a los gobernadores no se concretara aquí, pues no es buena para México ni para los estados. Además, aquí en León no era fácil preparar el escenario para los abucheos. Aquí la gente es panista y no es fácil que se lograra.

En el evento del viernes coexistieron lo que vimos en las elecciones: los votantes de AMLO que también votaron por DS; vimos el voto diferenciado en rostros que esperan que el futuro sea mejor.

“La libró”, diría AMLO, el maestro sexagenario a un joven aprendiz, como si reconociera que la prueba se había preparado para ver si la libraba. El jueves y el viernes vi a Diego suelto, seguro.

Es quizá el mejor candidato de la oposición para el lejano 2024 y lo mostró esta semana. Tiene la fuerza de los 38 años y conduce a un estado que ha ido superando los indicadores de referencia en economía, educación, gobierno, salud, deporte y bienestar social.

Tomando una selfie, presentando testimonio de guanajuatenses exitosos, reconociendo como ejemplo la vida de su abuela, DS mostró en el Informe el rostro del México de los jóvenes que traen ideas disruptivas, como un chavo Góber.

* Director de la Universidad Meridiano, AC