Poco importa si son de izquierda o de derecha, neoliberales o socialdemócratas, empresarios ligados a unos o a otros o incluso a ambos, si son cantantes pop aclamados por las multitudes o Premios Nobel, herederos u hombres y mujeres hechos a sí mismos, figuras públicas o sombras esquivas que procuran el anonimato.

Pueden distinguirlos las convicciones políticas, filosóficas o religiosas, las historias personales, el aprecio o el repudio de sus compatriotas; los hermana, en cambio, ser apenas unos cuantos -en comparación con el planeta- y disponer, individualmente o en conjunto, de más recursos que millones que no han tenido su astucia, su habilidad o su fortuna. Los une el dinero. Seré más preciso: mucho dinero.

Una vez llegados a esa adusta frontera que separa a los ricos -no: a los muy ricos- de los demás, acceden a un club internacional que los acoge y los asimila. A partir de entonces se encuentran en comidas y cenas en restaurantes con tres estrellas Michelin, en cocteles y vernissages en prestigiosos museos, galerías y semanas de la moda, en hoteles de cinco estrellas o exclusivos resorts, en campos de golf y en las primeras filas de la ópera, en festivales y en discretos foros para analizar la situación del mundo.

Tal vez les sea más difícil entrar al cielo que a un camello atravesar el ojo de una aguja, en cambio las puertas terrenales les están abiertas: aunque sean nacionalistas, carecen de nacionalidad o pasaporte, se mueven como peces en el agua en distintos sitios y lenguas -a fin de cuentas, hablan la misma, otra vez: la del dinero-, atraviesan continentes en sus yates o sus aviones privados, ávidos de emociones y entretenimiento, de momentos que los distraigan de ese agobio que significa ser tan ricos -y algunos, para colmo, tan famosos-. Los multimillonarios forman una especie aparte, separada por completo del común de los mortales.

Y así como ellos no hacen colas en los aeropuertos o en los bancos, no esperan ansiosos sus cheques a fin de mes, no pierden el tiempo en banalidades burocráticas, también se identifican en algo más poderoso y esencial: en su deseo -a veces explícito, otras tácito- de pagar pocos impuestos. Y, si es posible, de no pagarlos en absoluto. Para lograrlo apoyan partidos y políticos de todos los colores -las piezas de su ajedrez transnacional-, organizan o pagan lobbies en todos los parlamentos y Cámaras del planeta, susurran o amenazan y, cuando alguien no se pliega a sus ruegos o sobornos, se valen de sus contactos y se llevan sus inversiones a otro lado.

Y ese otro lado es, con gran frecuencia, no un lugar donde tienen afincadas empresas o propiedades reales, sino a esos enclaves que les garantizan lo que tanto persiguen: menos impuestos. No se crea que todos son liberales o neoliberales, al menos en teoría, aunque lo sean en la práctica: desconfían más de sus Estados que del Estado como concepto abstracto y por ello no les importa ubicar sociedades fantasma en lugares tan remotos o incognoscibles para los ciudadanos de a pie como las Islas Vírgenes Estadounidenses o Panamá, Bahamas o Vanuatu, Guam o Palau.

Zonas grises o negras admitidas y sostenidas con la complicidad de las grandes potencias y sobre todo de Estados Unidos: sitios perfectos para fincar empresas o depositar ahorros y evadir, así, las molestas e insistentes haciendas de sus propios países. Nada ilegal en principio, se defienden ellos, si bien saben que la única razón para ubicarse en esas inciertas geografías es eludir sus obligaciones, a diferencia de la mayor parte de los contribuyentes del orbe. No hay la menor duda: en porcentaje, pagan mucho menos que un asalariado o un trabajador independiente en cualquier parte. Ese es el privilegio de su club.

Thomas Piketty lo ha dicho de forma meridiana: la única forma de mejorar el mundo y de equilibrar la brutal desigualdad que padecemos sería cancelar esos paraísos fiscales y aumentar al 50% los impuestos a los ricos. Por desgracia -y eso ocurre incluso en este México-, los políticos solo aspiran a ser admitidos en ese selecto club y se niegan a tomar estas medidas.

