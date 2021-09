No recuerdo a un consejero jurídico que haya tenido tanta influencia sobre un presidente. Julio Scherer Ibarra era más que un simple asesor: ayudaba a tomar decisiones sustantivas y servía de contacto con la Suprema Corte y el Poder Legislativo, asumiendo funciones que deberían corresponder a la Secretaría de Gobernación. Era también el vínculo con algunos empresarios importantes.

Si bien cometió errores públicos (como cuando le dijo a Carmen Aristegui que el presidente abordaba temas electorales en veda porque "tiene un problema, hay que taparle la boca también a los reporteros y decirles 'oigan, por favor, no pregunten eso'"), fue en general eficaz y discreto. López Obrador reconoció ayer su trabajo al decir: "Julio es como mi hermano, nos ha ayudado mucho".

La carta sin fecha y sin membrete con la que Scherer renunció a su cargo no tiene lenguaje burocrático. Es una nota personal que revela la cercanía entre el presidente y su consejero: "Nuestro andar juntos tiene más de 20 años. La simpatía, la sinceridad y el afecto nos fueron acercando; los valores y la convicción acabaron por hacer de nosotros dos amigos que verdaderamente se quieren". El consejero hace referencia a su padre, Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso: "Con sus pasos reconocí en usted gestos de mi padre con los que me comprometí ineludiblemente: el pleno respeto a los derechos humanos y su lucha contra la corrupción y la desigualdad como prioridad". El escrito está firmado simplemente "Julio".

La carta no explica las razones de la renuncia. "Cumplida la encomienda pactada, mi ciclo se completó y es tiempo para retomar las actividades que dejé en pausa para formar parte de un proyecto de Nación, encabezado por usted, en el que creí y en el que creo". ¿Podría Scherer regresar al equipo? La carta dice: "De los amigos uno nunca se despide, por eso, ni mi compromiso personal con el amigo ni con el Presidente de la República están concluidos".

La información sobre la renuncia se divulgó el 31 de agosto en varios medios, pero al día siguiente Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación de la Presidencia, ofreció un críptico comentario: "Es en calidad de rumores". Regeneración, un medio que se dedica a golpear a políticos y periodistas críticos, publicó: "Los internautas no tardaron en publicar burlas a los medios de comunicación que difundieron la noticia falsa sobre la renuncia de Julio Scherer. Las redes sociales no perdonaron a los comunicadores y opositores, les llamaron 'chayoteros', 'irresponsables' y 'mentirosos'". La noticia falsa, sin embargo, resultó cierta.

No he tenido contacto con Scherer Ibarra, aunque conocí a su padre, y no tengo forma de juzgar su desempeño en la consejería jurídica. Eran claras su ascendencia sobre el presidente y sus diferencias con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Hoy los dos están fuera del equipo del presidente. Scherer ha sido reemplazado por María Estela Ríos González, quien estaba en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, pero que ya fue consejera jurídica de López Obrador cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal. Dudo que vaya a tener la influencia de Scherer.

Al final, los consejeros sólo pueden aconsejar. Los gobernantes toman las decisiones definitivas y quizá eso generó las diferencias que llevaron a la renuncia. Maquiavelo, el consejero político más famoso de la historia, recomendaba en el Renacimiento: "Un príncipe prudente debe preferir. rodearse de los hombres de buen juicio". Hasta la fecha es un buen consejo.

Mayoriteo

El gobierno ya mandó señal de cómo usará su aplanadora en el Congreso. En la primera sesión de diputados, dice la oposición, obvió todo el proceso legislativo para aprobar una ley que deja en indefensión a cualquier acusado.

