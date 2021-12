El diálogo es el arma de los demócratas. El monólogo es el alma de los autoritarios. La actitud tanto de Elena Álvarez-Buylla como de Hugo López-Gatell confirman que el soliloquio es el sello de la 4T.

La directora del Conacyt no sólo ha plantado ¡cinco veces! a la comunidad del CIDE, sino que sigue evadiendo a estudiantes y académicos. Dice que resulta inaceptable la exigencia de destituir a José Romero Tellaeche, aunque no le pareció tan mala idea imponerlo pese a ir en contra de la normatividad interna. Al estilo de Gustavo Díaz Ordaz, les tiende la mano a los estudiantes en paro... pero sólo de dientes para afuera.

Por su lado, el subsecretario de Salud corrió más rápido que la variante Ómicron en su huida de San Lázaro. Al funcionario no le gustaron los cuestionamientos a su mal manejo de la pandemia y dijo que "no había condiciones". Nadie debería sorprenderse, pues sólo siguen el ejemplo de su jefe en las mañaneras: se habla de lo que él quiere, cuando quiere y como quiere.

***

Por cierto que en redes sociales exhibieron que José Romero Tellaeche resultó más porfirista ¡que Porfirio Díaz! Y es que en un artículo publicado en 1999, el economista desdeñó los logros de la tercera transformación, pues a su juicio de no haber ocurrido la Revolución Mexicana "la calidad de vida de los mexicanos sería muy superior". Y no es que le falte razón, pero seguramente en Palacio Nacional no saben cómo piensa quien va a acabar con el neoliberalismo en el CIDE.

***

¡Ah, caray! Por ahí andan diciendo que el abogado Juan Collado ya llegó a un acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero para acogerse al criterio de impunidad, perdón, de oportunidad. ¿Y a cambio de qué? Pues ni más ni menos que de quemar a un personaje muy cercano a AMLO.

Se trata de Julio Scherer Ibarra, a quien Collado algo le sabrá, pues el ex consejero jurídico anda muy presuroso (por no decir desesperado) tocando puertas en la 4T para desbancar a Gertz Manero. Tan es así que está tratando de convencer a un grupo de senadores a fin de que inicien el proceso de desafuero del poderoso fiscal. Quienes conocen el asunto dicen que podrían surgir expedientes sobre negocios y serios conflictos de interés. ¡Y eso que no son iguales a los de antes!

***

¿Ya se cansó de no encontrar una buena serie en Netflix? No sufra: ayer comenzaron las transmisiones de La 4TV, porque si algo le hacía falta a México era una televisora de la 4T. Su programación inicia con la misa mañanera desde Palacio Nacional, luego siguen los programas de fantasía que hablan de los logros de este gobierno. La barra de comedia presenta a los izquierdistas que antes criticaban el militarismo y ahora lo aplauden. Y por la noche, no es broma, pasan una telenovela ¡de Epigmenio Ibarra! 'Ora sí que, lágrimas y risas... cortesía del erario.

