El fin del bienestar tal como lo conocíamos

La era de “ la era del gran gobierno ha terminado ” ha terminado.

El proyecto de ley de ayuda que acaba de firmar el presidente Biden es impresionante en su alcance. Sin embargo, la oposición conservadora fue notablemente débil. Si bien ni un solo republicano votó a favor de la legislación, el ataque retórico de los políticos y los medios de derecha fue notablemente de poca energía, tal vez porque el plan Biden es increíblemente popular. Incluso cuando los demócratas se movieron para desembolsar $1.9 billones en ayuda del gobierno, sus oponentes parecían estar hablando principalmente del Dr. Seuss y el Sr. Potato Head.

Lo que hace que esta falta de energía sea especialmente sorprendente es que el Plan de Rescate Estadounidense no solo gasta mucho dinero. También encarna algunos grandes cambios en la filosofía de las políticas públicas, un alejamiento de la ideología conservadora que ha dominado la política estadounidense durante cuatro décadas.

En particular, hay un sentido, un sentido estrictamente limitado, como explicaré, pero real de todos modos, en el que la legislación, además de revivir la noción de gobierno como solución, no como problema, también acaba con el “ fin de bienestar tal como lo conocemos".

Érase una vez un programa llamado Ayuda para familias con hijos dependientes , el programa que las personas generalmente tenían en mente cuando hablaban de "bienestar". Originalmente, estaba destinado a apoyar a las viudas blancas mientras criaban a sus hijos, y en la práctica se le negó tanto a las madres negras como a las solteras. Sin embargo, con el tiempo, estas restricciones se erosionaron y el programa se expandió rápidamente desde principios de la década de 1960 hasta principios de la de 1970.

El programa también se volvió enormemente impopular. En parte, por supuesto, esto reflejaba la raza de muchos beneficiarios. Pero muchos comentaristas también culparon a la AFDC de crear una cultura de dependencia que a su vez fue responsable de los crecientes males sociales de los barrios marginales, aunque estudios posteriores, en particular el trabajo de William Julius Wilson , sugirieron que la verdadera causa de estos males fue la desaparición trabajos urbanos. (Los problemas sociales que han seguido al declive económico en gran parte del corazón de Estados Unidos parecen confirmar la tesis de Wilson).

En cualquier caso, en 1996 Bill Clinton promulgó reformas que redujeron drásticamente la ayuda a los pobres e impusieron requisitos laborales draconianos, incluso a las madres solteras. El bienestar tal como lo conocíamos realmente terminó.

Pero la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, que sigue de cerca las propuestas del senador Michael Bennet , restablece una ayuda significativa para los niños. Además, a diferencia de la mayoría de las disposiciones de la ley, este cambio (como los subsidios mejorados de Obamacare) está destinado a durar más que la crisis actual; Los demócratas esperan y esperan que los pagos sustanciales a las familias con niños se conviertan en una parte permanente de la escena estadounidense.

Entonces, ¿ha vuelto el “bienestar”? Realmente no.

AFDC tenía la intención de proporcionar a las madres lo suficiente para sobrevivir, apenas, mientras criaban a sus hijos. En 1970, las familias de tres personas en AFDC recibieron, en promedio, 194 dólares al mes. Ajustando la inflación , eso equivale a alrededor de $15,000 al año en la actualidad, en comparación con los $6,000 que recibirá una familia con dos hijos mayores de 6 años ($7,200 si son menores de 6) con el nuevo plan .

Alternativamente, puede ser más informativo comparar los pagos de “asistencia social” con los ingresos de familias típicas. En 1970, una familia de tres miembros de la AFDC recibía alrededor del 25% de los ingresos medios de las familias de tres personas; apenas una asignación generosa, pero tal vez lo suficiente para vivir. La nueva legislación otorgará a un padre soltero de dos hijos menos del 7% del ingreso medio.

Por otro lado, el nuevo programa será mucho menos intrusivo que AFDC, que constantemente requería que los padres demostraran su necesidad; incluso hubo casos en los que se cortó la ayuda porque un asistente social descubrió a un hombre sano en la casa, alegando que podía y debía mantener a los niños. La nueva ayuda será incondicional para las familias que ganen menos de $75,000 al año.

Así que no, esto no es un regreso al bienestar como lo conocíamos; nadie podrá vivir de la manutención de los hijos. Pero reducirá drásticamente la pobreza infantil. Y también, como dije, representa una ruptura filosófica con las últimas décadas y, en particular, con el miedo obsesivo de que los pobres se aprovechen de la ayuda del gobierno al optar por no trabajar.

Es cierto que algunos de la derecha todavía están azotando a ese caballo. El cada vez más reducido Marco Rubio denunció los planes para un crédito fiscal por hijos como "asistencia social". Wonks en el American Enterprise Institute advirtió que algunas madres solteras podrían reducir un poco las horas de trabajo, aunque su estimación parece bastante pequeña , y ¿desde cuándo trabajar un poco menos para pasar tiempo con sus hijos es un mal sin adulterar?

En cualquier caso, estos ataques tradicionales, que solían aterrorizar a los demócratas, ya no parecen resonar. Claramente, algo ha cambiado en la política estadounidense.

Para ser honesto, no estoy seguro de qué provocó este cambio. Muchos esperaban cambios importantes bajo el presidente Barack Obama, elegido a raíz de una crisis financiera que debería haber desacreditado la ortodoxia del libre mercado. Pero aunque logró mucho, ¡especialmente Obamacare! - No hubo un gran cambio de paradigma.

Pero ahora ese cambio parece haber llegado. Y millones de niños estadounidenses se beneficiarán.