El gobierno de AMLO no es ni un fracaso ni una gran transformación

El balance de los tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se puede definir con palabras de Benito Juárez: está en la simple medianía. ¿Qué significa esto? Que ni ha sido el fracaso que dicen sus críticos, pero mucho menos ha sido la gran transformación que presume el Presidente. Tres ejemplos lo demuestran:

Pandemia: es innegable el esfuerzo diplomático, económico y logístico para conseguir y distribuir vacunas. Sin embargo, México está reprobado a nivel internacional por su lamentable manejo de la crisis del COVID-19. Y quien no lo crea que se asome al Zócalo, al AMLOfest, donde el uso del cubrebocas ¡es opcional! y no existen la sana distancia ni los protocolos. No entienden que no entienden.

Economía: el FMI ha reconocido la estabilidad macroeconómica lograda en este trienio. Pero de poco sirve cuando el propio gobierno provoca la salida de capitales y la cancelación de inversiones, por la falta de certidumbre jurídica. No se acabó con la corrupción, pero sí con la transparencia. Y los asuntos técnicos se deciden desde la arena política.

Democracia: el Presidente que llegó con la mayor votación de la historia, en lugar de promover la unidad en torno al cambio -¡su visión del cambio!-, optó por la polarización, la confrontación y el victimismo.

El sueño de López Obrador es pasar a la historia como el mejor presidente de México. El balance hasta ahora hace suponer que será uno más, bastante medianito.

*

Dentro de la FIL, hoy un panel podría ir más allá del encuentro librero. Es la mesa en la que participarán los cinco rebeldes del Senado: Emilio Álvarez Icaza, Alejandra León, Gustavo Madero, Germán Martínez y Nancy de la Sierra. Con ellos estará Clemente Castañeda, el nuevo coordinador de Movimiento Ciudadano. ¿Alianza a la vista? Es pregunta.

*

Con José Antonio Romero Tellaeche pareciera que ahora CIDE significa Centro de Investigación sobre Disidentes y Estudiantes. Y es que lejos de buscar el diálogo prometido, el nuevo director está aplicando tácticas dignas de la policía política.

En el plantón contra la imposición del Conacyt están siendo videograbados e identificados, uno por uno, tanto estudiantes como trabajadores y profesores. A algunos hasta les han enviado sus respectivos videos para amedrentarlos. Y a la responsable de las finanzas de la institución, de plano la cesaron.

Da la impresión de que Lorenzo Meyer, el padrino del nuevo director, le dio algunas clases de historia sobre cómo funcionaba la extinta y temible Dirección Federal de Seguridad. Pobre CIDE: tan lejos de la academia y tan cerca de Fernando Gutiérrez Barrios.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos