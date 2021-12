El invierno del Ómicron

En varias publicaciones científicas y de noticias, encuentro el último reporte sobre la pandemia en el Journal of the American Medical Association (JAMA). La variante Ómicron del SARS-CoV-2 surge apenas hace un mes en Sudáfrica y Botswana, es hasta cuatro veces más virulenta, brinca las vacunas, enferma más a los no vacunados y su tasa de hospitalización es un 40% menor a la variante Delta. La meta para Estados Unidos es tener entre el 80% y el 85% de la población totalmente vacunada y acelerar la tercera dosis llamada “booster shot”.

En EU, la mortalidad comienza a subir de nuevo a un promedio diario de 1,300 personas; las infecciones aumentan y hay 70 mil hospitalizados. En cuatro semanas Ómicron desplazó a Delta y será la variante que domine el invierno. El presidente Joe Biden pide preocuparse por la situación pero no entrar en pánico.

Según reporta el diario inglés The Guardian y otros medios como The New York Times, la nueva cepa es menos dañina y tiene un 40% menos de hospitalización en los infectados. Casi podemos llamarle el “Covidlight”.

Bill Gates en sus mensajes públicos pide a la gente que piense bien las celebraciones navideñas porque eso ayudará a que la nueva oleada sea menos severa que las anteriores. Dice que en tres meses (justo cuando termine el invierno), habrá pasado lo peor, pero por ahora estamos en el pico de la pandemia. Quien tuvo la visión hace 6 años de pronosticar el brote, comparte que no saldrá a celebrar las fiestas.

Mientras surgen más noticias, en el estado hay una gran peregrinación hacia la vacuna. Largas colas de espera muestran el interés para obtener la protección. En León, las calles se llenan mientras escuchamos de nueva cuenta que parientes y amigos se infectan. Como es usual tendremos la época fuerte de la influenza. Por fortuna las dos vacunas pueden ponerse sin efectos negativos.

La urgencia aumenta para convencer (obligar) a quienes no quieren vacunarse para que lo hagan. La mayoría no estamos dispuestos a un nuevo encierro que mate el incipiente crecimiento económico, el regreso a clases y las reuniones familiares. Pero es indispensable acelerar el paso porque la velocidad del Ómicron es vertiginosa. Los sistemas hospitalarios, abrumados en el noreste de Estados Unidos, tienen al personal médico a punto de la locura.

Mientras aquí bailamos, cantamos y rompemos piñatas, Europa y Asia regresan a medidas más severas. China cierra ciudades completas como lo hizo con Wuhan al principio del año pasado y en Asia recortan vuelos de nuevo. Pareciera que en México vivimos en otro planeta. Tan solo ver los centros comerciales el fin de semana o los cines llenos, tenemos la falsa idea de que todo regresó a la normalidad.

¿Qué hacer?

Nadie renunciará a la libertad de movimiento; ni restaurantes o tiendas cerrarán sus puertas. Las fábricas tampoco podrán parar y en enero se espera que las escuelas vuelvan a clases presenciales en primaria y secundaria.

Así que debemos de: usar cubrebocas, cuidarnos de la gripe o influenza estacional para no confundirla con Covid. Evitar aglomeraciones y hacernos una prueba a la menor indicación de que estuvimos con personas infectadas. Sobre todo, vacunarnos todas las veces que sea posible (en Israel van por la cuarta dosis para adultos mayores). Todo lo que logremos en el invierno será para florecer a una nueva vida en la primavera. Queremos verdor en la vida de nuevo.

Última noticia: en Sudáfrica, la curva baja de nuevo y las hospitalizaciones son 80% menores que las de la variante Delta.

