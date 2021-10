Hace unos días, en mi programa de radio en MVS Noticias, platiqué con Juan Villoro a propósito de su nuevo libro La Tierra de la Gran Promesa, una extraordinaria novela que, con la magistralidad propia de su autor, retrata una metáfora del México contemporáneo en las íntimas historias de sus personajes.

En la conversación surgió el tema ineludible de la polarización nacional, de ahí que Juan nos diera una lección en una frase que se me ha grabado en la mente.

Es que cuando hablamos de democracia, hablamos también de "el orgullo de ser persuadido", del privilegio de que nos convenzan de lo opuesto a lo que pensamos o creemos, del placer, pues, de poder cambiar nuestras opiniones al escuchar las de los demás. https://mvsnoticias.com/podcasts/luis-cardenas/la-tierra-de-la-gran-promesa-de-juan-villoro)

El miércoles conversé, también en MVS, con el senador Alejandro Armenta, de la 4T, y con el coordinador de los panistas, el diputado Jorge Romero, sobre la controvertida reforma eléctrica propuesta por López Obrador.

Armenta, que desde hace tiempo persigue el tema de lograr un mayúsculo control del Estado sobre el litio, aplaudió la reforma y mantuvo su posición bajo argumentos nacionalistas y frases como "el amor a la patria" o la "defensa de nuestra soberanía".

Romero, al contrario, se fue por la parte técnica, quizá abstrusa para la mayoría dado lo extremadamente complejo del tema eléctrico, aunque su posición puede resumirse en dos puntos: la luz saldrá mucho más cara y contaminaremos brutalmente nuestro medio ambiente.

Pensando en Villoro, me pregunto si esas antípodas podrían, en algún momento, llegar a un acuerdo, no creo que los opositores a la reforma del presidente no "amen la patria", ni tampoco que los simpatizantes del lopezobradorismo quieran contaminar el medio ambiente o castigar el bolsillo de los mexicanos, ¿no podrían gozar, ambos bandos, del orgullo de ser persuadidos?

Aunque, bajo ese mismo tenor, podría también nacer el discurso del PRI que corre para convertirse en una copia más pequeñita y más barata del Verde Ecologista, ¿se imagina, por ejemplo, a Rubén Moreira diciendo que el voto a favor de la reforma de López Obrador no fue una traición a la alianza sino el orgullo de haber sido persuadidos?... Suena cómico, al final, todo es un circo, así que todo puede pasar en tiempo de payasos.

De colofón

El pleito de Casa de Bolsa Bursámetrica que comandaba el otrora gurú financiero Ernesto O’Farril Santoscoy, puede terminar muy mal.

O’Farril debe más de 70 millones de pesos a sus socios y se niega a pagar sus deudas, mientras en los corrillos financieros habla pestes de quienes le confiaron grandes sumas, en los tribunales ya se preparan recursos que podrían embargar propiedades y activos de él y de su esposa Maria Lorena Amezcua Arango o, peor aún, terminar con acciones penales y cárcel.

