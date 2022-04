El placer de la venganza 

La apabullante derrota de la mancuerna Bartlett-AMLO en la Cámara de Diputados nos va a salir muy cara a los mexicanos de todos los estratos socioeconómicos. ¿Razones? Poco vivirá quien no padezca disparos alarmantes en el importe de las tarifas eléctricas, además de misteriosos apagones en el país. ¿Objetivos? Tratarán de culpar de "electricidio", de ser "traidores de la patria", a los legisladores de la oposición, por el hecho de haber rechazado una reforma eléctrica orientada a dañar la salud pública, la competitividad de México, así como la economía de la nación. Si los promotores de esta reforma suicida piensan acaso, que saldrán impunes de este atentado en contra de México están equivocados de punta a punta.

¡Claro que los recibos de consumo de energía eléctrica podrían exigir, a modo de venganza, en el corto plazo, el pago de cantidades exorbitantes porque la oposición "conservadora, clasista" echó por tierra una reforma progresista diseñada en "beneficio del pueblo"! Es decir, si se hubiera aprobado la reforma propuesta por la 4T, según ellos, se hubieran desplomado los importes de las tarifas, se hubiera limpiado el ambiente y nos hubiéramos sumado al enfriamiento planetario. Otra infamia más.

Veremos cómo engañan otra vez a los inocentes y a los ignorantes desconocedores del importe de la deuda de CFE, de los pasivos laborales, que como bien dice mi colega Enrique Díaz Infante, suman 488 mil millones este año, o sea el 10% del gasto anual de dicho monstruo burocrático, sin considerar las escandalosas pérdidas anuales. El gasto por concepto de pensiones en CFE será mayor que el gasto de inversión de dicha empresa, lo cual implica, entre otros conceptos, un patético estado de quiebra a cargo de Bartlett "el genial ingeniero eléctrico mexicano, de gran trayectoria profesional en el ramo", que podría propiciar la ruina de todo México si perdemos el grado de inversión, según las calificadoras internacionales. ¡Cuánto daño pueden producir un par de personas a 130 millones de compatriotas!

En La Paz, Baja California, entre otras grandes ciudades del país, los buques cargados de combustóleo hacen línea para alimentar la planta Termoeléctrica de Punta Prieta, la cual durante la noche, emite perversamente grandes toneladas de sustancias cancerígenas que han obligado a construir hospitales para combatir dichos males. ¿Y Tula.?

Si AMLO ya destruyó el NAICM y tiró a la basura 450 mil millones de pesos; si desperdicia más de 300 mil millones de pesos en la refinería de Bocas, cuando ya se empiezan a fabricar solo automóviles eléctricos y se despilfarran miles de millones de pesos en el tren maya que nacerá quebrado ante la insuficiencia de pasajeros, además del costo del boleto y de la carga y después de destruir ecológicamente la selva del sureste del país, ¿por qué no iba a insistir en la utilización de energías fósiles, venenosas, costosas y violatorias de los acuerdos de París y del T-Mec, en lugar de recurrir a las energías limpias y baratas como las eólicas, las marinas y a las solares entre otros recursos racionales?

Es difícil dar con una sola decisión lógica de la 4T, salvo que alguien intente defender la cancelación del Seguro Popular, el homicidio doloso de 120,000 mexicanos, más de 80,000 compatriotas desaparecidos, la caída de la economía, del desempleo y el desabasto de medicinas, así como la derogación de la reforma educativa? ¿Verdad que ya no hay corrupción?

No nos engañemos: las represalias de la 4T por haber fracasado en la Reforma Eléctrica la habremos de padecer los mexicanos con incrementos irracionales en las tarifas, con prolongados apagones, en ocasiones intencionales, para justificar la derrota legislativa. Cuando se den las protestas callejeras por habernos convertido en un país con poca energía, sucia y cara, entonces Morena alegará que si se hubiera aprobado la reforma en los términos propuestos no hubiera quebrado la CFE ni hubiéramos perdido el grado de inversión ni la sociedad hubiera tenido que cargar con el costo de los daños. El placer de la venganza lo podremos advertir muy pronto, no ahora, en los rostros de los creadores de este nuevo aborto energético.

