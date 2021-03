EL PRESIDENTE está tan acostumbrado a vivir en una realidad alternativa que ya no sólo se inventa adversarios donde no los tiene, sino que ahora ve “subsidios” donde no existen. Y lo más increíble es que... ¡quiere negociarlos!

COMO SI se tratara del armario de Narnia, la semana inició en el mundo fantástico de la 4T, donde Andrés Manuel López Obrador planteó que una comisión del gobierno dialogue con empresas que reciben luz eléctrica limpia y barata, ¡porque no se la compran a la CFE! Dichas empresas cuentan con tarifas de autoabasto, lo que implica que detrás hay una inversión privada para generarla de forma eficiente.

LA LÓGICA -es un decir- de López Obrador equivale a acusar a un ciudadano de recibir subsidios por comprar gasolina a un distribuidor distinto a Pemex, que vende combustible más barato, de mejor calidad y menos contaminante. ¡Qué Oxxo!, perdón, ¡qué oso... Bimbo!

SIN DUDA resulta histórico el acuerdo que firmarán hoy el Presidente y los gobernadores en el que se comprometen a hacer lo que están obligados a hacer, que es cumplir la ley. Para semejante pleonasmo habrá toda una ceremonia en Palacio Nacional.

TAL VEZ México es el único país donde se necesita un pacto y una foto de grupo para respetar el voto. Convocados por AMLO, se espera que acuda la mayoría de los mandatarios estatales al “Acuerdo Nacional por la Democracia”, incluidos los de la Alianza Federalista y los del PAN que abiertamente han manifestado sus diferencias con el jefe del Ejecutivo.

AUNQUE las apuestas eran que no asistiría, anoche el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, quien enfrenta acusaciones de delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, confirmó su presencia hoy en Palacio Nacional. Sentarse a la misma mesa que el fiscal Alejandro Gertz Manero será más incómodo que usar ropa interior de una talla más chica.

¡AH, CARAY! ¿A poco los legisladores de Morena están pensando en que los padres de familia no puedan deducir el IVA de las colegiaturas? ¿O será que planean quitarle la tasa cero a los alimentos? Las preguntas vienen al caso porque, según el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, la reforma fiscal va porque va, por la vía de eliminar “beneficios”.

Y A LO MEJOR el morenista no lo sabe porque es de la casta privilegiada de San Lázaro a la que le pagan sus impuestos, pero quienes sí tienen que rendir cuentas al SAT saben perfectamente que las deducciones son más bien escasas.

ENTONCES, si se supone que no van a aumentar impuestos ni a crear nuevos, habrá que tomar muy en serio la amenaza de Ramírez Cuéllar de que van a exprimir más a los mismos de siempre, pese a que la gallina de los huevos de oro ya no tiene oro, hace mucho dejó de poner huevos y no sirve ni pa’ caldo.