EL PROBLEMA no es si la vacuna es rusa, china o marciana, sino que Sputnik V, que quiere traer el Gobierno mexicano... ¡no tiene estudios completos! Es decir, no se conoce a ciencia cierta hasta dónde protege, dónde falla y, sobre todo, qué efectos colaterales puede tener.

EL SUBSECRETARIO Hugo López-Gatell ha querido salirse por la puerta fácil de descalificar a quienes cuestionan la importación de 24 millones de dosis, acusándolos de ser antivacunas. La realidad es que el problema no son las vacunas, sino la improvisación gubernamental. Y

EN EL caso específico de la Sputnik V, inclusive podría haber un serio conflicto de intereses. ¿Por qué? Pues porque el organismo encargado de aprobar las vacunas depende del funcionario que falló en su estrategia contra la pandemia. Exacto: la Cofepris está bajo las órdenes de López-Gatell. El regulador al servicio del gobernante, cosa que no pasa en países donde se toman más en serio las cosas.

ASÍ mientras el británico Boris Johnson pide perdón a sus gobernados por el mal manejo que hizo de la pandemia, López-Gatell trata de tapar el hoyo que ha dejado la pandemia del Covid-19 con vacunas cuya eficacia aún no está probada. Para la soberbia no hay cura, ni anticuerpos.

POR LO VISTO, en las oficinas de Morena tendrán que poner un letrero que diga “Se recibe cascajo”, viendo los desechos de otros partidos que están postulando como candidatos. Ahí está, por ejemplo, el caso de Abraham Saroné Campos, quien fuera líder del sindicato de maestros en el Estado de México.

EL AHORA ex priísta enfrenta graves acusaciones que incluyen hasta delitos sexuales, lo cual no pareció importarle mucho a la dirigencia morenista que lo arropó para lanzarlo como candidato a diputado plurinominal. Ante esto, tanto maestras mexiquenses como la diputada Azucena Cisneros alzaron la voz y exigieron que el partido no proteja a presuntos agresores de mujeres.

ESOS morenistas dicen que no son iguales, pero... ¡ah, cómo se parecen!

LA PETICIÓN de desafuero contra Mauricio “El Tomatito” Toledo puso en un aprieto la alianza entre Morena y el PT. Y es que los petistas abrazaron con emoción al ex delegado y sus mañas electorales. Tan es así que Toledo fue nombrado comisionado especial en Michoacán... donde busca la gubernatura Reginaldo Sandoval Flores, quien fuera coordinador del PT en San Lázaro.

ASÍ QUE nadie se sorprenda si el PT termina bloqueando el desafuero de Toledo y Gerardo Fernández Noroña toma la tribuna para defender al que para muchos es indefendible.