El próximo mes

Ánimo que ya es lunes, lunes 17 de enero. Bien dicen que no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no venza y los próximos 2 de febrero los colaboradores de General Motors Silao tendrán oportunidad de hacer valer su voto para elegir a quien comience a defender sus derechos laborales.

Las casillas de votación se instalarán en cinco puntos de votación: Ensamble, M5, Grx, 8 Velocidades y Puerta 02. Iniciará a las 05:00 horas y concluirá a las 19:00 horas del día 02 de febrero con la finalidad de que puedan participar el personal de los 3 turnos.

La realización del proceso de elección nuevamente se hará como lo hacemos al momento de elegir a un funcionario público, incluso con marcación del dedo pulgar derecho del votante con tinta indeleble después de haber depositado su boleta.

Cualquier incidencia deberá ser presentada por escrito en el acta correspondiente por el funcionario designado y una vez concluido el horario de votación señalado en la convocatoria, inmediatamente después, se procederá a contar el número de votantes registrados en el padrón y se anotará en el acta.

Los detalles

De acuerdo al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y la Coordinación General de Registro de Contratos Colectivos Dirección de Constancias de Representatividad se separarán los votos emitidos en la urna, de la siguiente manera: Voto asignado: Cuando el elector haya marcado en la boleta una sola opción y que deberá ser separado por organización sindical. El voto nulo: cuando el elector haya marcado más de una opción, haya tachado toda la boleta o contenga leyendas. Las abstenciones: Son las boletas que ingresaron a la urna en blanco y que deberán ser cruzadas en horizontal de extremo a extremo y las boletas inutilizadas: Son aquellas que no fueron usadas por los electores, mismas que serán canceladas con dos líneas transversales paralelas, como referencia.

Para poder votar los trabajadores deberán aparecer en el padrón confiable y presentar una identificación oficial con fotografía, además de no portar vestimenta ni elementos alusivos que representen a alguno de los sindicatos solicitantes.

Hay que recordar que son 4 los sindicatos que sus líderes levantaron la mano para competir y estos son el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz y Metalúrgica en la República Mexicana, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Industria del Autotransporte, Construcción, de la Industria Automotriz, Autopartes, Similares y Conexos de la República Mexicana, C.T.M y el Sindicato Nacional de Trabajadores de las Industrias, Comercio y Servicios en General “Carrillo Puerto”.

En la mira

Este proceso nuevamente será observado por personajes de talla nacional e internacional.

Recordemos que es un tema sensible por ser justo una de los puntos que contempla el T-MEC, se trató de uno de los dos casos en los que hasta ahora Estados Unidos ha presentado inconformidades contra México por procesos de validación de los contratos colectivos de trabajo (CCT) vigentes, de acuerdo Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), al frente de Luisa María Alcalde.

El segundo caso fue el de Tridonex en Matamoros, Tamaulipas, también dedicada a la fabricación de autopartes.

La buena noticia es que de acuerdo a la STPS ambos casos se han atendido de buena forma.

En la reposición del proceso electoral que tuvo como resultado la salida del Sindicato Miguel Ángel Trujillo de la CTM, participaron observadores del INE y de la Organización Internacional del Trabajo.

Alcalde recordó al cierre de la semana en la conferencia matutina del Gobierno federal que en el caso de General Motors fue una legitimación de contrato colectivo donde hubo destrucción de boletas electorales. La Secretaría del Trabajo ya había suspendido este proceso y había determinado que debía reponerse, posteriormente llegó la queja por parte de Estados Unidos y en conjunto se hizo un plan de reparación.

