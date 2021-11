El pueblo de Dios

“Formar parte del Pueblo de Dios es un don, una responsabilidad. La responsabilidad de dar testimonio con hechos…” escribió el Papa Francisco en twitter.

El título del video en Youtube llamó mi atención: “Sentinel del Norte, cómo vive la tribu más aislada del mundo”; ahí narran las pocas características qué se conocen de una comunidad (tribu) de entre 100 y 500 personas, que se cree son descendientes de africanos y que desde hace más de 60,000 años viven aislados en la isla Sentinel del Norte, de casi 60 kms. cuadrados de superficie, en el Golfo de Bengala, entre la India y Tailandia, considerada administrativamente territorio o posesión de la India.

Esta tribu (los sentineleses) vive en la edad de piedra, parecen desconocer la generación del fuego y rechazan cualquier contacto con el exterior, ya que, quienes han pretendido entrar en contacto con ellos o visitar la isla, han sido rechazados con violencia o asesinados… razón por la que se desconocen muchas cosas de ello, empezando por un censo que permita saber cuántos son.

Para protegerles, la India ha prohibido visitar la isla y acercarse por mar a menos de 5 kms. de distancia, por dos poderosas razones, la ya descrita que, en su derecho, rechazan y matan a los intrusos y una de protección (que aplaudo), ya que al haber estado aislados de todo, esta gente tiene un sistema inmune débil, no tienen defensas contra virus e infecciones, es decir, un contagio de visitantes, una gripa o un sarampión, puede acabar con todos.

La isla es un paraíso cubierto de vegetación con lindas playas de arena blanca y rodeada de arrecifes que han hecho naufragar barcos que accidentalmente navegaron cerca. Sus habitantes viven semidesnudos y se sostienen de la caza, la pesca y la recolección de frutos y hortalizas silvestres, y parecen habitar en chozas comunitarias con techos de palma, construidas en medio de la jungla.

Si bien es poco los que se sabe de esta tribu, hay eventos registrados que pueden dar una idea sobre su comportamiento violento y su aislamiento: En el siglo XIX un militar británico, Maurice Portman, con la intención de aprender su lengua, secuestro a dos personas mayores y dos niños; las personas mayores murieron por enfermedades y los niños fueron regresados con regalos, quizás llevando enfermedades desconocidas para ellos, nada se logró; posiblemente de este evento y con razón, nace el rechazo y violencia contra todo intruso… En 1981 un barco de Hong-Kong encalló en la isla, los tripulantes no pudieron bajar pues fueron recibidos a flechazos, días después fueron rescatados por un helicóptero, los restos de barco permanecen encallados y llama la atención que antes del evento las puntas de la flechas era de madera, ahora, con restos del barco, las hacen de metal… Triloknath Pandit es un antropólogo que se acercó en 1991, les llevó cocos de obsequio y logró establecer contacto por unos minutos antes de ser rechazado, logrando algunas imágenes en la playa; evento del que se arrepintió por invasivo, al correr el riesgo de infectarlos, hacerlos dependientes y quitarles su forma, dignidad y calidad de vida al convertirlos en fenómenos para atraer turistas; lo que gracias a las prohibiciones del gobierno de la India no ha sucedido… En el 2004, después de un Tsunami, el gobierno de la India mandó un helicóptero para evaluar la condición de los sentineleses, mismo que fue rechazado a flechazos y solo pudo constatar que habían sobrevivido… En el 2006 dos pescadores fueron asesinados al acercarse mucho a la isla… El último evento publicitado, fue en el 2018, cuando un misionero estadounidense, John Allen Chau, de 27 años, quiso llevarles “su religión”.

Conociendo la prohibición para visitar la isla, el misionero de manera irresponsable e ilegal contrató a unos pescadores para que le llevarán; en el primer contacto con la tribu trato de ser amable obsequiándoles un balón de fútbol, lo que no sirvió, pues le dispararon una flecha que se clavó en su biblia y tuvo que huir, no contento con el mensaje y considerando el flechazo en la Biblia un mensaje de Dios, por necio regresó y fue rechazado un par de veces para finalmente ser asesinado y enterrado en la playa.

La pregunta que me hago es: ¿el misionero John Allen era parte del pueblo de Dios que menciona el Papa, con derecho a adoctrinar a los sentinelenses que durante 60,000 años no han conocido “La palabra de Dios” y han vivido en concordancia con la ley Natural?, o, ¿el pueblo elegido de Dios son los sentinelenses que han tenido la fortuna de vivir en concordancia con la Ley Natural, de no ser contaminados ni sojuzgados por otras culturas y religiones y que viven felices sin contaminación y sin el Covid-19?;… lo que de entrada descalificaría a todas las religiones y a los autonombrados representantes de Dios en la tierra... ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador

