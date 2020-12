El regreso de los falsos halcones del déficit

Parece que el Congreso aprobará pronto un proyecto de ley de alivio económico (no de estímulo) muy necesario, algo que ayudará a los estadounidenses en dificultades a superar los próximos meses, mientras esperamos la vacunación generalizada para preparar el escenario para la recuperación económica. Esas son buenas noticias, porque algo es mejor que nada, aunque lo que sabemos sobre la legislación dice que va a ser profundamente defectuoso.

Pero la forma en que se ha desarrollado este debate es ominosa para el futuro. Incluso algunos de los buenos parecen un poco confundidos acerca de lo que están tratando de hacer. Y los malos, Mitch McConnell y compañía, claramente están haciendo algunas de las cosas correctas solo bajo coacción política, al tiempo que dan todos los indicios de que socavarán sistemáticamente la economía una vez que el presidente electo Joe Biden asuma el cargo.

Acerca de que los buenos se equivocan: la legislación de ayuda económica se trata principalmente de brindar a las personas y familias un sustento financiero durante la pandemia. Pero, ¿quién debería conseguir ese salvavidas? ¿Debería ir a la mayoría de la población, como esos cheques de $1,200 enviados en la primavera? ¿O debería centrarse en mejorar las prestaciones por desempleo para los millones de trabajadores que, gracias a la pandemia, no tienen ningún ingreso?

Según The Washington Post, los senadores Bernie Sanders y Joe Manchin tuvieron una acalorada discusión sobre este tema el miércoles durante una conferencia telefónica, con Sanders presionando por una amplia ayuda, mientras que Manchin argumentó que el aumento de los beneficios por desempleo era más crucial.

Bueno, en la mayoría de los temas estoy mucho más cerca de Sanders que de Manchin, el demócrata más conservador del Senado. Pero en este caso lamento decir que Manchin tiene razón. El dolor económico del coronavirus se ha distribuido de manera muy desigual: una minoría de la fuerza laboral se ha visto devastada, mientras que aquellos que han podido seguir trabajando, en general, lo han hecho relativamente bien. Los sueldos y salarios generales se han recuperado rápidamente.

Entonces, si hay un límite en la cantidad de ayuda que se puede otorgar, es más importante ayudar a los desempleados y, en particular, mantener esa ayuda mucho más allá de las 10 semanas según se informa en el acuerdo actual, que enviar cheques a quienes he podido seguir trabajando. El mejor argumento que puedo ver a favor de los pagos más amplios es político: las personas que no han perdido su trabajo a causa de la pandemia pueden estar más dispuestas a apoyar el alivio económico para quienes sí lo han hecho si también obtienen algo del trato.

Pero, ¿por qué hay un límite en la cantidad de ayuda?

Los republicanos parecen estar dispuestos a llegar a un acuerdo porque temen que el bloqueo total los perjudique en las elecciones del Senado de Georgia. Pero están decididos a mantener el acuerdo por debajo de un billón de dólares, de ahí el precio de $ 900 mil millones reportado.

Sin embargo, ese límite de un billón de dólares no tiene sentido. La cantidad que gastemos en ayuda de emergencia debe ser determinada por la cantidad de ayuda que se necesita, no por el sentido de que $1 billón es un número aterrador.

Porque la asequibilidad no es un problema real en este momento. El gobierno de los Estados Unidos pidió prestados más de $3 billones en el año fiscal 2020; los inversores estaban felices de prestarle ese dinero, a tasas de interés notablemente bajas. De hecho, la tasa de interés real de la deuda estadounidense, la tasa ajustada por inflación, ha sido últimamente constantemente negativa, lo que significa que la deuda adicional ni siquiera creará una carga futura importante.

E incluso los economistas que se preocupan por los déficits normalmente están de acuerdo en que es apropiado tener grandes déficits ante emergencias nacionales. Si una pandemia que todavía mantiene a unos 10 millones de trabajadores desempleados no es una emergencia, no sé qué lo es.

Por supuesto, sabemos lo que está pasando aquí. Si bien los republicanos han hecho el cálculo político de que deben gastar algo de dinero mientras el control del Senado aún está en duda, claramente se están preparando para invocar el miedo a los déficits presupuestarios como una razón para bloquear cualquier cosa y todo lo que Biden proponga una vez que finalmente haya jurado.

No hace falta decir que el próximo giro del Partido Republicano hacia la venta ambulante deficitaria será completamente insincero. Los republicanos no tuvieron ningún problema con el aumento del déficit durante los años prepandémicos de Trump; aprobaron alegremente un recorte de impuestos de 1,9 billones de dólares , principalmente para las corporaciones y los ricos.

Pero la hipocresía no es el problema principal aquí. Lo que es más importante, un alivio engañoso en nombre de la prudencia fiscal significaría grandes e innecesarias dificultades para millones de estadounidenses. Soy optimista sobre las perspectivas de recuperación económica una vez que logremos una vacunación generalizada. Pero eso no sucederá hasta bien entrado el 2021, e incluso una recuperación rápida tomará meses después de eso para devolvernos a algo como el pleno empleo. Hacer un trato que solo brinde beneficios mejorados durante 10 semanas es como construir un puente que atraviesa solo una cuarta parte del camino a través de un abismo.

Y el caso de un mayor gasto no terminará con una recuperación económica a corto plazo. Todavía necesitaremos grandes inversiones en infraestructura, cuidado infantil, energía limpia y más.

Los republicanos intentarán detener todo esto, alegando que es porque están preocupados por la deuda. Estarán mintiendo y no deberíamos tener miedo de decirlo.