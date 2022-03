El talento de los adolescentes

¡Saludos optimistas! Sigo pensando y creyendo que el futuro mediato e inmediato está en manos de los adolescentes. Leamos lo que nos dice José Antonio Marina autor de este importantísimo libro cuya lectura nos indica que los adolescentes son sumamente indispensables: Pensamos en la adolescencia como una etapa turbulenta de crisis inevitable, de irresponsabilidad y conducta de riesgo. Estamos equivocados, este paradigma viejo no corresponde a la realidad actual. Está perjudicando seriamente a los adolescentes, a sus familias y a la sociedad entera. Muchos expertos advierten que estamos creyendo que la adolescencia es parte de la infancia y no reconocemos las fortalezas, las competencias y la brillantez del adolescente. El párrafo siguiente es tan importante que lo voy a escribir con letras mayúsculas: “EL NUEVO PARADIGMA, RESULTADO DE LOS ESTUDIOS RECIENTES DE LA NEUROCIENCIA, NOS OFRECE UNA PERSPECTIVA MUY OPTIMISTA. DURANTE LA ADOLESCENCIA, EL CEREBRO SE REDISEÑA POR COMPLETO, LO QUE CONVIERTE A ESTA EDAD, EN UN TIEMPO PRIVILEGIADO PARA EL APRENDIZAJE. EL ADOLESCENTE PUEDE APRENDER A PENSAR MEJOR, SENTIR MEJOR, SER MÁS LIBRE Y DE ESA MANERA PUEDE DEFINIR SU PERSONALIDAD DE LA QUE ES TOTALMENTE RESPONSABLE.” Este libro muestra la manera de ayudarles a desarrollar su talento mostrando además múltiples ejemplos de las grandes cosas que son capaces de realizar. Los adolescentes tienen todo el derecho de que esperemos más de ellos, tiene la capacidad suficiente de ser emprendedores, de ser innovadores. Escribo ahora datos importantes del autor y sobre el proyecto que tiene en conjunto con el editor. Del autor escribo lo siguiente: Ha dedicado toda su labor de investigador a la elaboración de una teoría de la inteligencia que comienza en la neurología y termina en la ética. La función principal de la inteligencia no es nada más conocer si no alcanzar la felicidad y la dignidad. Dentro de este proyecto ha escrito libros con el tema de la creación, el tema de los sentimientos, el tema de la voluntad, la importancia de la lengua, la verdadera necesidad de la ética, de la religión y de la política. Con el editor se está desarrollando la biblioteca denominada UP (Universidad de los Padres) o sea lo que los padres deben saber sobre el tema de la adolescencia. Esta biblioteca UP es una colección de libros prácticos y optimistas porque educar a nuestros niños y adolescentes debe ser una actividad alegre y nunca como un martirio o un castigo. El adolescente debe aprender a decidir cómo pensar de una manera más atinada y mejor. El autor nos hace la siguiente pregunta ¿Cómo es su sentir y cómo debe de ser? Porque es muy importante y de suma transcendencia aprender a decidir ser libre, porque finalmente valdrá la pena que el adolescente obtenga una fuerte personalidad humana. Nuevamente lo que sigue es tan importante que lo voy a escribir en letras mayúsculas: “EL CENTRO DEL NUEVO PARADIGMA ESTÁ EN EL RECONOCIMIENTO DE QUE HAY UN ESPECIAL TALENTO QUE CADA ADOLESCENTE DEBE DESARROLLAR PORQUE EL GRAN OBJETIVO EDUCATIVO DEL ADOLESCENTE ES QUE ÉL CULTIVE, GENERE Y DESARROLLE SU PROPIO TALENTO”. Nos leeremos en la próxima. Esté al pendiente porque voy a seguir desarrollando el tema importante de los adolescentes. El Pilón Filosófico: “ESTOY EN CONSTRUCCIÓN” (leyenda escrita en una camiseta de algún adolescente).

Editorial: Ariel.

Precio: $269.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Capturista: Mónica Caballero.