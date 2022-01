El triunfo secreto de la política económica

Todos los informes en estos días son sobre el aumento de los precios. Y lo entiendo: un aumento del 7% en el Índice de Precios al Consumidor durante el último año es un shock, especialmente porque muchas personas, incluido yo mismo, no lo vieron venir.

Pero hay otra historia que debería recibir más atención: el extraordinario éxito de Estados Unidos en limitar el daño de una horrible pandemia. De hecho, existe una buena posibilidad de que, en retrospectiva, veamos la gestión económica de los últimos dos años como un triunfo de la política, a pesar del aumento de la inflación.

Escribí sobre algo de esto la semana pasada , pero creo que se necesita decir más.

Como señalé, últimamente el desempleo ha estado cayendo tan rápido como lo hizo durante la recuperación del “mañana en Estados Unidos” de la era Reagan. Lo que quiero hacer ahora es poner la recuperación en un contexto histórico más amplio.

Al principio de la pandemia, muchos observadores temían que estuviéramos a punto de experimentar una repetición de la crisis financiera de 2008, solo que peor. De hecho, hubo un par de semanas en marzo de 2020 cuando el sistema financiero estuvo al borde del colapso. Pero la Reserva Federal nos sacó del borde.

Sin embargo, incluso cuando la crisis financiera retrocedió, hubo temores generalizados de que la recuperación de la recesión pandémica, como la recuperación de la Gran Recesión, sería lenta. Los pronosticadores económicos encuestados en la primavera de 2020 esperaban que la tasa de desempleo promedio en 2022 fuera superior al 6%. De hecho, ya ha bajado al 3.9%, solo un poco más alto que antes de que llegara el coronavirus.

Jason Furman, ex economista de Obama, ha sugerido una forma útil de comparar las recesiones: observe el desempleo acumulativo que producen. Si la tasa de desempleo supera su nivel anterior a la recesión en un punto porcentual durante un año, se trata de un “año-punto” de exceso de desempleo. Entonces, ¿cuántos años-punto de desempleo infligió la pandemia y cómo se compara eso con el pasado?

Por razones técnicas triviales, mis estimaciones difieren un poco de las de Furman, pero el mensaje es el mismo: la recesión de COVID-19 hizo un daño notablemente pequeño, considerando. Los costos de la Gran Recesión fueron enormes, más de 20 años-punto, no solo porque el desempleo se disparó sino también porque persistió. Gracias a la rápida recuperación, los costos de la caída del coronavirus fueron mucho menores: alrededor de siete puntos por año. A pesar de que el impacto inicial en la economía fue devastador, el golpe final al desempleo por una enfermedad mortal y disruptiva fue comparable (según mis números, algo menor que) al golpe que sufrimos después del estallido de la burbuja tecnológica de la década de 1990.

Es decir, es posible que el COVID-19 haya costado menos puestos de trabajo que el estallido de las puntocom.

Parte de esta historia de éxito reflejó los fundamentos económicos subyacentes, para que conste, sostuve desde el principio que tendríamos una recuperación rápida porque la caída no fue precedida por excesos del sector privado. Pero el gasto público a gran escala, especialmente la Ley CARES bipartidista en 2020 y el Plan de Rescate Estadounidense en 2021, seguramente también ayudaron.

Pero, ¿y la inflación? No hay duda de que podríamos haber tenido una inflación más baja en este momento si hubiéramos aceptado una recuperación del empleo más lenta. Pero, ¿hubiera valido la pena hacer ese intercambio?

La respuesta clara es que restaurar el pleno empleo era más importante que evitar la inflación si la inflación eventualmente disminuye.

He aquí por qué: si bien es cierto que la inflación erosiona los ingresos reales, existe evidencia abrumadora de que mantener el pleno empleo es extremadamente importante por razones que van más allá del dinero. Los trabajos traen ingresos, pero también, para muchos trabajadores, aportan dignidad, por lo que estar desempleado daña la felicidad mucho más de lo que se puede explicar simplemente por los dólares perdidos.

Y el pleno empleo es especialmente crucial para los jóvenes: graduarse en un mal mercado laboral puede ensombrecer su carrera durante muchos años, posiblemente toda su vida.

Por lo tanto, era urgente que Estados Unidos volviera al pleno empleo lo más rápido posible, y valió la pena incluso si el precio nos estaba haciendo pasar, digamos, dos años de inflación elevada.

El contraargumento es el temor de que será difícil deshacerse de la inflación, que se arraigará en las expectativas de toda la economía y que volver a bajarla requerirá otra desagradable recesión en el futuro. Y no puedo ofrecer una garantía del 100% de que esto no sucederá.

En este punto, sin embargo, hay poca evidencia de que la inflación se esté afianzando. El mercado de bonos pronostica implícitamente una alta inflación este año, pero no más adelante ; el punto no es que el mercado necesariamente tenga razón, sino que una medida importante de las expectativas de inflación no muestra señales de que la gente esté apostando por un regreso a la década de 1970. Las encuestas de consumo cuentan una historia similar: inflación esperada alta para el próximo año , pero mucho menor para los próximos cinco años , lo que implícitamente es un pronóstico de normalidad.

Hasta ahora, entonces, parece que estamos asistiendo a una recuperación económica extraordinariamente rápida de un impacto económico devastador, a costa de un aumento desagradable, pero probablemente temporal, de la inflación. Y dado lo que podría haber sucedido, eso equivale a un triunfo político.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos