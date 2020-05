El universo de acuerdo al profesor John Webb

El grupo de astrofísica del profesor John Webb de la University of New South Wales, en Sidney, Australia, recientemente publicó un artículo en la prestigiada revista científica Science Advances (ver: John K. Webb el al., “Four direct measurements of the fine-structure constant 13 billion years ago”, Science Advances, 2020; 6 (17)) en el que presentan observaciones que ponen en duda la isotropía del universo así como la constancia temporal y direccional de la constante de estructura fina del universo. Si estos resultados se confirman podrían representar uno de los más importantes y revolucionarios resultados de la física contemporánea.

En ese artículo se presentan cuatro resultados que muestran ligeramente diferentes valores para la constante de estructura fina del universo dependiendo de la dirección de observación.

La constante de estructura fina mide la fuerza electromagnética en el universo y su valor es crucial para la existencia y evolución del mismo. Si esta constante es diferente no habría estabilidad atómica pues los electrones no podrían estar ligados a los núcleos y el universo como lo conocemos no existiría.

Las mediciones del equipo de investigadores del profesor Webb están basadas en observaciones de la luz emitida por quasares hace trece mil millones de años, es decir, poco después del nacimiento del universo.

En sus palabras: “Encontramos resultados que sugieren que la constante de estructura fina tiene diferentes valores en diferentes regiones del universo y no solo como función del tiempo, pero también en direcciones diferentes, sabemos que nuestros resultados son conflictivos, pero es lo que encontramos”.

Los resultados obtenidos muestran lo que ocurrió en el universo en su infancia, hace trece mil millones de años. El universo en ese momento tenía sólo mil millones de años de edad, en ese momento no había galaxias y muchas estrellas estaban en formación y tampoco había planetas. Definitivamente el universo en ese momento era muy diferente de lo que es ahora.

El profesor Webb reconoce que estas cuatro mediciones no proporcionan una respuesta conclusiva sobre si la constante de estructura fina ha variado sin embargo estas mediciones fueron comparadas con muchos otros resultados que indican las conclusiones reportadas. Estos resultados, sugiriendo una dirección preferencial en el universo, entran en conflicto con los principios más básicos de la ciencia y en especial con la teoría de la relatividad de Einstein y toda la física moderna, deben por tanto ser tomados con extremo escepticismo y ser verificados por otros investigadores del mundo.

Richard Feynman dijo que: “It doesn’t matter how beautiful your theory is, it doesn’t matter how smart you are. If it doesn’t agree with experiment, it’s wrong.” En español, esto es; “no importa que tan bonita sea tu teoría ni que tan listo tu seas, si la teoría no está de acuerdo con los experimentos está mal”.