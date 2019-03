El viacrucis de Laura

Laura empezó a notar un comportamiento extraño en su hija de casi dos años. La niña no quería bañarse y le daba miedo que cerraran la puerta del baño, creía que había animales que la pudieran lastimar. Además, tenía los genitales inflamados y una conducta rara involucrada con su sexualidad. Esta actitud comenzó cuando el padre biológico de la niña se la llevaba a su casa los domingos debido a que la pareja se había separado, quedando la madre con la custodia y el padre sin restricciones a visitas.

El triste y desesperante peregrinar de Laura comenzó cuando llevó a su bebé a una revisión al Seguro Social y ella platicó sus sospechas de abuso sexual por parte del papá de la criatura. Ahí diagnosticaron una infección urinaria y le informaron que la atendería una mujer que nunca llegó. No conforme con el diagnóstico, fue con un pediatra a que revisara a la niña, y el especialista, ante sus sospechas, le recomendó que grabara lo que la criatura pudiera decir respecto a lo que supuestamente jugaba con su papá. Laura enseñó el video a una psicóloga y ésta dedujo que sí hubo un abuso sexual. Acto seguido se dirigió al Ministerio Público a poner una denuncia y la enviaron a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres. Ahí le tomaron su declaración, la cual no le permitieron leer y la presionaron a firmar. Respecto a la revisión que le hicieron a la niña en la Unidad de Mujeres, se declaró que no hubo violación, por lo que no había delito. La atención fue poco cálida, burlona y con manifestaciones de incredulidad.

El gobierno de Guanajuato ha puesto a disposición de las mujeres Unidades de Atención Integral para que sean atendidas por profesionales en casos de abuso y violencia, por lo que el trato insensible que Laura recibió no es congruente con lo que el gobierno promete.

La mayor preocupación de esta madre es amparar a su hija para que el padre no la reclame más y no se la lleve los domingos. Ante la impotencia del resultado, Laura acudió a la Procuraduría de Derechos Humanos y consiguió una ampliación de su declaración y regresó a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, donde le reclamaron de “haber ido a acusar”. Después de unos días regresó a la Unidad de Atención a las Mujeres por su expediente y descubrió que la declaración estaba alterada y su firma falsificada. Presentó denuncia de esto al Ministerio Público.

Ante la falta de respuesta y el miedo de que la niña tuviera que ir con el papá, Laura llevó el video de la niña al gobernador Diego Sinhue y a los pocos días le llamaron e informaron que la juez determinó con base al video que sí hubo abuso por parte del padre y se judicializó su caso. Mientras se da el plazo para el desahogo de pruebas, le ofrecieron salidas “alternas”, diciéndole que el padre no irá a la cárcel y que le convenía aceptar dinero de él. Ella se negó, ya que para protección y bienestar de la niña ella quiere: Pago de terapias como retribución del daño, que el padre reconozca su comportamiento abusivo y perjudicial para sentar precedentes y evitar que repita el abuso, quitarle la patria potestad y no vuelva a tener contacto con la niña.

Laura perdió su trabajo por dedicarse a hacer todas las diligencias que implicaban traslados, tiempo y dinero. Siente indignación por el trato que recibió en la Unidad de Mujeres y sobre todo por el trato que recibió su hija, “como si la niña fuera un mueble” a decir de sus palabras. Laura ha demostrado mucha valentía y perseverancia en este viacrucis y me pide ser la voz para las mujeres que tengan situaciones parecidas. Su mensaje es: “Que no se dejen, que luchen por lo justo porque nuestros hijos valen”.

Recuerdo cuando en vísperas del Día de la Mujer, en el 2014, el gobernador Miguel Márquez inauguró la primera Unidad de Atención Integral a las Mujeres en Irapuato y dijo: “Se hace la tarea para poner un alto a la violencia y discriminación contra la mujer... No bajemos la guardia, éste es un trabajo de todos los días en donde no podemos cantar victoria. Se trata de una batalla cultural que la tenemos que ganar en el respeto a la mujer y es de todos los días”. Es una pena que algunas personas que atienden esta problemática todavía no la entiendan o no les interese.