Elecciones circunstanciales

“Un comediante cuya única experiencia se limita a interpretar a un presidente en televisión se perfila a un contundente triunfo en las elecciones presidenciales de Ucrania, resultado que parece una reacción contra la corrupción y el bajo nivel de vida en el país. Las encuestas de salida y los primeros resultados del 8% de las casillas tenían anoche al comediante Volodymyr Zelenskiy, de 41 años, con casi tres de cada cuatro votos en la segunda vuelta frente al actual mandatario Petro Poroshenko, con cinco años en el poder y quien aceptó su derrota.

Zelenskiy, en tanto, prometió grandes cambios en las cúpulas del gobierno y que su primer tarea sería asegurar la liberación de alrededor de 170 militares”. (cita textual periódico am con fecha del 22 de abril, fuente: AP.)

Ucrania, que hasta la disolución perteneció a la Unión Soviética, es un país poblado con más de 43 millones de habitantes, es uno de los seis más grandes en extensión de Europa y ha elegido a un comediante sin experiencia política registrado para la contienda como “Siervo del Pueblo”.

Hoy, algunos días después de la noticia, el triunfo se ha confirmado, pero la nota más allá de lo anecdótico o chusco conserva una relevancia especial, ya que revela una constante a nivel mundial en el comportamiento del electorado: un enojo y hastío, un voto visceral, un rompimiento con lo establecido ante la falla de la política tradicional, un salto al vacío porque no hay nada qué perder estando ya hundidos, un querer arrancar de cuajo lo que se tiene no importando que las consecuencias puedan ser peores.

Lo vivimos en nuestro país hace unos meses y así ha venido sucediendo con condiciones diferentes, con personalidades disímbolas, pero en todos los casos y países, con riesgos enormes de malinterpretar el bono democrático otorgado en las elecciones, por eso lo que ocurre ahora en Ucrania, tan distante geográfica, histórica y culturalmente a nosotros, obliga a la reflexión.

Los gobernantes encumbrados por elecciones atípicas, contaminadas por un pésimo humor colectivo y por las redes sociales instrumentadas para manipular, deberían contemplar que son producto de elecciones circunstanciales, y practicar la obligación de la autocrítica.

Y la sociedad, pese al hartazgo, cuidar de no llevar al poder a personajes con problemas emocionales, vengadores que no saben escuchar ni respetar la ley. Que paradójico que por castigar lo establecido, al final resultamos castigados todos.

Y no se trata de quitarle valor a una elección, simplemente de poner las cosas en su lugar, de exigir no malinterpretar un encargo temporal para querer convertirse en poseedores de la verdad absoluta; de respetar las leyes e instituciones y no usar una mayoría obtenida con porcentajes de primera minoría como si fuera mandato absoluto y casi divino.

Si les parece exagerado el comentario, simplemente vean las decisiones tomadas en estos meses por el Ejecutivo, o escuchen las conferencias mañaneras del Presidente López Obrador.

Cuánto tiempo llevará que no sólo la sociedad, sino las Cámaras con su mayoría de Morena se den cuenta del riesgo en el que estamos cayendo de regreso a los poderes meta constitucionales de un hombre, no lo sé, pero es presuntuoso desafiar la sabiduría del pueblo a la que tanto se hace mención con una presencia tan sobrada y caudillista.

Hay que evitar el desmantelamiento de contrapesos y de instituciones que deben perdurar mucho más que la acción política de un encargo temporal.

Nos ha costado un trabajo enorme, producto de muchos años de lucha, impulsar la democracia en el país, y la izquierda ha sido aportante valioso en ello, no puede olvidarlo ahora como ha ocurrido en otros países por conservar el poder.

El reto fue acabar con el presidencialismo, con el esfuerzo de unos pocos institutos políticos y organizaciones de la sociedad civil, pero ahora advertimos una regresión.

El Presidente tiene prisa por el poder, lo que sirva a ese fin tiene cabida, lo que se oponga es maligno y perverso, no hay medias tintas; usa como bandera todos los rezagos, pendientes e injusticias perpetuados a lo largo de los años en un discurso por demás inconsistente, lleno de símbolos que ponderan por igual a Juárez, a Madero y Zapata, con insultos y amenazas que acarrean rencores.

Trágicamente el hartazgo a los malos gobiernos reflejado en muchos procesos electorales nos conduce a las causas que provocaron las desviaciones, al exceso de poder, a la falta de pluralidad.

Y nos llevan de manera precipitada al regreso absoluto y maléfico del poder presidencial, revestido ahora de revanchismo febril y discurso dogmático, pero, sin el menor asomo de soluciones reales.