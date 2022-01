En boca de todos

El sobrecupo a nivel nacional

León fue tendencia nacional, pero no por una buena noticia sino por el riesgo para la seguridad y la salud que significó el descontrol en el aforo al concierto del rapero guanajuatense Ángel Quesada, mejor conocido como “Santa Fe Klan”.

Las escandalosas escenas, que por fortuna no terminaron en una tragedia, tuvieron una explicación de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez sobre lo sorprendidos que estaban por el poder de convocatoria del artista que rebasó por completo la organización.

Aunque ya en una presentación en Guanajuato Capital se advirtió de su arrastre.

Todo terminó con la petición a la Feria de que ahora sí se controle con el boletaje el acceso a todo evento en la Velaria, aunque sea un espectáculo gratuito. Y a los dos días con el anuncio de una multa de 48 mil pesos por rebasar el aforo. Y tan, tan.

Pero no hay ni acuerdo en los aforos permitidos. La Feria dice que el máximo es de 17,000 asistentes y la Alcaldesa declaró el miércoles que de 12,000. Así pues cómo.

Esto en plena cuarta ola del COVID-19 con la variante Ómicron y con un récord de contagios que al corte del 21 de enero (25,891) ya rebasaron el pico más alto que había sido enero del 2021 con 24,232. Aunque, gracias a la vacuna, con un nivel de hospitalización todavía estable y muchísimas menos muertes que hace un año.

Hoy hay filas para aplicar pruebas, no por camas o por oxígeno.

Pero esto no minimiza el riesgo de contagios que significó un evento masivo fuera de control, como el del pasado martes, y lo que en general implica la realización de un evento como es la Feria Estatal de León 2022, aun y con las medidas sanitarias.

Eso sí, ese mismo día del zafarrancho por la noche la Feria Estatal León envió un comunicado para presumir “saldo blanco”, reconocer la labor del secretario de Seguridad local, Mario Bravo, y la de su presidente, Juan Carlos Muñoz, “porque de manera presencial se reportaron en el lugar para tomar las decisiones pertinentes para garantizar la seguridad de todos los asistentes”, dice el texto de autoelogio.





Aceptación y explicación

Al siguiente día, la Alcaldesa de León dio la cara, el Presidente de la Feria no, aunque finalmente habló el viernes pasado para decir que: “He de reconocer que hubo un momento complicado, fueron diez minutos de crisis pero se logró contener”.

El secretario de Salud, Daniel Díaz, advierte que para marzo se pueda salir de esta cuarta ola Ómicron (ya veremos si entonces no aparece otra variante). La pregunta obvia es entonces: ¿No se pudo posponer la Feria León 2022 para esas fechas?

Eso se lo preguntamos directamente al funcionario estatal en AM en vivo y dijo:

“Eso no te lo puedo contestar yo, eso depende tanto del Comité Organizador como de las autoridades municipales, nosotros asesoramos, revisamos protocolos, como lo hacemos con todos los otros eventos, no puede ser a unos sí y a otros no…Está en las manos del ciudadano el acudir o no, al final es una decisión personal”.

La Feria arrancó con el semáforo en verde el pasado 14 de enero (ya es amarillo). El Patronato y el Municipio argumentaron que la última palabra la tenían las autoridades sanitarias. Al final la decisión fue una responsabilidad compartida.

Juan Carlos, Diego Sinhue y Alejandra, así lo decidieron. Urge la reactivación económica, dijeron.





GM Silao, lucha entre mujeres

En la batalla por obtener el nuevo Contrato Colectivo de Trabajo en la planta General Motors de Silao, están cuatro sindicatos, pero todo apunta a que será una disputa cerrada entre dos que son encabezados por trabajadoras jóvenes.

La histórica votación de los trabajadores para elegir a sus representantes está programada para el próximo 1 y 2 de febrero. El horario se amplió e iniciará a las 5:00 horas del primer día y concluirá a las 22 horas del segundo.

En voto libre y secreto definirá qué organización sindical tiene la mayoría para obtener su constancia de representatividad y negociar el Contrato Colectivo de Trabajo correspondiente con la empresa.

El Centro Federal Laboral se encargará de supervisar el proceso de elección. Además de que participarán observadores externos, previamente autorizados.

El sindicato Miguel Trujillo, que encabeza el priista coahuilense Tereso Medina, y que por años tuvo el contrato colectivo en la planta GM de Silao, no competirá.

En la pasada consulta del mes de agosto del 2021, para legitimar el contrato, los trabajadores rechazaron el contenido del Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

Hoy, por un lado se encuentra la Coalición, representada por el Sindicato Nacional de la Industria Automotriz y Metalúrgica de la República Mexicana cuyo secretario general es Raúl Castillo de la Mora, pero que al interior de la planta está representada por Nayeli Guillermina Mosqueda Sánchez y Jenifer Estefanía Escamilla Rodríguez, ambas con 9 años de trabajar en la planta.

Por otro lado está el Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), cuya secretaria es María Alejandra Reynoso Morales.

La Coalición busca la defensa de las fuentes de empleo y de sus familias, y acusa a SINTTIA de ser financiada por sindicatos americanos y canadienses, de ser la apuesta de Napoleón Gómez Urrutia para tener el control de la planta de GM Silao, y también acusó la injerencia de los sindicatos UNIFOR y AFL-CIO al financiar al sindicato de Alejandra Reynoso.

La finalidad del apoyo de sindicatos extranjeros a SINTTIA, es llevarse parte de la producción de GM Silao, dicen ellos.

Por su parte SINTTIA señala que sindicatos adscritos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en coordinación con la propia empresa General Motors, recurren a viejas prácticas de engaño, intimidación, amenaza y chantaje para enturbiar el proceso.

En SINTTIA aseguran que la empresa ha venido favoreciendo nuevamente a sindicatos cetemistas.





Sin respaldo

Hay otros dos sindicatos que se registraron para obtener el contrato: el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Industria del Autotransporte, Construcción y de la Industria Automotriz, cuyo secretario es Antonio Vallejo, quien tendría el apoyo del líder cetemista Hugo Varela Flores.

Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de las Industrias, Comercio y Servicios Carrillo Puerto, donde la Secretaria General es Elsa Daniela Acosta.

Estos dos sindicatos, el de Antonio Vallejo y el de Elsa Daniela Acosta, se dice que no cuentan con el respaldo suficiente de los trabajadores para poder competir, aunque ambos lograron las firmas solicitadas para entrar al juego.





Lorena, en España

La gira por España de la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, cayó de sorpresa, primero porque se realizó en plena cuarta ola de COVID-19 y segundo, porque no tomó en cuenta a los representantes del sector turístico de la ciudad.

Lorena disfruta del paseíllo mientras los contagios en Irapuato van a la alza de forma exponencial e incluso, la Alcaldesa apenas salió de su segundo contagio.

Junto al director de Economía y Turismo, Héctor Muñoz, la panista participó en FITUR 2022 y aprovechó para conocer proyectos en las provincias de Madrid y Vizcaya, que de acuerdo a la información que han emitido, son para generar una vocación al Inforum Irapuato, que actualmente se encuentra en remodelación.

Hay quienes también no se quedaron callados y externaron cierto asombro por el viaje, como el presidente de la Canirac fresera, Miguel Hernández, quien comentó que ellos no tienen ni idea de qué fue a hacer allá Lorena, pues a nivel local no se ha dado a conocer un proyecto concreto de promoción turística del municipio.

Este viaje se realizó dentro de los primeros 100 días de gestión, en los que aún se carece de un Programa de Gobierno trianual y que, si bien hay avances, también muchos pendientes, como la seguridad, que sigue siendo el talón de Aquiles de la administración ante tantas matanzas que se han registrado en los últimos días.





Comisión de Justicia, acumula pendientes

Los cinco integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado tienen trabajo para todo el año, pues acumulan nada más y nada menos que 23 iniciativas de reformas a los Códigos Penal y Civil que han presentado las diferentes fracciones parlamentarias en la actual y desde la anterior Legislatura.

Parece que ahora sí, después de varios meses de rezago, los diputados Cristina Márquez Alcalá, Bricio Balderas, Susana Bermúdez, Gustavo Adolfo Alfaro y Cuauhtémoc Becerra, se pondrán a trabajar.

De 15 de las iniciativas ya se aprobaron las metodologías de trabajo para estudio y dictamen, incluyendo algunas fechas. Y otras 7 fueron radicadas, es decir, recibidas oficialmente para continuar con su trámite legislativo.

La metodología de análisis de todas consiste en enviarlas a las siguientes instituciones: Supremo Tribunal de Justicia, encabezada por María Rosa Medina Rodríguez; la Fiscalía del Estado, que comanda Carlos Zamarripa Aguirre; a Raquel Barajas Monjarás, jefa de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado y diputados locales.

A todas se les da una plazo para que presenten sus observaciones y las envíen al área de Apoyo Parlamentario para su procesamiento y posteriormente ser discutidas en la Comisión de Justicia.

Algunas de las iniciativas que ya habían llegado desde hace tiempo y a las cuales el martes se les fijó metodología de análisis y discusión son:

De la fracción del PVEM, que comanda Gerardo Fernández, se estudiarán cuatro iniciativas relativas a: inclusión del matrimonio entre homosexuales en el Código Civil del Estado y despenalización del aborto.

Además, la tipificación de crímenes de odio en contra de la comunidad LGBTI+ motivado por orientación sexual o identidad de género y la prohibición de las terapias de conversión sexual. Así como a la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Guanajuato y de adición al Código Penal en lo relativo a ese tema.

De la fracción del PAN, encabezada por Luis Ernesto Ayala Torres, se analizarán cuatro propuestas: establecer la violencia política como supuesto para acreditar feminicidio; eliminar el plazo obligatorio para que las mujeres puedan volver a casarse.

También establecer una agravante en el delito de feminicidio para los casos en que la víctima sea menor de edad; y que la extorsión sea considerada dentro de los delitos contra la libertad y la seguridad de las personas.

De Morena, la segunda fuerza legislativa, se programaron cuatro. Una es la iniciativa a efecto de reformar el artículo 68 del Código Civil para el Estado, presentada por la diputada Magdalena Rosales Cruz, de la anterior Legislatura, para posibilitar que corresponde únicamente a los progenitores determinar el orden de sus apellidos a sus hijos.

Otra de Ernesto Prieto, que busca la derogación del artículo 222-b del Código Penal del Estado, la cual tiene como beneficio reconocer la importancia y respeto del derecho humano de acceso a la información, sobre todo en el ejercicio de la actividad periodística.

Y también del salmantino la propuesta de reformar el artículo 262 del Código Penal, para modificar el delito de asentamientos irregulares.

De la diputada Dessire Ángel Rocha de Movimiento Ciudadano, está en agenda la iniciativa de reforma a varios artículos del Código Civil para el Estado, y adicionar al artículo 8o. de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado, en materia de reconocimiento a la identidad de género.

Para que muchas de las iniciativas (sobre todo las de la oposición o las que resultan incómodas al partido dominante) no terminen en “la congeladora” legislativa, urge que el Congreso norme el fijar plazos para que toda iniciativa sea dictaminada.

