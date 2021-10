***En el frente

En la triste despedida del oficial de la Policía Municipal asesinado el miércoles, estuvo la alcaldesa Alejandra Gutiérrez para acompañar a su familia y a los compañeros. Es un buen mensaje dar la cara en los momentos de mayor crisis.

*Tiempos de crisis

El miércoles Alejandra fue también la primera en salir a declarar que no se echaría para atrás en la tarea que le toca para enfrentar al crimen. Hasta hoy ni la autoridad estatal ni la federal han salido de viva voz a hablar sobre el ataque a la Policía local.

*Hora de la verdad

Eso sí, más allá de las frases mediáticas de agarrar “el toro por los cuernos”, “hasta donde tope”, “estaré dando la batalla”, lo importante son resultados, y pronto. El secretario de Seguridad, Mario Bravo, fue ratificado y no hay curva de aprendizaje.

***La trifulca

Luego de la trifulca la medianoche del martes en la Cámara de Diputados en la discusión de la miscelánea fiscal 2022, en la que se vio envuelto el coordinador de los diputados federales del PAN por Guanajuato, Jorge Espadas Galván, ayer acusó que fue calumniado en Tribuna, donde le dijeron que estaba bajo influjo de drogas.

*Las reacciones

Explicó que entraron en defensa de su diputada Mariana Gómez del Campo, quien estaba ‘atrapada’ en Tribuna, él pidió a Margarita García, del PT, que la dejaran, y aceptó que “seguramente sí la roce con mi brazo”, y que la reacción fue empujarlo.

*Los videos

“Muy sencillo, revisen los videos completos, no editados, donde se ve como a mí me empuja una Diputada pero al diputado del PAN (al yucateco José Elías Lixa) de manera cobarde lo toman por la espalda y lo taclean. No había sucedido esto”, comentó Espadas. La agresión fue del morenista Manuel Alejandro Robles.

*El antidoping

De las acusaciones a su persona, el panista explicó que ahí mismo solicitó se aplicara el antidoping, estudio que le realizaron en presencia del Secretario de la Mesa Directiva (Diputado del PT) y cuyos resultados fueron negativos en todo. El leonés retó a todos los legisladores a hacer lo mismo y revelar lo que resultara.

*Contra Noroña

Espadas Galván, diputado reelecto por el distrito 11 de León, también fue polémica porque le puso apodo al diputado petista, Gerardo Fernando Noroña, a quien llamó “el changoleón legislativo”, esto después de que éste llamó les llamó “paniaguados” y que le exigió al leonés una disculpa pública para la legisladora Margarita García.

*Así se llevan

Espadas dijo así: “Ojalá que este asunto se lleve al Comité de Ética, que se revisen los videos, yo estoy aquí para dar la cara porque el acto cobarde que se dio debe ser sancionado, y nada más para decir a quien pone apodos, que igual le puedo decir que es un changoleón legislativo, a puñaladas iguales llorar es cobardía”.

***Defensa y culpas

Como era de esperarse el dirigente del PAN en León, Antonio Guerrero, defendió al Gobierno Municipal y Estatal de que ante la violencia “sí están trabajando, haciendo uso de todos los recursos posibles, lo que no vemos es una estrategia federal para frenar el crimen organizado que causa la violencia que daña al estado y a León”.

*El secretario

Respecto al secretario de Seguridad, Mario Bravo, Toño dijo que se le ratificó por sus resultados de disminución de delitos (que no de los homicidios evidentemente). Eso sí, como cualquier funcionario está obligado a dar resultados a corto y mediano plazo y le convocó a que de manera periódica presente un informe de resultados.

*La unidad

El Jefe del PAN agregó: “Hay una nueva administración que está haciendo un replanteamiento de la estrategia y cuenta con todo nuestro respaldo, sé que habrá resultados y necesitamos estar unidos los tres niveles para una estrategia conjunta”.

*Así no se puede

Fernando Torres Graciano, diputado integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, se sumó al reclamo al Gobierno federal porque no hay noticia de capos del crimen organizado capturados (el único José Antonio Yépez “El Marro” en coordinación con el Gobierno Estatal) ni del desmantelamiento de las bandas.

*Bien portados

El panista leonés remató: “El crimen opera con tranquilidad y esto significa droga en las calles, pleito por la plaza, el Gobierno federal ha sido omiso, y no sólo eso, ha tenido el descaro de felicitarlos, decir la delincuencia organizada se portó bien, y que el Presidente diga esa tontería refleja la política y ahí están los resultados”.

***Foro morena

El Comité Estatal de Morena que comanda Ernesto Prieto, bajo la organización del secretario de Derechos Humanos, Enrique Alba, realiza hoy el 1er. Foro Estatal de Derechos Humanos y Seguridad Pública en Guanajuato. Será en León con cupo para 100 personas, abordarán la crisis de violencia en la entidad y las alternativas.

*La presión

En Morena ya sabemos que para el control del partido hay varios grupos enfrentados entre sí, pero en algo sí coinciden todos: en que no quitan el dedo del renglón para exigir la salida del Fiscal del Estado y del Secretario de Seguridad.

Sheffield, PAN y Morena

En un video difundido en redes sociales Ricardo Sheffield Padilla habla de las razones por las que renunció a 23 años de militancia en el PAN. Señaló que desde 2013 “un puñado de personas se apoderaron del partido a nivel nacional y estatal, anulando la vida democrática interna, ejecutando dedazos al más puro estilo PRI”.

Reiteró que en 2015 era el mejor posicionado del PAN para ser candidato a la Alcaldía de León y que Miguel Márquez operó un dedazo a favor de Héctor López Santillana. En 2018 otra vez se impuso una designación del mismo personaje.

“Nunca pedí que me hicieran candidato, pedí que me dejaran competir para alcanzarlo, pero el grupo que se adueñó del partido hizo lo que quiso”, señaló.

El titular de la Profeco concluyó expresando: “Estoy muy contento en Morena”.

Foto: Twitter Ricardo Sheffield.

