En el gobierno de la 4T combatir la corrupción está más difícil que decir circuncisicuntripsición... ¡circunscripción! Por increíble que parezca, el régimen ahora quiere desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

Lo que se busca no es adelgazar la burocracia, sino quitarle al Gobierno federal la molesta vigilancia de los organismos de rendición de cuentas. Entre las principales tareas de la Secretaría Ejecutiva están, por ejemplo, el desarrollo de la Plataforma Digital Nacional y la puesta en marcha de la Política Nacional Anticorrupción. Se trata de las dos únicas herramientas con las que se podría combatir la corrupción a partir de datos y no de suposiciones. Pero, bueno, ya se sabe que en Palacio Nacional siempre tienen otros datos... aunque no tengan nada que ver con la realidad.

***

Al estilo del torero Manolete, que murió matando y mató muriendo, Ricardo Monreal y Dante Delgado ganaron perdiendo al desaparecer la comisión especial para investigar los abusos de poder en Veracruz. Quienes saben cómo estuvo la maniobra, cuentan que el morenista y el emecista vieron que no era viable seguir adelante, dadas las inconformidades al interior de la bancada de senadores de Morena.

La comisión desaparece, pero no los señalamientos contra Cuitláhuac García pues hay, por lo menos, 84 casos documentados de presos políticos, detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones a los derechos humanos.

Ante el panorama de que la rebelión morenista les sacara de la jugada, primero Delgado renunció como presidente de la comisión y ayer mismo Monreal decidió cancelarla. De esa forma, apagaron el fuego antes de que se iniciara. Colmillo político, le llaman.

***

Allá en Monterrey andan muy nerviosos los clientes de la empresa eléctrica española Iberdrola, pues a una de sus plantas en Nuevo León le quieren bajar el switch. Y a la amenaza de quedar desconectados de una fuente de energía competitiva y confiable, ahora se suman chantajes y presiones por parte de directivos de la CFE.

Los representantes de la empresa gubernamental se acercan para ofrecer contratos de 5 años, "ahorita que todavía se puede". Inclusive, dicen que el mismísimo Manuel Bartlett ha contactado a algunos ejecutivos para presionar, perdón, para ofrecer sus servicios. ¿Será labor de venta o amenaza? Es pregunta que no busca fulminar a nadie.

***

No se lo cuenten a nadie, pero uno de los acusados de malos manejos en Segalmex, Bernardo Fernández Sánchez, tiene nexos muy cercanos con Julio Scherer Ibarra. Bueno, tan cercano que hasta es su suegro. Ni modo de pensar que el ex abogado presidencial fue quien le consiguió la chamba. ¿O sí?

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos