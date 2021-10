En lo que se refiere al cumplimiento de México en las metas contra el Cambio Climático, las cuentas cuadran, pero no están bien. Y es que Andrés Manuel López Obrador pretende verle la cara a los acuerdos internacionales por medio de su contrarreforma eléctrica.

Tomen lápiz, papel y hagan cuentas: el compromiso del Estado mexicano es que, para 2024, el 35 por ciento de la generación sea de energías limpias. Y el Presidente dice que lo van a cumplir al aumentar la producción hidroeléctrica. El truco está en que no se reducirán las energías sucias. Al contrario: ¡subirán!

Y es que la iniciativa no contempla la reducción de energía proveniente de las plantas que consumen combustóleo o carbón. Lo que busca la contrarreforma es, simple y sencillamente, sacar del mercado a los particulares y eliminar las regulaciones que tanto molestan a la CFE. Vaya, hasta los Certificados de Energías Limpias quieren desaparecer.

Si se llega a enterar Greta Thunberg, seguramente dirá en sueco que tanta suciedad: "Está de la tiznada".

***

Por cierto que casualmente el día que llegó el enviado especial de Joe Biden para el Cambio Climático, Rocío Nahle salió muy brava a decir que nadie "de fuera" le va a decir a México si la reforma eléctrica está bien o mal.

En cambio, al Presidente se le quitó lo gallito frente a John Kerry, pues le dijo que "somos aliados" en la defensa del medio ambiente. Si el norteamericano se llega a enterar de la reforma eléctrica, va a decir que con esos aliados... no necesita enemigos.

***

Perdieron pero ganaron. La alianza opositora PRI-PAN-PRD pasó su primera prueba de resistencia al votar en bloque contra la aprobación del Paquete Fiscal 2022. Al día siguiente de las elecciones del 6 de junio, la gran duda era si la coalición electoral podría convertirse en un bloque legislativo. Al menos hasta ayer, la cohesión se mantuvo. Habrá que ver si su unión resiste el corto circuito de la contrarreforma eléctrica.

***

No es terrorismo, pero... todos los mayores de 18 deberán registrarse ante el SAT aunque no paguen impuestos. La medida aprobada por los diputados tiene tanta lógica como obligarlos a sacar su licencia de conducir... ¡aunque no sepan manejar!

***

La empresa Apple presentó ayer sus nuevas computadoras MacBook Pro y gran decepción causó el hecho de que ni siquiera su chip M1 Max es capaz de procesar los "otros datos".

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos