En medio del fracaso que fue para Andrés Manuel López Obrador el sustituir a la OEA con un organismo "no lacayo" de Estados Unidos, hubo un detalle que no debe pasar desapercibido: la participación en la CELAC del todopoderoso líder chino, Xi Jinping.

Si bien fue apenas un video de tres minutos y medio con un saludo protocolario, el mensaje implícito es bastante fuerte. Por un lado habla de que China tiene una pica en el Flandes latinoamericano, y no de manera disimulada, sino completamente abierta. Y esto, evidentemente, debe resultar una incomodidad para Estados Unidos.

Por el otro lado, que Xi Jinping haya aparecido en la pantalla de la CELAC habla de que la Cancillería de Marcelo Ebrard tuvo que haberse movido bastante y negociar fino, para tener un invitado tan destacado. Habrá que ver si se trata de una mera cortesía diplomática... o si es que se ha venido tejiendo una alianza de la que nadie ha hablado.

*

Por cierto que López Obrador podría tomar el ejemplo de Xi Jinping en cuestión de reparto de la riqueza. El mandatario asiático está impulsando una intensa y dura campaña de "prosperidad común", en la que busca presionar a los grandes millonarios de su país a que aporten mucho más para cerrar la brecha de desigualdad y emparejar las oportunidades de ascenso social. Así que el líder comunista podría enseñarle a AMLO que para repartir riqueza, ¡primero hay que crearla! No está en chino entenderle.

*

El que seguramente festejó ayer en grande fue Ricardo Monreal. Y no sólo porque apagó 61 velitas por su cumpleaños, sino porque logró sacar las reformas de revocación de mandato y de juicio político, que tanto le importaban a ya saben quién. Lo interesante es que el morenista logró darle gusto al Presidente, pero también amarró el apoyo de la oposición para aprobarlas, lo que le garantiza que ambas legislaciones no se caigan en la Suprema Corte. Lo que no está claro es que si fue un milagro del Santo Niño de Atocha, del que es devoto el zacatecano; o si fue cosa de que más sabe el diablo por colmillo político que por diablo.

*

Faltando sólo siete semanas para la COP 26 en Glasgow, Escocia, muy interesante se va a poner la reunión convocada por la organización ciudadana Iniciativa Climática de México, para discutir los principales temas que serán abordados en esa cumbre.

Entre el martes y el jueves expertos nacionales e internacionales pondrán bajo la lupa el desempeño de México en los esfuerzos globales para combatir el cambio climático... y todo indica que el actual gobierno no saldrá bien calificado.

Y es que ha quedado claro que en la 4T apuestan por la energía cara y sucia, la dependencia de los hidrocarburos y el desdén a los proyectos de energías limpias. Todo eso sin mencionar que la meta comprometida para reducir las emisiones de carbono del país está lejos, muy lejos, de ser cumplida.

