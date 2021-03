EN POCO más de dos años, no cabe duda que la oposición más fuerte con la que se ha encontrado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es con la voz de las mujeres mexicanas. Y el encontronazo en mucho se debe a que no ha sabido escucharlas, ni ha querido entenderlas.

A SUS RECLAMOS antepuso un muro. Y si bien ya se retiraron las vallas, ahí quedarán por siempre las descalificaciones presidenciales diciendo que en las marchas del 8M hubo "mucha falsedad", "mucha manipulación" y "mucha hipocresía".

POR CIERTO que también en los partidos de oposición se cuecen habas y se está marginando a figuras femeninas de mucho peso. Ahí está el caso de Movimiento Ciudadano donde, inexplicablemente, se dejó fuera de las listas a Martha Tagle, con larga trayectoria construyendo redes con la sociedad civil. En el PAN sucedió lo mismo con la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, quien tampoco aparecerá en las boletas de junio, lo que deja en claro que "romper el pacto" es una asignatura pendiente tanto en la 4T como en la oposición.

SI LO QUE el secretario Arturo Herrera quería era infundir ánimo ante la crisis económica, nomás no le salió. Y es que, según la Secretaría de Hacienda, para agosto habrán sido vacunados unas ¡80 millones de personas! y eso permitirá detonar la recuperación económica. Y no suena mal, pero hay un detallito: para alcanzar esa cifra de vacunados, se necesita aplicar más de 400 mil vacunas d-i-a-r-i-a-s para acabar antes de septiembre. Con la organización que traen en el Gobierno federal, nomás no se ve cómo lo podrían lograr. ¿O acaso están pensando vacunar a manguerazos?

EN PAÍSES como Estados Unidos el humor político es parte fundamental de la cultura popular, desde los viejos monólogos de Johnny Carson hasta los actuales y ácidos análisis de John Oliver. En Nuevo León una candidata se ofendió porque le hicieron una parodia y denunció penalmente... ¡a los comediantes!

RESULTA QUE la morenista Clara Luz Flores acusó ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a los youtubers Marco Polo y Judith González por supuestamente ejercer "violencia política contra la mujer", ya que no le gusta su personaje de "Carla Lucía".

DEBIDO A ESTO, los actores (que también parodian a otros políticos como Samuel García) tuvieron que disculparse, no sin antes denunciar la censura y la intimidación por parte de la morenista.

EN EL México donde un día sí y otro también el Presidente fustiga con todo a los medios, llama la atención que la candidata a la gubernatura tenga la piel taaan delgadita y se preocupe tanto por "acotar" la crítica política.