***En su cara

En un foro de ex alcaldes panistas de León, Carlos Medina Plascencia dijo frente al dirigente estatal, Lalo López Mares, que su chamba es estar de lado de la sociedad, no de los gobiernos del PAN. Sin decir nombres, recordó lo que pasa en la Capital.

*PAN vs. Arce

Medina ha defendido con ese mismo argumento a Carlos Arce Macías, el panista incómodo que Lalo y la cúpula panista quieren echar por no apoyar la reelección de Alejandro Navarro y atreverse a cuestionar las polémicas acciones de su Gobierno.

*PAN, definiciones

Ser un partido que exija a sus gobiernos y no les dé por su lado, habló Medina ante los panistas, alertando que si el PAN no cambia, pues los van a cambiar. Ya veremos si el nuevo Presidente quiere transformar o sólo administrar la franquicia.

***Los 30 años

En el marco de los 30 años del PAN gobernando el Estado de Guanajuato, que se cumplieron hace un mes, el Comité Municipal del PAN realizó el lunes por la noche un foro con seis de sus ex alcaldes de la ciudad que gobiernan desde hace 32 años, con solamente un trienio interrumpido (2012-2015 con el Gobierno del PRI-Verde).

*El que quiera oír

El primero, Carlos Medina, abrió el foro, y les dijo que donde hay oídos va, aunque muchas veces no es profeta en su tierra pues no les gusta escuchar sus verdades. Eso sí, cuando lo inviten ahí estará, toma su sana distancia pero sigue presente.

*Pan frente a gobiernos

El mensaje del primer Alcalde leonés y Gobernador fue muy claro para la nueva dirigencia estatal que comanda Lalo López y Rosario Corona: “Hoy lo que nos llama es empoderar al partido frente a las autoridades, aun con las propias, no debemos estar casados con ningún gobierno, nuestra alianza debe ser con la sociedad”.

*No al chambismo

Les recordó los estatutos básicos del PAN, que su principal objetivo no es ganar elecciones y dar chamba a los panistas para cumplir con compromisos políticos, sino tener a los más capaces en la tarea de gobernar de la mano con la sociedad.

*Héctor, pluralidad

Aunque Héctor López tampoco habló de un caso en específico, parte de su mensaje también cayó ‘como anillo al dedo’ a la persecución en contra de militantes críticos, como el caso de Carlos Arce, pues resaltó el valor del debate y la pluralidad interna.

*Unidad en la diversidad

Héctor expresó lo siguiente: “Cuando creemos que por la unidad y por la gobernabilidad sacrificamos la pluralidad y la diversidad, vamos en sentido opuesto al dogma uno de nuestro instituto político. Tenemos que aprender a ser diversos, aprender a debatir, a reflexionar, y mantenernos unidos en esa diversidad...”.

*Dedazo o interna

Esa frase de refilón pone en duda la conveniencia de los ‘dedazos’ en candidaturas (método del que él mismo se benefició para ser electo en el 2015 y en 2018). Con miras al 2024 el PAN debe regresar a elecciones por el voto directo ¿Se animan?

*Los que no están

Luis Quirós recordó a su antecesor en la Presidencia: Eliseo Martínez Pérez (q.p.d.e), quien fuera expulsado del PAN por sus cuestionamientos al proceso de elección interna para elegir candidato a Gobernador del 2000. Y Héctor López se refirió a Vicente Guerrero (q.p.d.e), para quien hubo aplausos en su memoria.

***Miércoles ciudadano

Los ex alcaldes Luis Quirós y Ricardo Alaniz se refirieron a aterrizar el ADN panista a través de programas como el del “Miércoles Ciudadano”, que nació en la administración de Quirós, y le reconocieron a Alejandra Gutiérrez por retomarlo.

*Héctor apunta

En su turno Héctor López se dio tiempo de aclarar que este programa como tal no dejó de hacerse porque fuera complejo para el Gobierno, sino por la necesidad de aplicar otros esquemas para responder mejor a una ciudad tan grande y diversa.

*Otros tiempos

Héctor explicó que se buscó aprovechar las nuevas tecnologías. “La importancia no de traer al ciudadano al Centro sino llevar la Administración hacia donde está el ciudadano y un modelo de organización para responder a las solicitudes”, anotó.

*Mejor atención, promete

La Alcaldesa insiste en un nuevo modelo de atención ciudadana 24/7, que sea más cercano y efectivo. El Miércoles Ciudadano, las Asambleas de Barrio, y la extensión de horarios para realizar trámites en oficinas públicas, son algunas de las acciones.

*No hay hilo negro

Lo que Héctor, su secretario particular Gonzalo León, y el ex administrador de Servicios, Luis Alanís, han querido decir, sin confrontarse, es que tampoco hay que ‘inventar el hilo negro’, que ya ha una base de atención con el modelo “Vía Directa”. Alejandra tiene el reto de mejorar lo que existe, no todo es borrón y cuenta nueva.

***PRI, asambleas

El PRI en Guanajuato se prepara para elegir a 54 delegados estatales que asistirán a la XXIII Asamblea Nacional a celebrarse el próximo 11 de diciembre con la participación de 3 mil 247 delegados de todo el País. El lema es “Nuevos tiempos, nuevos retos”, dicen que discutirán cómo hacerle para tener un partido competitivo.

*Los delegados

Para seleccionarlos se realizarán asambleas municipales en 17 sedes (iniciaron ayer y concluyen el 5 de noviembre). En León, Silao y Guanajuato, asistirán sólo priistas de esos municipios, y en las otras 14 será una convocatoria regional.

*El futuro del PRI

Un total de 142 delegados pasarán a una Asamblea Estatal en la que definirán a los 54 que irán. Además de representantes de regidores, alcaldes, diputados, dirigencias municipales, del Comité Estatal, y de los de sectores y organizaciones.

Alejandra y el Cónsul de Japón

Seis días después del ataque simultáneo a tres comandancias de Policía Municipal que dejó un saldo de un agente muerto y dos heridos, y puso en alerta a la comunidad, entre ella también a la japonesa, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, agradeció la visita a su despacho del cónsul Katsumi Itagaki, “con quien tuvimos oportunidad de platicar y estrechar los lazos de colaboración entre México y Japón en materia económico, cultura, educativa, y más”, tuiteó.

Esta semana también se ha reunido en Palacio Municipal con los secretarios de Educación y de Medio Ambiente del Estado, Jorge Hernández y Marisa Ortiz.

Foto: Twitter Alejandra Gutiérrez.

