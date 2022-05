En temas laborales, será mejor prevenirlo

Atención con el siguiente dato, y si usted es parte de esta estadística, más vale, por su salud, que haga algo al respecto.

La Secretaría de Salud estima que en México 15 millones de personas padecen algún trastorno de salud mental, siendo el estrés laboral el principal padecimiento entre la fuerza trabajadora: 3 de cada 4 trabajadores mexicanos lo padecen.

Eso no es todo, la Asociación Psiquiátrica Mexicana, el Inegi y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), durante los última década han registrado un incremento continuo del 16% de incidencia en suicidios, el 11% del gasto destinado a la atención de discapacidades laborales se relaciona con trastornos mentales, y apenas el 2% del presupuesto de salud se utiliza para combatir y tratar la salud mental de los mexicanos.

Ello provoca un gasto de hasta 16 millones de pesos anuales al aparato productivo nacional, de acuerdo con información compartida por Momentu, una plataforma especializada en estos temas de salud mental en el trabajo, que dirige Juan Pablo Montoya.

La OMS estima que 75% de las personas trabajadoras en México padecen los efectos del estrés laboral crónico o burnout, que se caracteriza principalmente por sentimientos de agotamiento, distanciamiento mental del trabajo, y sentimientos negativos relacionados con las funciones laborales (como ineficiencia o falta de realización).

Dos temas claves para considerar

¿Cómo detectarlo? Dijo que hay signos claves en el colaborador, como son cambios de estado de ánimo, entregas tardías, desconcentración o falta de motivación; también se nota en la manera en que asumen los retos de cada día, si se paralizan por el estrés de las tareas diarias, y cómo asumen los contratiempos o imprevistos. Otro aspecto importante es tomar en cuenta el nivel de productividad y las bajas por enfermedad.

A la pregunta de cómo evitarlo, el especialista mencionó que se deben evitar las altas cargas de trabajo, un liderazgo mal enfocado, los horarios laborales rígidos, las incongruencias entre las habilidades y las funciones para el cargo, las políticas de seguridad y salud inadecuadas o inexistentes, y las prácticas ineficientes de gestión y comunicación.

Para finalizar con este tema, explicó que el salario emocional será la nueva tendencia organizacional y la clave para retener talento a partir de este año.

Fíjese: Más del 40% de las empresas del mundo buscará mejorar el bienestar de su personal en el 2022, por lo que sin duda el salario emocional juega un papel muy importante para las organizaciones.

Un asunto que causa dolores de cabeza

Son los trámites que debe uno cubrir con el SAT.

A tan solo tres meses del año las modificaciones que aplica el Sistema Tributario de Administración (SAT) por la miscelánea fiscal aprobada por los legisladores federales el año pasado, ha generado conflictos a los contribuyentes a la hora de realizar dichos trámites, mientras que la autoridad tributaria no ha podido resolver los problemas y se excusa en el exceso de tráfico de la plataforma.

Con información enviada de la agencia Táctica Creativa, han detectado que el primer problema por Desarrollo Empresarial GOBER, consiste en la nueva versión de la Factura 4.0, que tiene una prórroga hasta julio para el uso de este sistema, el resultado de esta actualización la hizo más compleja, ya que se obliga a poner el nombre exacto, el régimen fiscal, y el código postal con el que se está registrados ante la autoridad.

Consideran (y usted seguramente coincidirá) en que esta práctica hizo más tediosos los trámites, debido a que la nueva plataforma para realizar las declaraciones mensuales contiene errores de operación, como son el que no reconoce el coeficiente de utilidad cuando es una empresa de nueva creación o no se tuvo coeficiente en el primer año de operación, que incluye actividades en las cuales no se está dado de alta ante el SAT. Hay otro par de factores que debe considerar, en la columna de mañana se los cuento.